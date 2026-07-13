Nóng: Iran tấn công các nước vùng Vịnh, đóng cửa Hormuz đáp trả Mỹ

Tehran tuyên bố đóng eo biển Hormuz và phóng tên lửa cùng máy bay không người lái vào các nước láng giềng vùng Vịnh, đáp trả các cuộc không kích mới của Mỹ.

Tiếng còi báo động và các vụ nổ đã vang lên tại Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain. Hành động này đánh dấu bước leo thang mới làm suy yếu thỏa thuận tạm thời giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt chiến tranh Trung Đông.

Lầu Năm Góc cho biết đã tiến hành không kích Iran vào rạng sáng Chủ nhật sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nổ súng vào một tàu container treo cờ Cyprus mà họ cho là đang đi theo “lộ trình không được phép” qua eo biển Hormuz.

Tên lửa Iran diễu hành trong Lễ kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo.

Truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ tại Bandar Abbas, Sirik, Jask, đảo Qeshm cũng như tỉnh Khuzestan giáp biên giới Iraq, nhưng chưa có báo cáo thương vong ngay lập tức.

Vài giờ sau, còi báo động phòng không vang lên tại Bahrain, trong khi UAE và Qatar thông báo đã đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ đã tấn công và chặn một tàu không tuân thủ chỉ dẫn nhiều lần về việc sử dụng hành lang hàng hải được phê duyệt, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA.

“Sau sự việc này... eo biển Hormuz sẽ bị đóng cho đến khi có thông báo mới và cho đến khi các hoạt động can thiệp của Mỹ tại khu vực này chấm dứt,” Vệ binh Cách mạng tuyên bố.

Dù Iran gọi vụ tấn công tàu là “phát súng cảnh cáo”, quân đội Mỹ khẳng định Tehran đã “tấn công trắng trợn” một tàu container treo cờ Cyprus đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Một thành viên thủy thủ đoàn mất tích và con tàu bị vô hiệu hóa do hỏa hoạn cùng thiệt hại ở phòng máy, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết.

Thủy thủ đoàn đã rời tàu và lên xuồng cứu sinh, Cơ quan An ninh Hàng hải Anh (UKMTO) thông báo, đồng thời cho biết vụ việc xảy ra cách bờ biển Oman khoảng 17 km (10 dặm) về phía đông.

“Đáp lại, Hoa Kỳ đang áp đặt cái giá đắt bằng cách tiếp tục làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công các thủy thủ dân sự và tàu thương mại tự do qua lại eo biển,” CENTCOM đăng trên X.

Tên lửa bắn ra trong đợt tấn công thứ ba của Mỹ nhằm vào Iran trong tuần này - Ảnh: CENTCOM

CENTCOM sau đó cho biết quân đội Mỹ đã tấn công khoảng 140 mục tiêu quân sự của Iran, hoàn tất đợt không kích thứ ba trong tuần này theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu ngắn gọn: “Iran đã lựa chọn sai lầm. Giờ họ phải trả giá.”

Sau đó, Vệ binh Cách mạng Iran thông báo qua truyền thông nhà nước rằng họ đã đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ và trạm radar của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain và Qatar bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.

Những đợt tấn công trước đó của Tehran vào các tàu thuyền qua eo biển cũng từng dẫn đến các cuộc đấu pháo giữa Iran và Mỹ, làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên.

Tình hình leo thang đe dọa thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt chiến tranh Trung Đông, bùng phát từ cuối tháng Hai với các cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel khiến cựu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Một trở ngại lớn cho thỏa thuận cuối cùng là tương lai của eo biển Hormuz, nơi Iran đã đóng cửa đối với tàu thương mại trong thời chiến.

Đợt tấn công mới nhất diễn ra khi lãnh tụ tối cao Iran thề sẽ trả thù cho cái chết của cha mình, chỉ vài giờ sau khi ông Trump đe dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu có bất kỳ âm mưu ám sát nào nhằm vào ông.

Ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn đã kết thúc nhưng vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, trong khi các bên trung gian đang nỗ lực cứu vãn giải pháp ngoại giao.

“Báo thù là ý chí của dân tộc chúng ta và nhất định phải được thực hiện,” tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei viết trong thông điệp gửi đi.

“Vấn đề này không phụ thuộc vào sự tồn tại cá nhân tôi hay bất kỳ quan chức nào khác. Dù chúng tôi có mặt hay không, điều đó vẫn sẽ xảy ra,” ông viết trong thông điệp đầu tiên kể từ sau tang lễ cha mình tuần này.

Ông cho biết Iran đã lập danh sách các cá nhân sẽ bị nhắm mục tiêu. Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ trước chiến tranh, và được cho là đã bị thương trong vụ không kích khiến cha ông thiệt mạng.

Trước đó vài giờ, ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social rằng bất kỳ âm mưu ám sát nào nhằm vào ông sẽ khiến Mỹ “hủy diệt hoàn toàn” Iran.

Giữa lúc các lời đe dọa liên tiếp, các bên trung gian đang nỗ lực đưa ngoại giao trở lại đúng hướng. Hãng tin Tasnim của Iran hôm thứ Sáu đưa tin một phái đoàn Qatar đang thăm Iran để “củng cố vai trò trung gian của Qatar”.