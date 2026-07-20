Galaxy Watch, Galaxy Fit cũng không thoát kiếp nạn sọc xanh!

Lỗi sọc màn hình vốn quen thuộc trên một số mẫu smartphone Samsung giờ đây được cho là đã xuất hiện cả trên thiết bị đeo thông minh của hãng. Những báo cáo đầu tiên từ cộng đồng người dùng cho thấy Galaxy Watch 4 và Galaxy Fit 3 bất ngờ xuất hiện các đường sọc xanh dọc màn hình sau khi cập nhật phần mềm. Dù số lượng trường hợp hiện chưa nhiều và Samsung vẫn chưa xác nhận nguyên nhân, sự việc đang khiến không ít người dùng lo ngại, đặc biệt với những thiết bị đã hết thời gian bảo hành.

Theo chia sẻ trên Reddit, một người dùng Galaxy Watch 4 phát hiện màn hình đồng hồ xuất hiện đường sọc xanh chạy dọc mép phải, đôi lúc chuyển sang màu trắng. Thiết bị này còn xuất hiện thêm điểm chết trên tấm nền AMOLED sau một thời gian sử dụng. Điều đáng chú ý là hiện tượng được cho là xuất hiện ngay sau khi đồng hồ cập nhật lên One UI 8 Watch hoặc bản vá bảo mật mới nhất. Trong khi đó, một bài đăng khác cũng ghi nhận Galaxy Fit 3 chưa đầy hai năm tuổi gặp tình trạng tương tự với một đường sọc xanh kéo dài trên màn hình. Dù các báo cáo mới chỉ xuất hiện rải rác, chúng cho thấy lỗi sọc màn có thể không còn giới hạn trên smartphone.

Một số người dùng phản ánh Galaxy Watch 4 xuất hiện sọc xanh sau khi cập nhật phần mềm mới.

Hiện tượng này khiến nhiều người nhớ đến lỗi sọc xanh và sọc hồng từng xuất hiện trên nhiều mẫu điện thoại Galaxy sau các bản cập nhật One UI trong vài năm gần đây. Trong cộng đồng công nghệ, một giả thuyết được nhắc đến khá nhiều là quá trình cập nhật khiến thiết bị hoạt động ở nhiệt độ cao, từ đó tạo áp lực lên tấm nền AMOLED đã bị lão hóa sau nhiều năm sử dụng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của người dùng, chưa có bất kỳ xác nhận nào từ Samsung. Bên cạnh đó, Galaxy Watch 4 vốn đã ra mắt từ năm 2021 nên hầu hết thiết bị hiện nay đều không còn được bảo hành, khiến chi phí sửa chữa hoặc thay màn hình có thể trở thành gánh nặng đối với chủ sở hữu.

Việc lỗi xuất hiện trên cả đồng hồ và vòng đeo thông minh cũng làm dấy lên những tranh luận mới về độ bền của màn hình AMOLED trên các thiết bị đeo. Nếu số lượng trường hợp tiếp tục tăng, Samsung có thể sẽ phải điều tra nguyên nhân hoặc cân nhắc triển khai chương trình hỗ trợ sửa chữa tương tự như từng áp dụng với một số mẫu smartphone trước đây. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, hãng vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về các báo cáo từ cộng đồng người dùng.

Galaxy Fit 3 cũng được ghi nhận gặp lỗi sọc xanh, dù hiện mới chỉ xuất hiện ở một số trường hợp cá biệt.

Trong lúc chờ kết luận từ Samsung, người dùng Galaxy Watch 4 và Galaxy Fit 3 nên theo dõi tình trạng thiết bị sau mỗi bản cập nhật, đồng thời sao lưu dữ liệu và ghi lại hình ảnh hoặc video nếu phát hiện dấu hiệu bất thường trên màn hình trước khi mang đến trung tâm bảo hành. Với những thiết bị đã sử dụng từ 2 đến 5 năm, việc cân nhắc giữa thay màn hình và nâng cấp lên thế hệ mới cũng là lựa chọn cần tính đến. Dù còn quá sớm để khẳng định đây là lỗi diện rộng, những báo cáo ban đầu cho thấy "bệnh sọc màn" trên màn hình AMOLED có thể đang mở rộng từ smartphone sang cả các thiết bị đeo, trở thành vấn đề đáng chú ý đối với hệ sinh thái Samsung.