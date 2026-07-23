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Bạn đọc - Phản biện

FDA thu hồi lô sản phẩm trái cây nghiền có nguy cơ nhiễm sợi nhựa

FDA Mỹ thu hồi nhiều lô trái cây nghiền Pumpkin Tree do phát hiện sợi nhựa mềm trong bao bì, gây nguy hiểm cho người tiêu dùng, đặc biệt trẻ nhỏ.

Bình Nguyên

Theo Vietq.vn, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa ra thông báo thu hồi tự nguyện đối với một số lô sản phẩm trái cây nghiền hữu cơ Pumpkin Tree Peter Rabbit Organics vị chuối và dâu tây do PT Organics Limited phân phối do nguy cơ xuất hiện sợi nhựa mềm cấp thực phẩm bên trong bao bì thành phẩm.

Theo FDA, Công ty PT Organics Limited (bang Oregon, Hoa Kỳ) đang tiến hành thu hồi tự nguyện một số lô sản phẩm Pumpkin Tree Peter Rabbit Organics Banana & Strawberry Fruit Puree Pouches loại 4 oz (113 g) do phát hiện lỗi trong quá trình sản xuất bao bì.

Cụ thể, một khiếm khuyết từ nhà cung cấp bao bì có thể khiến một sợi nhựa mềm đạt tiêu chuẩn tiếp xúc thực phẩm bị sót lại bên trong túi trái cây nghiền thành phẩm. Mặc dù đây là vật liệu cấp thực phẩm (food-grade plastic), sự hiện diện của dị vật trong sản phẩm vẫn có thể gây nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng.

Thu hồi sản phẩm do nguy cơ nhiễm mảnh nhựa. Ảnh FSN/nguồn vietq.vn
Thu hồi sản phẩm do nguy cơ nhiễm mảnh nhựa. Ảnh FSN/nguồn vietq.vn

Đợt thu hồi được thực hiện sau khi nhà cung cấp bao bì của PT Organics Limited chủ động thu hồi một lô bao bì bị lỗi vào tuần trước. Quá trình kiểm tra nội bộ của doanh nghiệp sau đó xác nhận có một số lượng nhỏ sản phẩm sử dụng lô bao bì này chứa sợi nhựa mềm bám vào mặt trong của túi.

Sản phẩm bị ảnh hưởng được bán độc quyền tại các chuỗi bán lẻ Kroger, Meijer và Target trên toàn nước Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 6/3/2026 đến ngày 13/7/2026.

Người tiêu dùng có thể kiểm tra sản phẩm thông qua các thông tin được in bằng mực đen ở mặt sau bao bì: mã vạch 8 15367 01078 0; số dây chuyền sản xuất (Lane Number) là 4, in ở mép hàn phía sau bên phải của túi; hạn sử dụng (Best Before Date) 19/01/2027, 20/01/2027, 17/03/2027, 18/03/2027, 14/05/2027 hoặc 15/05/2027.

PT Organics Limited cho biết các sản phẩm Pumpkin Tree khác, các hương vị khác hoặc các lô có hạn sử dụng ngoài danh sách trên không bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi này. Đến thời điểm hiện tại, công ty chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp chấn thương hay sự cố sức khỏe nào liên quan đến sản phẩm.

PT Organics Limited khuyến cáo người tiêu dùng và người chăm sóc trẻ kiểm tra kỹ mã vạch, số dây chuyền và hạn sử dụng của sản phẩm đang sở hữu.

Nếu xác định sản phẩm thuộc diện thu hồi, người tiêu dùng không nên tiếp tục sử dụng hoặc cho người khác, đặc biệt là trẻ em, sử dụng. Sản phẩm cần được tiêu hủy hoặc mang trả lại nơi đã mua để được xử lý theo chính sách của nhà bán lẻ.

Người tiêu dùng có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của PT Organics Limited để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình thu hồi.

Tại Việt Nam, đối với nhóm thực phẩm chế biến dành cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ, việc kiểm soát dị vật và an toàn bao bì là yêu cầu bắt buộc trong quá trình sản xuất. Các doanh nghiệp tại Việt Nam cần tuân thủ QCVN 12-1:2011/BYT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nhằm bảo đảm vật liệu không thôi nhiễm các chất hoặc mảnh vật liệu gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, việc áp dụng TCVN ISO 22000:2018 (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm) giúp doanh nghiệp kiểm soát các mối nguy trong toàn bộ chuỗi sản xuất, bao gồm nguy cơ lẫn dị vật từ nguyên liệu và bao bì, góp phần bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

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#FDA #trái cây nghiền #Pumpkin Tree #dị vật thực phẩm #an toàn thực phẩm #thu hồi sản phẩm

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