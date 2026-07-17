Eo biển Hormuz: Iran tuyên bố "lằn ranh đỏ", đáp trả Mỹ bằng tấn công căn cứ

Iran khẳng định eo biển Hormuz là "lằn ranh đỏ" bất khả xâm phạm và sẽ có hành động đáp trả quân sự nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Kuwait và Jordan.

Tuyên bố cứng rắn từ quân đội Iran vào ngày 16.7 đã khẳng định eo biển Hormuz là "lằn ranh đỏ" tuyệt đối, một tuyến đường thủy chiến lược mà Tehran khẳng định sẽ kiểm soát vững chắc.

Phát ngôn viên quân đội Iran, Mohammad Akraminia, nhấn mạnh: "Người Mỹ cho rằng bằng cách tấn công một số căn cứ của chúng tôi ở bờ biển phía nam đất nước, họ có thể kiểm soát eo biển chiến lược này. Tuy nhiên, Cộng hòa Hồi giáo Iran có khả năng kiểm soát eo biển Hormuz từ mọi điểm trên lãnh thổ của mình, và vấn đề này không bao giờ phụ thuộc vào bờ biển và các đảo".

Căng thẳng leo thang sau hành động quân sự của Mỹ

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi quân đội Mỹ tuyên bố hoàn thành đợt tấn công mới nhất vào Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Các mục tiêu được nhắm đến bao gồm Bandar Abbas, thành phố cảng chính của Iran trên eo biển Hormuz, cũng như các năng lực quân sự khác.

Phía Iran đưa ra yêu cầu rõ ràng để có thể xem xét việc mở lại eo biển Hormuz: Mỹ phải tuân thủ bản ghi nhớ 14 điểm đã ký vào ngày 17.6 và thực hiện "các quy định của Iran" liên quan đến việc tàu thuyền lưu thông qua tuyến đường thủy này.

Đáp lại các hành động của Mỹ, Iran tuyên bố đã tấn công nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ tại Kuwait và Jordan. Cụ thể, tên lửa đạn đạo đã được sử dụng để tấn công căn cứ không quân Al Azraq ở Jordan. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng tuyên bố đã phá hủy trung tâm liên lạc vệ tinh và radar cảnh báo sớm tại căn cứ không quân Ali Al Salem, cùng một bến tàu quân sự của Mỹ ở khu Al Shuaiba thuộc Kuwait.

Cảnh báo các nước láng giềng

Iran cũng gửi cảnh báo tới các quốc gia láng giềng, nhấn mạnh rằng việc cho phép Mỹ tiến hành các cuộc tấn công chống lại Tehran sẽ không tránh khỏi sự đáp trả.

Trước đó, vào ngày 14.7, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu Tehran không nối lại đàm phán. Phát ngôn viên Akraminia đã phản hồi gay gắt, cho rằng nếu Trump thực hiện lời đe dọa, lực lượng vũ trang Iran sẽ tấn công "tất cả cơ sở hạ tầng còn lại" trong khu vực với phản ứng nghiêm trọng hơn.

Bộ Quốc phòng Bahrain cũng thông báo hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy một số cuộc tấn công trên không của Iran nhắm vào vương quốc. Hiện tại, Mỹ chưa đưa ra phản ứng chính thức nào đối với những tuyên bố mới nhất từ phía Iran.