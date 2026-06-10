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[GALLERY] Tim Cook xúc động khép lại WWDC cuối cùng với tư cách CEO

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tim Cook xúc động khép lại WWDC cuối cùng với tư cách CEO

WWDC 2026 không chỉ là sân khấu công nghệ mà còn đánh dấu lần cuối Tim Cook xuất hiện với vai trò CEO Apple sau gần 15 năm lãnh đạo.

Thiên Trang (th)
WWDC 2026 đã khép lại bằng một khoảnh khắc đầy cảm xúc khi Tim Cook gửi lời tri ân tới cộng đồng lập trình viên toàn cầu trong lần cuối cùng xuất hiện tại sự kiện với tư cách CEO Apple, đánh dấu chặng đường gần 15 năm lãnh đạo một trong những tập đoàn công nghệ có giá trị nhất thế giới.
WWDC 2026 đã khép lại bằng một khoảnh khắc đầy cảm xúc khi Tim Cook gửi lời tri ân tới cộng đồng lập trình viên toàn cầu trong lần cuối cùng xuất hiện tại sự kiện với tư cách CEO Apple, đánh dấu chặng đường gần 15 năm lãnh đạo một trong những tập đoàn công nghệ có giá trị nhất thế giới.
Sau hàng loạt công bố quan trọng liên quan đến iOS, macOS, Siri AI và chiến lược trí tuệ nhân tạo trong tương lai, Tim Cook lựa chọn kết thúc bài phát biểu bằng những chia sẻ mang tính cá nhân thay vì tập trung vào sản phẩm, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho WWDC năm nay.
Sau hàng loạt công bố quan trọng liên quan đến iOS, macOS, Siri AI và chiến lược trí tuệ nhân tạo trong tương lai, Tim Cook lựa chọn kết thúc bài phát biểu bằng những chia sẻ mang tính cá nhân thay vì tập trung vào sản phẩm, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho WWDC năm nay.
Vị CEO sinh năm 1960 cho biết những sự kiện như WWDC luôn là một trong những ký ức đáng nhớ nhất trong nhiệm kỳ của ông bởi đây là nơi Apple trao cho các nhà phát triển những công cụ mới, sau đó chứng kiến cách họ biến những ý tưởng sáng tạo thành các sản phẩm và trải nghiệm phục vụ hàng triệu người dùng trên toàn cầu.
Vị CEO sinh năm 1960 cho biết những sự kiện như WWDC luôn là một trong những ký ức đáng nhớ nhất trong nhiệm kỳ của ông bởi đây là nơi Apple trao cho các nhà phát triển những công cụ mới, sau đó chứng kiến cách họ biến những ý tưởng sáng tạo thành các sản phẩm và trải nghiệm phục vụ hàng triệu người dùng trên toàn cầu.
Tim Cook cũng dành nhiều lời cảm ơn cho cộng đồng lập trình viên, những người được ông đánh giá là lực lượng quan trọng giúp kết nối con người, thúc đẩy học tập, sáng tạo và mở ra những cách tiếp cận hoàn toàn mới với thế giới thông qua hệ sinh thái Apple trong suốt nhiều năm qua.
Tim Cook cũng dành nhiều lời cảm ơn cho cộng đồng lập trình viên, những người được ông đánh giá là lực lượng quan trọng giúp kết nối con người, thúc đẩy học tập, sáng tạo và mở ra những cách tiếp cận hoàn toàn mới với thế giới thông qua hệ sinh thái Apple trong suốt nhiều năm qua.
Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Apple tiếp tục khẳng định triết lý cốt lõi đã làm nên thành công của hãng, đó là tạo ra những sản phẩm tốt nhất thế giới nhằm mang đến các trải nghiệm có ý nghĩa và làm phong phú cuộc sống của người dùng, đồng thời xem việc góp phần thực hiện sứ mệnh này là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của mình.
Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Apple tiếp tục khẳng định triết lý cốt lõi đã làm nên thành công của hãng, đó là tạo ra những sản phẩm tốt nhất thế giới nhằm mang đến các trải nghiệm có ý nghĩa và làm phong phú cuộc sống của người dùng, đồng thời xem việc góp phần thực hiện sứ mệnh này là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của mình.
Không giống nhiều bài phát biểu chia tay thường mang màu sắc hoài niệm, phần kết của Tim Cook lại thể hiện tinh thần lạc quan khi ông liên tục nhấn mạnh niềm tin rằng những thành tựu lớn nhất của Apple vẫn còn ở phía trước, đặc biệt trong kỷ nguyên AI mà công ty đang theo đuổi mạnh mẽ.
Không giống nhiều bài phát biểu chia tay thường mang màu sắc hoài niệm, phần kết của Tim Cook lại thể hiện tinh thần lạc quan khi ông liên tục nhấn mạnh niềm tin rằng những thành tựu lớn nhất của Apple vẫn còn ở phía trước, đặc biệt trong kỷ nguyên AI mà công ty đang theo đuổi mạnh mẽ.
Từ khi tiếp quản vị trí CEO sau sự ra đi của Steve Jobs vào năm 2011, Tim Cook đã dẫn dắt Apple mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ, củng cố quyền riêng tư cho người dùng, phát triển cộng đồng lập trình viên toàn cầu và đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất hành tinh.
Từ khi tiếp quản vị trí CEO sau sự ra đi của Steve Jobs vào năm 2011, Tim Cook đã dẫn dắt Apple mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ, củng cố quyền riêng tư cho người dùng, phát triển cộng đồng lập trình viên toàn cầu và đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất hành tinh.
Chính vì vậy, WWDC 2026 không chỉ đơn thuần là hội nghị dành cho nhà phát triển mà còn được xem như cột mốc khép lại “kỷ nguyên Tim Cook”, để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Apple và mở ra chương mới cho gã khổng lồ công nghệ trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo sắp tới.s
Chính vì vậy, WWDC 2026 không chỉ đơn thuần là hội nghị dành cho nhà phát triển mà còn được xem như cột mốc khép lại “kỷ nguyên Tim Cook”, để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Apple và mở ra chương mới cho gã khổng lồ công nghệ trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo sắp tới.s
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (th)
#Tim Cook #WWDC 2026 #Apple #CEO #công nghệ #lãnh đạo

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