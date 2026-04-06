Phương Mỹ Chi ngưỡng mộ Quang Anh Rhyder

Không còn là “đối thủ” năm nào, Phương Mỹ Chi thừa nhận ngưỡng mộ giọng hát nội lực của Quang Anh Rhyder.

Trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi dành nhiều lời khen cho Quang Anh Rhyder sau đêm nhạc vừa diễn ra của nam ca sĩ.
"Nghe tiếng flash đồng thanh cùng anh, nhìn sân khấu dàn dựng công phu, đường dây câu chuyện cảm xúc, đặc biệt nhất vẫn là anh, giọng hát và nội lực của anh sau bao nhiêu thăng trầm đã bản lĩnh và rực cháy trên sân khấu có một không hai đó. Đã bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu tiền bạc, công sức của anh và đồng đội để cho ra một đêm tuyệt vời đến thế. Em thực sự ngưỡng mộ.", Phương Mỹ Chi viết.
Phương Mỹ Chi cũng nhắc lại quãng thời gian cả hai cùng tham gia Giọng hát Việt nhí 2013. Khi đó, họ từng bị đặt vào thế “đối thủ không đội trời chung”. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người không vì thế mà bị ảnh hưởng.
“Em biết từ đầu đến cuối chúng ta vẫn không hề lay động, vẫn trung thành với tình cảm rất đặc biệt và chân thành này dành cho đối phương”, cô nói.
Nữ ca sĩ cho rằng từ những ngày đầu chập chững bước vào nghệ thuật, cả hai chỉ đơn giản mong muốn giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn. “Nhưng rồi niềm đam mê âm nhạc lớn dần lúc nào không hay. Đến bây giờ, cả hai đều đã lì lợm hơn và cháy hết mình với âm nhạc”, cô tâm sự.
Phương Mỹ Chi và Quang Anh trải qua biết bao thăng trầm, khó khăn để đến được ngày hôm nay.
"Ngày anh 25 tuổi, còn em thì 23 tuổi, ai cũng có khán giả và thiên đường âm nhạc riêng của mình", Phương Mỹ Chi tâm sự.
Phương Mỹ Chi động viên bản thân và Quang Anh Rhyder cùng tiếp tục cố gắng.
Trong đêm nhạc vừa qua của Quang Anh Rhyder, Phương Mỹ Chi góp mặt với vai trò ca sĩ khách mời.
“Cuối cùng sau 13 năm, hai anh em đã có dịp đứng chung trên một sân khấu. Cảm xúc thật bồi hồi, xúc động và cả tự hào về hành trình mà cả hai đã trải qua”, cô bày tỏ.
Xem video: "Quang Anh Rhyder và Phương Mỹ Chi đứng chung sân khấu sau 13 năm". Nguồn FB Quang Anh Rhyder
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Phương Mỹ Chi)
