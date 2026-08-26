Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Mỹ Tâm - Ngô Thanh Vân - Hà Tăng gây chú ý trên thảm đỏ phim Việt

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Mỹ Tâm - Ngô Thanh Vân - Hà Tăng gây chú ý trên thảm đỏ phim Việt

Mỹ Tâm, Tăng Thanh Hà, Ngô Thanh Vân, Nhã Phương cùng nhiều nghệ sĩ dự lễ ra mắt phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.

Thu Cúc (Ảnh: NSX)
Ngô Thanh Vân (ngoài cùng bên trái) sánh đôi Huy Trần trên thảm đỏ. Hai vợ chồng nữ diễn viên chụp ảnh cùng Johnny Trí Nguyễn (ngoài cùng bên phải) - người đảm nhận vai trò đạo diễn hành động, đồng thời tham gia diễn xuất trong “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.
Ngô Thanh Vân (ngoài cùng bên trái) sánh đôi Huy Trần trên thảm đỏ. Hai vợ chồng nữ diễn viên chụp ảnh cùng Johnny Trí Nguyễn (ngoài cùng bên phải) - người đảm nhận vai trò đạo diễn hành động, đồng thời tham gia diễn xuất trong “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.
Phương Anh Đào đến chúc mừng Tuấn Trần tại lễ ra mắt “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.
Phương Anh Đào đến chúc mừng Tuấn Trần tại lễ ra mắt “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.
Jun Phạm, Đinh Tiến Đạt cùng nhiều nghệ sĩ chúc mừng vai diễn mới của nghệ sĩ Tự Long (ngoài cùng bên trái).
Jun Phạm, Đinh Tiến Đạt cùng nhiều nghệ sĩ chúc mừng vai diễn mới của nghệ sĩ Tự Long (ngoài cùng bên trái).
Tăng Thanh Hà hội ngộ Lương Mạnh Hải tại sự kiện. Cả hai chúc mừng Hứa Vĩ Văn và Tự Long ra mắt phim mới.
Tăng Thanh Hà hội ngộ Lương Mạnh Hải tại sự kiện. Cả hai chúc mừng Hứa Vĩ Văn và Tự Long ra mắt phim mới.
Thu Trang (thứ hai bên trái) - Tiến Luật cùng các nghệ sĩ tại sự kiện. Buổi ra mắt còn có Kiều Minh Tuấn (ngoài cùng bên phải), Diệp Bảo Ngọc đến gặp gỡ và chúc mừng đoàn phim. Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn chia sẻ: "Thảm đỏ này thực sự 'ngợp'! Tôi có nói vui là dường như cả showbiz Việt đã tụ họp về đây đêm nay”.
Thu Trang (thứ hai bên trái) - Tiến Luật cùng các nghệ sĩ tại sự kiện. Buổi ra mắt còn có Kiều Minh Tuấn (ngoài cùng bên phải), Diệp Bảo Ngọc đến gặp gỡ và chúc mừng đoàn phim. Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn chia sẻ: "Thảm đỏ này thực sự 'ngợp'! Tôi có nói vui là dường như cả showbiz Việt đã tụ họp về đây đêm nay”.
Mỹ Tâm góp mặt tại buổi công chiếu với trang phục đen trễ vai. Thảm đỏ còn quy tụ nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc như Hòa Minzy, Bùi Công Nam, Trúc Nhân, Jun Phạm, Hoàng Yến Chibi, Song Luân...
Mỹ Tâm góp mặt tại buổi công chiếu với trang phục đen trễ vai. Thảm đỏ còn quy tụ nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc như Hòa Minzy, Bùi Công Nam, Trúc Nhân, Jun Phạm, Hoàng Yến Chibi, Song Luân...
Nhã Phương chọn thiết kế màu đen khi dự sự kiện. Nữ diễn viên là một trong nhiều gương mặt của điện ảnh Việt đến chúc mừng ê-kíp phim.
Nhã Phương chọn thiết kế màu đen khi dự sự kiện. Nữ diễn viên là một trong nhiều gương mặt của điện ảnh Việt đến chúc mừng ê-kíp phim.
Minh Tuyết (bên phải) và Hà Phương cùng xuất hiện trên thảm đỏ. Hai nữ ca sĩ lựa chọn phong cách khác biệt khi đến dự buổi ra mắt “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.
Minh Tuyết (bên phải) và Hà Phương cùng xuất hiện trên thảm đỏ. Hai nữ ca sĩ lựa chọn phong cách khác biệt khi đến dự buổi ra mắt “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.
Dàn nữ diễn viên của “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” hội ngộ tại sự kiện. Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên thuộc các thế hệ khác nhau như: Lê Vũ Long, Đỗ Thị Hải Yến, Johnny Trí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, NSND Tự Long, Trần Thiên Tú, Tuấn Trần, Diệp Quang Bình, Đăng Trần...
Dàn nữ diễn viên của “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” hội ngộ tại sự kiện. Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên thuộc các thế hệ khác nhau như: Lê Vũ Long, Đỗ Thị Hải Yến, Johnny Trí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, NSND Tự Long, Trần Thiên Tú, Tuấn Trần, Diệp Quang Bình, Đăng Trần...
Thu Cúc (Ảnh: NSX)
#Mỹ Tâm #Ngô Thanh Vân #Tăng Thanh Hà #phim Việt #lễ ra mắt #Hộ linh tráng sĩ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT