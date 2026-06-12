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[GALLERY] Cô trò Hiền Thục - Phương Mỹ Chi giữ tình cảm bền chặt

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Cô trò Hiền Thục - Phương Mỹ Chi giữ tình cảm bền chặt

Phương Mỹ Chi gây chú ý khi hội ngộ Hiền Thục. Sau nhiều năm, tình cảm cô trò vẫn gắn bó qua các dự án âm nhạc chung.

Thu Cúc (tổng hợp)
Phương Mỹ Chi (phải) chia sẻ hình ảnh hội ngộ ca sĩ Hiền Thục sau một đêm diễn chung đồng thời viết: “Lâu lâu 2 cô cháu diễn chung mà mưa quá mưa”. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi (phải) chia sẻ hình ảnh hội ngộ ca sĩ Hiền Thục sau một đêm diễn chung đồng thời viết: “Lâu lâu 2 cô cháu diễn chung mà mưa quá mưa”. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.
Năm 2013, Phương Mỹ Chi tham gia Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên và trở thành thí sinh thuộc đội Hiền Thục. Cuộc thi là bước đệm quan trọng giúp Phương Mỹ Chi được đông đảo khán giả biết đến. Ảnh: Khám Phá.
Năm 2013, Phương Mỹ Chi tham gia Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên và trở thành thí sinh thuộc đội Hiền Thục. Cuộc thi là bước đệm quan trọng giúp Phương Mỹ Chi được đông đảo khán giả biết đến. Ảnh: Khám Phá.
Sau cuộc thi, Hiền Thục và Phương Mỹ Chi vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Năm 2019, cả hai lần đầu kết hợp trong ca khúc “Về quê ăn Tết”, đánh dấu màn tái ngộ của cô trò trên đường đua âm nhạc. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.
Sau cuộc thi, Hiền Thục và Phương Mỹ Chi vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Năm 2019, cả hai lần đầu kết hợp trong ca khúc “Về quê ăn Tết”, đánh dấu màn tái ngộ của cô trò trên đường đua âm nhạc. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.
Phương Mỹ Chi chia sẻ trên VOV, cô được nhạc sĩ Ngô Duy Thanh giới thiệu ca khúc “Về quê ăn Tết”. Sau khi nghe bản demo, nữ ca sĩ lập tức nghĩ đến Hiền Thục và chủ động ngỏ lời mời người thầy của mình song ca. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi chia sẻ trên VOV, cô được nhạc sĩ Ngô Duy Thanh giới thiệu ca khúc “Về quê ăn Tết”. Sau khi nghe bản demo, nữ ca sĩ lập tức nghĩ đến Hiền Thục và chủ động ngỏ lời mời người thầy của mình song ca. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.
Thời điểm đó, Hiền Thục đang ở Mỹ nhưng vẫn nhanh chóng nhận lời tham gia dự án. Theo Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ hoàn thành phần thu âm trong thời gian ngắn để sản phẩm kịp ra mắt vào dịp Tết. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.
Thời điểm đó, Hiền Thục đang ở Mỹ nhưng vẫn nhanh chóng nhận lời tham gia dự án. Theo Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ hoàn thành phần thu âm trong thời gian ngắn để sản phẩm kịp ra mắt vào dịp Tết. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.
Giọng ca sinh năm 2003 từng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm Hiền Thục dành cho mình. Cô cho biết bản thân bất ngờ khi người thầy của mình phản hồi nhanh chóng và hỗ trợ nhiệt tình dù khác múi giờ. Ảnh: Người Lao Động.
Giọng ca sinh năm 2003 từng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm Hiền Thục dành cho mình. Cô cho biết bản thân bất ngờ khi người thầy của mình phản hồi nhanh chóng và hỗ trợ nhiệt tình dù khác múi giờ. Ảnh: Người Lao Động.
Dù không thường xuyên gặp mặt, Hiền Thục và Phương Mỹ Chi vẫn giữ liên lạc. Nữ ca sĩ trẻ cho biết cô luôn nhận được sự động viên và nâng đỡ từ người thầy của mình trong cuộc sống lẫn công việc. Ảnh: Người Lao Động.
Dù không thường xuyên gặp mặt, Hiền Thục và Phương Mỹ Chi vẫn giữ liên lạc. Nữ ca sĩ trẻ cho biết cô luôn nhận được sự động viên và nâng đỡ từ người thầy của mình trong cuộc sống lẫn công việc. Ảnh: Người Lao Động.
Theo Người Lao Động, năm 2021, hai cô trò tiếp tục kết hợp trong ca khúc “Sắc màu quê hương” của nhạc sĩ Hoài An. Với chất giọng ngọt ngào và giàu cảm xúc, cả hai mang đến màn song ca nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ảnh: Người Lao Động.
Theo Người Lao Động, năm 2021, hai cô trò tiếp tục kết hợp trong ca khúc “Sắc màu quê hương” của nhạc sĩ Hoài An. Với chất giọng ngọt ngào và giàu cảm xúc, cả hai mang đến màn song ca nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ảnh: Người Lao Động.
Sau nhiều năm, Hiền Thục vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, trong khi Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành và xinh đẹp. Chia sẻ hình ảnh bên người thầy của mình, Phương Mỹ Chi hài hước viết: “Con thì lớn lên còn cô thì vẫn trẻ như vậy”. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.
Sau nhiều năm, Hiền Thục vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, trong khi Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành và xinh đẹp. Chia sẻ hình ảnh bên người thầy của mình, Phương Mỹ Chi hài hước viết: “Con thì lớn lên còn cô thì vẫn trẻ như vậy”. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.
Xem video: "Phương Mỹ Chi mê hoặc khán giả với tài múa chén". Nguồn VTV.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hiền Thục #Phương Mỹ Chi #âm nhạc #hợp tác

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