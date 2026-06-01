[GALLERY] Cận cảnh Peugeot 3008 và 5008 2026 tại Việt Nam, từ 1,279 tỷ đồng

THACO vừa chính thức giới thiệu Peugeot 3008 và 5008 2026 tới khách hàng Việt Nam. Cả hai mẫu xe đều có 2 phiên bản là GT và Premium cùng giá bán tăng mạnh.

Thaco Auto vừa chính thức ra mắt bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 2026 thế hệ mới tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hai mẫu SUV thế hệ mới được lắp ráp và phân phối tại thị trường trong nước, đồng thời Việt Nam cũng là thị trường đầu tiên trong khu vực ASEAN đón nhận bộ đôi sản phẩm này.
Peugeot 3008 thế hệ mới ﻿Ở thế hệ mới cho năm 2026, Peugeot 3008 thay đổi đáng kể về thiết kế với phong cách SUV coupe. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt đồng màu thân xe, cụm đèn Pixel LED cùng dải đèn định vị mô phỏng "móng vuốt sư tử" đặc trưng. Mẫu SUV cỡ C này sở hữu bộ mâm hợp kim 19 inch, trong khi khoang nội thất được phát triển xoay quanh hệ thống Peugeot Panoramic i-Cockpit thế hệ mới.
Peugeot 3008 thế hệ mới
Điểm nhấn bên trong xe là màn hình cong Panoramic kích thước 21 inch tích hợp bảng đồng hồ và màn hình giải trí. Xe hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, vô-lăng D-Cut mới, cần số điện tử e-Toggle cùng cụm phím cảm ứng i-Toggles cho phép tùy biến các chức năng truy cập nhanh.
Ngoài ra, Peugeot 3008 thế hệ mới lắp ráp tại Việt Nam còn được trang bị ghế da Nappa, hệ thống âm thanh Focal Premium Hi-Fi 10 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn nội thất ambient, sạc điện thoại không dây và hệ thống lọc không khí AQS.
Về vận hành, Peugeot 3008 hoàn toàn mới sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L Turbo PureTech, cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Xe được phát triển trên nền tảng STLA Medium mới của Stellantis.
Xe được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao với camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và nhận diện biển báo giao thông. Peugeot 3008 2026 được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản Premium và GT đi cùng giá bán lần lượt 1,279 tỷ đồng và 1,429 tỷ đồng.
Peugeot 5008 2026 mới ﻿Bên canh 3008 thế hệ mới, Peugeot 5008 2026 tiếp tục định vị là SUV 7 chỗ dành cho khách hàng gia đình. Mẫu xe này kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.790 x 1.890 x 1.690 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. So với thế hệ cũ đang bán ở Việt Nam, xe dài hơn 120 mm, rộng hơn 35 mm, thấp hơn 35 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 20 mm.
Xe sở hữu lưới tản nhiệt sơn cùng màu thân xe, tạo cảm giác liền khối, hệ thống đèn Pixel LED mô phỏng vuốt sư tử đặc trưng, kéo dài từ đèn pha xuống cản trước, các khe thoáng gió tinh chỉnh nhằm giảm tiếng ồn đồng thời tăng sự ổn định khi vận hành ở tốc độ cao, ốp cản sau màu xám Meteor kết hợp cùng các đường cắt góc cạnh. Xe được trang bị bộ mâm 19 inch với kiểu dáng Breda độc đáo.
Khoang nội thất của 5008 cũng sử dụng thiết kế Panoramic i-Cockpit với màn hình cong 21 inch tương tự 3008. Xe được trang bị ghế da Nappa, ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi, thông gió, massage và nhớ vị trí. Hàng ghế thứ hai có chức năng sưởi, đi kèm hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập.
Trung tâm của bảng điều khiển của Peugeot 5008 2026 là màn hình cong Panoramic 21 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Bên cạnh đó là hàng loạt trang bị tiện nghi đáng chú ý khác như sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động tích hợp hệ thống kiểm soát chất lượng không khí AQS, cổng sạc USB Type C cho các hàng ghế và tính năng mở cốp rảnh tay...
Hàng ghế thứ hai của Peugeot 5008 2026 có thể trượt và gập theo tỷ lệ 40:20:40, trong khi hàng ghế thứ ba gập theo tỷ lệ 50:50, dung tích khoang hành lý của xe có thể mở rộng lên tới 2.232 lít khi gập các hàng ghế phía sau. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L Turbo PureTech, sản sinh công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.
Tương tự 3008, Peugeot 5008 mới sở hữu hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái như camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giúp tăng cường độ an toàn trong quá trình sử dụng hàng ngày và các hành trình dài của gia đình.
Mức giá bán Peugeot 5008 2026 tại Việt Nam cho 2 phiên bản Premium và GT của lần lượt 1,379 tỷ đồng và 1,529 tỷ đồng. Với những khách hàng mua bộ đôi SUV 3008 và 5008 mới của Peugeot trong tháng 6 và 7 sẽ nhận ưu đãi trực tiếp 30 triệu đồng, đi kèm chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn số km, đồng thời tặng kèm gói dịch vụ cứu hộ 24/7.
Video: Xem chi tiết bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 2026 vừa ra mắt Việt Nam. ​
Tâm Võ - Phạm Tuấn
