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[GALLERY] BYD Seal 08 từ 689 triệu "cháy hàng", bán 65.000 xe chỉ sau 1 đêm

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD Seal 08 từ 689 triệu "cháy hàng", bán 65.000 xe chỉ sau 1 đêm

Mẫu sedan điện 08 đầu bảng mới của BYD đang tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc khi ghi nhận hơn 65.000 đơn đặt hàng chỉ trong 30 giờ kể từ khi chính thức mở bán.

Hải Nam
BYD đã chính thức ra mắt mẫu sedan đầu bảng Seal 08 thuộc dòng Ocean. Tại thị trường nội địa Trung Quốc, mẫu sedan cỡ lớn này có giá bán dao động từ 196.900-239.900 Nhân dân tệ (khoảng 689-839 triệu đồng). Mức giá này được đánh giá là rất cạnh tranh khi đặt cạnh thông số vận hành của xe.
BYD đã chính thức ra mắt mẫu sedan đầu bảng Seal 08 thuộc dòng Ocean. Tại thị trường nội địa Trung Quốc, mẫu sedan cỡ lớn này có giá bán dao động từ 196.900-239.900 Nhân dân tệ (khoảng 689-839 triệu đồng). Mức giá này được đánh giá là rất cạnh tranh khi đặt cạnh thông số vận hành của xe.
BYD Seal 08 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.150 x 1.999 x 1.505 mm và chiều dài cơ sở 3.030 mm. Theo BYD, kích thước này mang lại không gian duỗi chân tối ưu cho hành khách ở hàng ghế sau. Việc trang bị hệ thống đánh lái bánh sau tiêu chuẩn giúp mẫu sedan cỡ lớn này đạt bán kính quay đầu chỉ 4,95 m.
BYD Seal 08 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.150 x 1.999 x 1.505 mm và chiều dài cơ sở 3.030 mm. Theo BYD, kích thước này mang lại không gian duỗi chân tối ưu cho hành khách ở hàng ghế sau. Việc trang bị hệ thống đánh lái bánh sau tiêu chuẩn giúp mẫu sedan cỡ lớn này đạt bán kính quay đầu chỉ 4,95 m.
Khung gầm của BYD Seal 08 2026 mới sử dụng hệ thống treo khí nén hai buồng kín DiSus-A kết hợp với cảm biến nhận diện mặt đường. Hệ thống có khả năng điều chỉnh độ giảm chấn dựa trên điều kiện mặt đường trước khi bánh xe đi qua các vị trí gồ ghề.
Khung gầm của BYD Seal 08 2026 mới sử dụng hệ thống treo khí nén hai buồng kín DiSus-A kết hợp với cảm biến nhận diện mặt đường. Hệ thống có khả năng điều chỉnh độ giảm chấn dựa trên điều kiện mặt đường trước khi bánh xe đi qua các vị trí gồ ghề.
Ở phiên bản cao cấp, BYD Seal 08 sở hữu công suất lên tới 694 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 3,3 giây và phạm vi hoạt động tối đa khoảng 900 km theo tiêu chuẩn CLTC. Xe sử dụng nền tảng điện 800 V cùng hệ thống treo khí nén DiSus-A, những trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe điện hạng sang có giá cao hơn nhiều.
Ở phiên bản cao cấp, BYD Seal 08 sở hữu công suất lên tới 694 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 3,3 giây và phạm vi hoạt động tối đa khoảng 900 km theo tiêu chuẩn CLTC. Xe sử dụng nền tảng điện 800 V cùng hệ thống treo khí nén DiSus-A, những trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe điện hạng sang có giá cao hơn nhiều.
Theo BYD, trong số 65.000 đơn đặt hàng, khoảng 40.000 đơn hàng đã được khách hàng đặt trước từ tháng 6/2026, trước cả khi giá bán chính thức được công bố. Hơn 25.000 đơn hàng còn lại được ghi nhận ngay sau khi hãng công bố giá, cho thấy sức hút rất lớn của mẫu sedan điện này.
