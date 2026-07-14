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Số hóa - Xe

BYD Tang gây sốc, văng cả mô tơ điện ra ngoài khi đang lội nước

Một đoạn video đang lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội ghi lại tình huống hư hỏng cơ khí hy hữu của một chiếc SUV thuần điện BYD Tang.

Thảo Nguyễn

Theo nội dung clip, chiếc SUV điện màu đen bị mắc kẹt giữa dòng nước ngập sâu trong tình trạng bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Qua quan sát hiện trường, nguyên nhân xe dừng lại không xuất phát từ việc hệ thống điện bị chập mạch hay pin cạn kiệt, mà do toàn bộ cụm mô-tơ truyền động điện (drive unit) đã bị tách rời hoàn toàn khỏi hệ thống khung gầm, rơi xuống và nằm phẳng trên mặt đường nhựa.

Video: BYD Tang gây sốc, văng cả mô tơ điện ra ngoài khi đang lội nước.

Về mặt kết cấu kỹ thuật trên các dòng xe điện hiện đại, cụm mô-tơ và gói pin thường được các nhà sản xuất bố trí ở vị trí thấp nhất có thể bên trong cấu trúc khung gầm phụ (subframe) nhằm tối ưu hóa trọng tâm và tăng cường độ ổn định khi xe vận hành. Tuy nhiên, cách bố trí này cũng xuất hiện rủi ro cơ học lớn nếu các điểm liên kết cấu trúc gặp sự cố.

Mặc dù nguyên nhân chính xác của vụ việc tại Thẩm Dương chưa được cơ quan chức năng hay nhà sản xuất công bố chính thức, các chuyên gia kỹ thuật và giới đam mê ô tô đã đưa ra hai giả thuyết kỹ thuật phổ biến nhất:

- Hư hỏng cấu trúc khung gầm phụ (Subframe Structural Failure): Cụm giá đỡ hoặc các vấu gắn động cơ có thể đã bị nứt gãy trước đó do va chạm với chướng ngại vật ngầm dưới nước, sập ổ gà sâu bị che lấp bởi nước ngập, hoặc do lực vặn xoắn (torque) quá lớn của mô-tơ điện tác động lên điểm liên kết bị suy yếu.

- Hiệu ứng nêm thủy lực (The Hydrodynamic Wedge): Khi phương tiện di chuyển qua vùng nước sâu với tốc độ không an toàn, dòng nước có thể tạo ra áp lực thủy lực hướng lên cực lớn vào các tấm ốp khí động học dưới gầm xe. Áp lực nước lọt vào các khe hở cơ khí có thể hoạt động như một đòn bẩy vật lý, lực đẩy này đủ khả năng làm bứt toác các cụm chi tiết cơ khí treo thấp.

Hiện tại, tập đoàn BYD vẫn chưa đưa ra bình luận hay phản hồi chính thức nào liên quan đến nguyên nhân dẫn đến sự cố rơi cụm truyền động của chiếc SUV nêu trên.

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