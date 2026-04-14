Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sức hút đặc biệt của Doãn Hải My

Giải trí - Giới trẻ

Doãn Hải My luôn là cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả từ lúc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 cho đến khi trở thành vợ Đoàn Văn Hậu.

Doãn Hải My sở hữu nét đẹp thanh tú, nhẹ nhàng nhưng sang trọng. Dù là khi diện tà áo dài truyền thống hay những bộ trang phục đời thường gợi cảm, cô luôn toát lên khí chất như một tiểu thư.
Sau khi làm mẹ, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gợi cảm.
Sức hút bền lâu của Doãn Hải My không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn ở học vấn.
Cô có 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, IELTS 7.0, tốt nghiệp lớp chất lượng cao Đại học Luật Hà Nội.
Sức hút đặc biệt nhất của Doãn Hải My có lẽ nằm ở cách người đẹp ứng xử khéo léo.
Dịp Tết 2026, Doãn Hải My khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi bày trí bàn thờ, sắp xếp mâm ngũ quả và chăm chút cho căn biệt thự mới tậu. Về câu hỏi học nữ công gia chánh, bà xã Đoàn Văn Hậu đã có câu trả lời cực khéo: "Chị không học đâu xa, học từ hai mẹ thôi nè. Hồi trước chị hay phụ mẹ Mai nên biết một chút. Giờ có gia đình riêng rồi nên càng muốn tìm hiểu và chăm chút hơn. Vừa làm vừa học thôi".
Cách nhắc về "hai mẹ" đầy tự nhiên của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 không chỉ cho thấy mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp mà còn bộc lộ sự cầu thị và thái độ "vừa làm vừa học”.
Mới đây, giữa ồn ào Đoàn Văn Hậu được cho là nhắn tin với một tài khoản nữ, Doãn Hải My chọn cách im lặng. Cô còn xuất hiện trên khán đài để cổ vũ chồng.
Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đã đồng loạt khóa tính năng bình luận trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng đây là động thái cả hai muốn bảo vệ sự bình yên của tổ ấm thay vì tạo nên những tranh cãi.
Xem video: "Cái Tết đầu tiên làm dâu của Doãn Hải My". Nguồn VTV
#Doãn Hải My #Hoa hậu Việt Nam #vợ Đoàn Văn Hậu #nhan sắc #học vấn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT