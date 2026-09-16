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[VIDEO] Điện tăng kỷ lục: Mỗi kWh tiết kiệm là một đơn vị tăng trưởng kinh tế

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[VIDEO] Điện tăng kỷ lục: Mỗi kWh tiết kiệm là một đơn vị tăng trưởng kinh tế

Nhu cầu điện tăng đột biến, hệ thống lên tới 60.000 MW, miền Bắc tăng 25%. Chính phủ khuyến khích tiết kiệm điện để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Minh Quân - Hà Anh
#Điện năng #Tiết kiệm điện #Tăng trưởng kinh tế #Hệ thống điện #Nhu cầu điện

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