Theo BYD, trong số 65.000 đơn đặt hàng, khoảng 40.000 đơn hàng đã được khách hàng đặt trước từ tháng 6/2026, trước cả khi giá bán chính thức được công bố. Hơn 25.000 đơn hàng còn lại được ghi nhận ngay sau khi hãng công bố giá, cho thấy sức hút rất lớn của mẫu sedan điện này.
Đáng chú ý, hơn 65% khách hàng lựa chọn phiên bản thuần điện, thay vì biến thể plug-in hybrid. Trong khi đó, bản plug-in hybrid của Seal 08 có thể di chuyển hơn 1.650 km khi kết hợp cả xăng và điện.
Đáng chú ý, hơn 65% khách hàng lựa chọn phiên bản thuần điện, thay vì biến thể plug-in hybrid. Trong khi đó, bản plug-in hybrid của Seal 08 có thể di chuyển hơn 1.650 km khi kết hợp cả xăng và điện.
Nhu cầu tăng đột biến cũng đang tạo ra thách thức cho BYD. Với sản lượng hiện tại khoảng 8.000 chiếc Seal 08 mỗi tháng, hãng có thể mất tới 8 tháng để giải quyết lượng đơn hàng hiện có nếu không tăng công suất sản xuất.
Nhu cầu tăng đột biến cũng đang tạo ra thách thức cho BYD. Với sản lượng hiện tại khoảng 8.000 chiếc Seal 08 mỗi tháng, hãng có thể mất tới 8 tháng để giải quyết lượng đơn hàng hiện có nếu không tăng công suất sản xuất.
BYD đã phải triển khai chế độ làm việc hai ca, nhưng thời gian chờ nhận xe đối với một số phiên bản phổ biến vẫn kéo dài từ 2-3 tháng. Nếu đặt cạnh các đối thủ tại Mỹ, mức giá của Seal 08 càng trở nên đáng chú ý. Một chiếc Tesla Model S hay Lucid Air đều có giá khởi điểm trên 70.000 USD, trong khi BYD mang đến một mẫu sedan điện gần 700 mã lực với giá chưa bằng một nửa.
BYD đã phải triển khai chế độ làm việc hai ca, nhưng thời gian chờ nhận xe đối với một số phiên bản phổ biến vẫn kéo dài từ 2-3 tháng. Nếu đặt cạnh các đối thủ tại Mỹ, mức giá của Seal 08 càng trở nên đáng chú ý. Một chiếc Tesla Model S hay Lucid Air đều có giá khởi điểm trên 70.000 USD, trong khi BYD mang đến một mẫu sedan điện gần 700 mã lực với giá chưa bằng một nửa.
Dù chưa rõ BYD có kế hoạch đưa Seal 08 ra các thị trường ngoài Trung Quốc hay không, thành công bước đầu của mẫu xe này tiếp tục cho thấy nhu cầu rất lớn đối với những mẫu xe điện hiệu năng cao nhưng có giá bán ngang một chiếc sedan gia đình phổ thông.
Dù chưa rõ BYD có kế hoạch đưa Seal 08 ra các thị trường ngoài Trung Quốc hay không, thành công bước đầu của mẫu xe này tiếp tục cho thấy nhu cầu rất lớn đối với những mẫu xe điện hiệu năng cao nhưng có giá bán ngang một chiếc sedan gia đình phổ thông.
Tại Trung Quốc, BYD Seal 08 có 2 tùy chọn động cơ, bao gồm thuần điện và PHEV. Các phiên bản thuần điện được xây dựng trên nền tảng điện áp cao 800V, hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh của BYD. Xe sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai và mô-tơ điện cho công suất tối đa 510 kW (khoảng 684 mã lực). Phiên bản cao cấp nhất có phạm vi hoạt động lên tới 905 km theo tiêu chuẩn CLTC.
Tại Trung Quốc, BYD Seal 08 có 2 tùy chọn động cơ, bao gồm thuần điện và PHEV. Các phiên bản thuần điện được xây dựng trên nền tảng điện áp cao 800V, hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh của BYD. Xe sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai và mô-tơ điện cho công suất tối đa 510 kW (khoảng 684 mã lực). Phiên bản cao cấp nhất có phạm vi hoạt động lên tới 905 km theo tiêu chuẩn CLTC.
Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan thuần điện BYD Seal 08 mới.
Hải Nam
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