Phương Mỹ Chi lên tiếng xin lỗi sau khi tiết mục tại Làn Sóng Xanh gây ồn ào

Giải trí

Màn trình diễn của Phương Mỹ Chi tại Làn Sóng Xanh 2025 bị so sánh với sân khấu của Jennie (BlackPink). Nhanh chóng, Phương Mỹ Chi phản hồi.

Theo Tiền Phong, tại Làn Sóng Xanh 2025 tối ngày 30/1, Phương Mỹ Chi thể hiện các ca khúc: Bóng phù hoa, Ếch ngoài đáy giếng. Sau khi chương trình lên sóng, một bộ phận cư dân mạng cho rằng phần dàn dựng và hình ảnh sân khấu của nữ ca sĩ có những điểm tương đồng với màn trình diễn của Jennie tại Melon Music Awards 2025, từ đó làm dấy lên nghi vấn thiếu tính độc bản.
Trước phản ứng của khán giả, Phương Mỹ Chi đã lên tiếng. Nữ ca sĩ thừa nhận tiết mục của mình đã khiến khán giả có những liên tưởng đến các nghệ sĩ khác. Cô cho biết đây không phải là điều bản thân và ê-kíp hướng tới trong hành trình xây dựng cá tính âm nhạc riêng.
"Với phần trình diễn đêm qua dù là vì bất kỳ lí do gì, đã khiến khán giả có những nghi ngờ về tính độc bản của Phương Mỹ Chi, tạo ra sự liên tưởng đến hình tượng của các anh chị nghệ sĩ khác, đây chắc chắn không phải là điều mà Chi hướng tới trên con đường làm rõ giá trị âm nhạc, sự độc bản của Phương Mỹ Chi và sẽ có trách nhiệm nghiêm túc điều chỉnh", Phương Mỹ Chi viết.
Phương Mỹ Chi gửi lời xin lỗi khán giả vì đã mang đến trải nghiệm chưa trọn vẹn. Nữ ca sĩ cũng cho biết, với tinh thần tôn trọng khán giả và quá trình sáng tạo, cô và ê-kíp thống nhất không tiếp tục chia sẻ thêm thông tin liên quan đến tiết mục gây tranh cãi trên các nền tảng.
Bên cạnh lời xin lỗi, Phương Mỹ Chi bày tỏ mong muốn khán giả tiếp tục đồng hành, tin tưởng vào sự trưởng thành và tâm huyết của cô trên con đường nghệ thuật.
Theo nữ ca sĩ, năm qua là quãng thời gian cô không ngừng thử nghiệm, khai phá khả năng bản thân để hiểu rõ hơn khán giả mong đợi điều gì ở mình.
Gần đây, Phương Mỹ Chi ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng. Tại Làn Sóng Xanh 2025, cô được vinh danh ở hạng mục Ca sĩ đột phá của năm và Top 10 ca khúc được yêu thích nhất. Trước đó, tại Mai Vàng 2025, nữ ca sĩ cũng nhận giải Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt.
Với Phương Mỹ Chi, những giải thưởng là sự ghi nhận quan trọng, tiếp thêm động lực để cô tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc đã lựa chọn.
Phương Mỹ Chi luôn có gia đình ủng hộ hoạt động nghệ thuật.
