Doãn Hải My ra sao giữa ồn ào Đoàn Văn Hậu 'thả thính gái lạ'?

Doãn Hải My đến cổ vũ Đoàn Văn Hậu trong một trận đấu. Ngoài ra, cô vừa khóa phần bình luận trên trang cá nhân.

Vừa qua, Đoàn Văn Hậu trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn mạng xã hội. Cụ thể, nam cầu thủ bị cho là đã có những tin nhắn trêu ghẹo một cô gái lạ. Theo Dân Việt, ban đầu bạn trai cô gái này lên tiếng, nam cầu thủ đã phải xin lỗi và được người đàn ông này đồng ý bỏ qua mọi chuyện. Tuy nhiên, không hiểu sao mới đây hình ảnh chụp màn hình tin nhắn lại bị rò rỉ.

Đứng trước luồng ý kiến trái chiều, Doãn Hải My vẫn giữ sự điềm tĩnh thường thấy. Theo Znews, trong trận đấu của Đoàn Văn Hậu vào chiều tối ngày 12/4, nàng WAG tài sắc đã bế con trai đến sân cổ vũ và thoải mái trò chuyện với mọi người xung quanh.

Doãn Hải My đưa con trai đi xem trận đấu của Đoàn Văn Hậu. Ảnh: Znews

Đáng chú ý, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đã đồng loạt khóa tính năng bình luận trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng cặp đôi muốn tránh những tác động tiêu cực từ cộng đồng mạng.

Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu chưa lên tiếng về những đồn đoán. Ảnh: FB Doãn Hải My.

Nhìn lại hành trình yêu, Doãn Hải My từng hài hước tiết lộ Văn Hậu là người chủ động làm quen trước chỉ với dòng tin nhắn: "Hello em". Sau 3 năm về chung một nhà, cặp đôi vẫn giữ thói quen tương tác lầy lội trên mạng xã hội.

Vào tháng 3/2026, khi Đoàn Văn Hậu đăng ảnh hai vợ chồng đi uống cafe, Doãn Hải My để lại bình luận: "Có sai gì không đấy", sau đó, nam cầu thủ đáp lại vợ: “Để xóa”.