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[GALLERY] Đi du lịch hè, nhớ rút ngay 3 thiết bị điện này

Số hóa - Xe

[GALLERY] Đi du lịch hè, nhớ rút ngay 3 thiết bị điện này

Chỉ vài phút kiểm tra trước khi rời nhà có thể giúp bạn tránh nguy cơ chập cháy, tiết kiệm điện và yên tâm tận hưởng kỳ

Thiên Trang (TH)
Mỗi dịp du lịch hè, nhiều gia đình thường tập trung vào việc khóa cửa, kiểm tra hành lý hoặc dọn dẹp nhà cửa mà quên mất một bước quan trọng là kiểm tra các thiết bị điện đang cắm trong nhà, trong khi đây lại là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tài sản và chi phí điện năng trong suốt thời gian vắng mặt.
Mỗi dịp du lịch hè, nhiều gia đình thường tập trung vào việc khóa cửa, kiểm tra hành lý hoặc dọn dẹp nhà cửa mà quên mất một bước quan trọng là kiểm tra các thiết bị điện đang cắm trong nhà, trong khi đây lại là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tài sản và chi phí điện năng trong suốt thời gian vắng mặt.
Theo các chuyên gia an toàn điện, việc rút phích cắm những thiết bị không cần thiết trước khi đi xa không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn giảm đáng kể nguy cơ chập cháy do sự cố điện, đặc biệt trong những ngày thời tiết nắng nóng khiến hệ thống điện phải hoạt động với cường độ cao hơn bình thường.
Theo các chuyên gia an toàn điện, việc rút phích cắm những thiết bị không cần thiết trước khi đi xa không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn giảm đáng kể nguy cơ chập cháy do sự cố điện, đặc biệt trong những ngày thời tiết nắng nóng khiến hệ thống điện phải hoạt động với cường độ cao hơn bình thường.
Nhóm thiết bị đầu tiên nên được ưu tiên ngắt nguồn là các đồ dùng nhà bếp cỡ nhỏ như lò vi sóng, nồi chiên không dầu, máy pha cà phê, máy xay sinh tố hay ấm đun nước, bởi nhiều sản phẩm vẫn âm thầm tiêu thụ điện ở chế độ chờ và có thể phát sinh nhiệt nếu gặp sự cố kỹ thuật hoặc tích tụ bụi bẩn lâu ngày.
Nhóm thiết bị đầu tiên nên được ưu tiên ngắt nguồn là các đồ dùng nhà bếp cỡ nhỏ như lò vi sóng, nồi chiên không dầu, máy pha cà phê, máy xay sinh tố hay ấm đun nước, bởi nhiều sản phẩm vẫn âm thầm tiêu thụ điện ở chế độ chờ và có thể phát sinh nhiệt nếu gặp sự cố kỹ thuật hoặc tích tụ bụi bẩn lâu ngày.
Bên cạnh đó, các thiết bị điện tử như máy tính để bàn, laptop, màn hình và máy chơi game cũng nên được rút hoàn toàn khỏi nguồn điện để tránh nguy cơ hư hỏng do tăng áp hoặc sét lan truyền, nhất là trong mùa mưa bão thường xuất hiện vào thời điểm nghỉ hè tại nhiều khu vực.
Bên cạnh đó, các thiết bị điện tử như máy tính để bàn, laptop, màn hình và máy chơi game cũng nên được rút hoàn toàn khỏi nguồn điện để tránh nguy cơ hư hỏng do tăng áp hoặc sét lan truyền, nhất là trong mùa mưa bão thường xuất hiện vào thời điểm nghỉ hè tại nhiều khu vực.
Một nhóm thiết bị khác thường bị bỏ quên nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro là máy sấy tóc, máy duỗi tóc và máy uốn tóc, bởi chỉ cần sơ suất nhỏ khi chưa tắt hoàn toàn hoặc vô tình để thiết bị trong trạng thái cắm điện cũng có thể dẫn đến những sự cố ngoài ý muốn khi không có người ở nhà giám sát.
Một nhóm thiết bị khác thường bị bỏ quên nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro là máy sấy tóc, máy duỗi tóc và máy uốn tóc, bởi chỉ cần sơ suất nhỏ khi chưa tắt hoàn toàn hoặc vô tình để thiết bị trong trạng thái cắm điện cũng có thể dẫn đến những sự cố ngoài ý muốn khi không có người ở nhà giám sát.
Tuy nhiên, không phải mọi thiết bị điện đều cần được ngắt nguồn trước khi đi du lịch, bởi các thiết bị như tủ lạnh và tủ đông cần duy trì hoạt động liên tục để bảo quản thực phẩm, tránh hư hỏng, phát sinh mùi hôi khó chịu cũng như gây lãng phí đáng kể khi quay trở về.
Tuy nhiên, không phải mọi thiết bị điện đều cần được ngắt nguồn trước khi đi du lịch, bởi các thiết bị như tủ lạnh và tủ đông cần duy trì hoạt động liên tục để bảo quản thực phẩm, tránh hư hỏng, phát sinh mùi hôi khó chịu cũng như gây lãng phí đáng kể khi quay trở về.
Ngoài ra, router và modem Internet cũng nên tiếp tục được cấp điện vì đây là trung tâm kết nối cho camera giám sát, hệ thống báo động và các thiết bị nhà thông minh, giúp chủ nhà có thể theo dõi tình hình từ xa và xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố bất thường.
Ngoài ra, router và modem Internet cũng nên tiếp tục được cấp điện vì đây là trung tâm kết nối cho camera giám sát, hệ thống báo động và các thiết bị nhà thông minh, giúp chủ nhà có thể theo dõi tình hình từ xa và xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố bất thường.
Để tăng cường sự an tâm trong các chuyến đi dài ngày, nhiều chuyên gia khuyến nghị người dùng nên đầu tư thêm ổ cắm thông minh hoặc thiết bị chống sốc điện, cho phép kiểm soát nguồn điện từ xa thông qua điện thoại, qua đó vừa bảo vệ thiết bị điện tử vừa nâng cao mức độ an toàn cho ngôi nhà trong suốt kỳ nghỉ.
Để tăng cường sự an tâm trong các chuyến đi dài ngày, nhiều chuyên gia khuyến nghị người dùng nên đầu tư thêm ổ cắm thông minh hoặc thiết bị chống sốc điện, cho phép kiểm soát nguồn điện từ xa thông qua điện thoại, qua đó vừa bảo vệ thiết bị điện tử vừa nâng cao mức độ an toàn cho ngôi nhà trong suốt kỳ nghỉ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#thiết bị điện #an toàn điện #du lịch hè #tiết kiệm điện #bảo vệ tài sản #điện tử

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