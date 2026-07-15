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[GALLERY] Cận cảnh BYD Denza N9 Dark Gold - ngoại thất logo mạ vàng thật 24k

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh BYD Denza N9 Dark Gold - ngoại thất logo mạ vàng thật 24k

Mẫu xe SUV cỡ lớn chạy điện sở hữu sạc siêu nhanh là BYD Denza N9 vừa được nâng cấp gói ngoại thất Dark Gold, xe sờ hữu logo phía trước được mạ vàng 24K.

Nguyễn Chung
BYD vừa giới thiệu gói ngoại thất mới mang tên Dark Gold dành cho mẫu SUV hybrid sạc điện Denza N9 được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh. Hiện gói trang bị tùy chọn này được cung cấp miễn phí trong thời gian giới hạn đối với phiên bản Flagship cao cấp nhất của mẫu xe Trung Quốc.
BYD vừa giới thiệu gói ngoại thất mới mang tên Dark Gold dành cho mẫu SUV hybrid sạc điện Denza N9 được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh. Hiện gói trang bị tùy chọn này được cung cấp miễn phí trong thời gian giới hạn đối với phiên bản Flagship cao cấp nhất của mẫu xe Trung Quốc.
Với gói Dark Gold, BYD Denza N9 sử dụng tông đen chủ đạo kết hợp với các chi tiết màu vàng kim, bao gồm dải trang trí chạy ngang qua vòm bánh trước/sau và cửa xe. Cản trước cũng được bổ sung điểm nhấn màu vàng. Tương tự mẫu xe Denza D9 Dark Gold vừa ra mắt, Denza N9 cũng sở hữu logo phía trước được mạ vàng 24K.
Với gói Dark Gold, BYD Denza N9 sử dụng tông đen chủ đạo kết hợp với các chi tiết màu vàng kim, bao gồm dải trang trí chạy ngang qua vòm bánh trước/sau và cửa xe. Cản trước cũng được bổ sung điểm nhấn màu vàng. Tương tự mẫu xe Denza D9 Dark Gold vừa ra mắt, Denza N9 cũng sở hữu logo phía trước được mạ vàng 24K.
Gói ngoại thất Dark Gold còn đi kèm cùm phanh màu vàng, bộ mâm 22 inch và huy hiệu màu vàng xuất hiện trên cột D phía bên ghế phụ. Trong khi đó, huy hiệu ở cột D phía người lái vẫn sử dụng thiết kế thông thường.
Gói ngoại thất Dark Gold còn đi kèm cùm phanh màu vàng, bộ mâm 22 inch và huy hiệu màu vàng xuất hiện trên cột D phía bên ghế phụ. Trong khi đó, huy hiệu ở cột D phía người lái vẫn sử dụng thiết kế thông thường.
Ngoài những thay đổi trên, BYD Denza N9 vẫn giữ nguyên thiết kế với đầu xe đóng kín, cụm đèn pha cỡ lớn, cảm biến LiDAR trên nóc, tay nắm cửa ẩn, nóc thẳng thớm và cánh gió sau mang phong cách thể thao.
Ngoài những thay đổi trên, BYD Denza N9 vẫn giữ nguyên thiết kế với đầu xe đóng kín, cụm đèn pha cỡ lớn, cảm biến LiDAR trên nóc, tay nắm cửa ẩn, nóc thẳng thớm và cánh gió sau mang phong cách thể thao.
Tùy chọn màu sơn này không được cung cấp cho phiên bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, phiên bản tầm trung có thể được trang bị gói Dark Gold với giá 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng). Denza N9 được bán tại Trung Quốc từ ngày 18/5 với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.258 x 2.030 x 1.830 mm và chiều dài cơ sở 3.125 mm.
Tùy chọn màu sơn này không được cung cấp cho phiên bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, phiên bản tầm trung có thể được trang bị gói Dark Gold với giá 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng). Denza N9 được bán tại Trung Quốc từ ngày 18/5 với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.258 x 2.030 x 1.830 mm và chiều dài cơ sở 3.125 mm.
Nội thất bố trí 3 hàng ghế, đi kèm màn hình cảm ứng trung tâm 17,3 inch, màn hình giải trí 13,2 inch dành cho hành khách phía trước, bảng đồng hồ kỹ thuật số 13,2 inch cùng màn hình hiển thị kính lái HUD 50 inch. Xe cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái DiPilot 5.0.
Nội thất bố trí 3 hàng ghế, đi kèm màn hình cảm ứng trung tâm 17,3 inch, màn hình giải trí 13,2 inch dành cho hành khách phía trước, bảng đồng hồ kỹ thuật số 13,2 inch cùng màn hình hiển thị kính lái HUD 50 inch. Xe cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái DiPilot 5.0.
BYD Denza N9 dùng hệ truyền động hybrid sạc điện, kết hợp động cơ xăng 2.0L có công suất tối đa 152 kW (204 mã lực) với 3 mô-tơ điện. Mô-tơ phía trước cho công suất tối đa 200 kW (268 mã lực) trong khi 2 mô-tơ phía sau đều có công suất 240 kW (322 mã lực). Tổng công suất của 3 mô-tơ điện đạt 680 kW (912 mã lực), cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,7 giây.
BYD Denza N9 dùng hệ truyền động hybrid sạc điện, kết hợp động cơ xăng 2.0L có công suất tối đa 152 kW (204 mã lực) với 3 mô-tơ điện. Mô-tơ phía trước cho công suất tối đa 200 kW (268 mã lực) trong khi 2 mô-tơ phía sau đều có công suất 240 kW (322 mã lực). Tổng công suất của 3 mô-tơ điện đạt 680 kW (912 mã lực), cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,7 giây.
Một trong những điểm nổi bật của Denza N9 là bộ pin Blade 2.0 sử dụng công nghệ LFP với dung lượng 75,3 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 420 km theo chu trình CLTC. Bộ pin này hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh, cho phép sạc từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút.
Một trong những điểm nổi bật của Denza N9 là bộ pin Blade 2.0 sử dụng công nghệ LFP với dung lượng 75,3 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 420 km theo chu trình CLTC. Bộ pin này hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh, cho phép sạc từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút.
Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau, hệ thống treo chủ động và phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.520 km. Theo China EV DataTracker, Denza N9 đạt doanh số 1.565 xe tại Trung Quốc trong tháng 5/2026, giảm 66,1% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau, hệ thống treo chủ động và phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.520 km. Theo China EV DataTracker, Denza N9 đạt doanh số 1.565 xe tại Trung Quốc trong tháng 5/2026, giảm 66,1% so với cùng kỳ năm trước.
Theo BYD, sau khi hết thời gian ưu đãi, gói thiết kế ngoại thất Dark Gold dành cho Denza N9 bản Flagship sẽ có giá 30.000 Nhân dân tệ (khoảng 105 triệu đồng). Phiên bản Flagship của mẫu SUV này hiện có giá 469.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,644 tỷ đồng).
Theo BYD, sau khi hết thời gian ưu đãi, gói thiết kế ngoại thất Dark Gold dành cho Denza N9 bản Flagship sẽ có giá 30.000 Nhân dân tệ (khoảng 105 triệu đồng). Phiên bản Flagship của mẫu SUV này hiện có giá 469.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,644 tỷ đồng).
Video: Chi tiết BYD Denza N9 Dark Gold - ngoại thất logo mạ vàng thật 24k.
Nguyễn Chung
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