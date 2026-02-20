[INFOGRAPHIC] Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành, đa tài

Consumer Reports đã công bố danh sách những mẫu ôtô điện mà họ khuyên người tiêu dùng Mỹ nên mua ngay trong năm 2026.
Năm 2026, nhan sắc Việt tiếp tục được kỳ vọng ghi dấu ấn khi Bảo Ngọc dự thi Miss World, Hương Giang góp mặt tại Miss Grand International All Stars.
Hoa hậu Diễm Hương gây chú ý khi quyết định rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, sang Canada định cư. Hiện tại, cô có tổ ấm viên mãn.
Gia đình NSND Trịnh Kim Chi vẫn duy trì thông lệ gói bánh chưng mỗi dịp Tết đến xuân về như một cách giữ gìn nếp nhà, gắn kết các thành viên.
Sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê không ngừng thay đổi, trưởng thành hơn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Đến 12h trưa ngày 19/2, phim Tết 'Thỏ ơi!' của Trấn Thành cán mốc 100 tỷ ở ngày thứ 3 ra rạp. Phim 'Nhà ba tôi một phòng' của Trường Giang đứng vị trí thứ 2.
Không chỉ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn, Vân Trang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân và các con.
Trong khi nhiều nghệ sĩ tất bật biểu diễn dịp Tết, Mỹ Tâm lại chọn cho mình nhịp sống chậm, ưu tiên thời gian nghỉ ngơi và sum vầy cùng gia đình.
Gia đình Hoa hậu Hà Kiều Anh - doanh nhân Huỳnh Trung Nam có 4 người con đều tự lập, ngoan ngoãn.
Những tranh luận về Quảng trưởng mùa xuân kéo theo sự thương nhớ với chương trình Táo Quân đã gắn bó nhiều năm trên sóng giờ vàng giao thừa.
Từ sự nghiệp đến đời sống cá nhân, Nhã Phương và Diễm My 9X đều đang ở giai đoạn viên mãn.
Trong những ngày quay phim “Mùi phở”, Bảo Nam có nhiều kỷ niệm với nghệ sĩ Xuân Hinh. Ngoài hậu trường phim, diễn viên nhí tiết lộ về kế hoạch đón Tết.
Sau vai diễn mang tính bước ngoặt trong phim Bố già, Tuấn Trần liên tục xuất hiện trong các dự án lớn. Năm 2026, hành trình của anh được kỳ vọng sẽ thăng hoa.
Nhiều nghệ sĩ Việt giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới. Không chỉ gửi gắm thông điệp sum vầy, các ca khúc còn cho thấy sự đầu tư chỉn chu.
Không chỉ hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực ca hát và điện ảnh, Trang Pháp và Băng Di còn ghi điểm nhờ nhan sắc rạng rỡ cùng phong thái tự tin.
Khi rời xa ánh đèn sàn diễn, siêu mẫu cá tính Tuyết Lan có cuộc sống chậm và bình yên trong tổ ấm nhỏ bên người bạn đời và con gái đầu lòng.
Vẻ đẹp rạng ngời, thần thái cuốn hút cùng phong cách ngày một chỉn chu giúp Á hậu Đinh Y Quyên ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ.
Con trai đầu lòng của Thu Trang – Tiến Luật, bé Andy, được nhiều khán giả chú ý nhờ chiều cao ấn tượng khi mới 12 tuổi.
Bên cạnh câu chuyện phim ảnh, diễn viên nhí Cherry An Nhiên cũng hào hứng chia sẻ về những ngày Tết của mình.
“Sự nổi tiếng có thể đến rất nhanh, nhưng để ở lại trong lòng khán giả thì cần thời gian, quan trọng hơn là cần sự chân thành”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.
Hari Won và Han Sara là mỹ nhân Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam. Hai người đẹp từng chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam.