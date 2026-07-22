[e-Magazine] Diễn viên nhí Trúc Anh: ‘Mẹ mong em giữ tình yêu với nghệ thuật’

Kể từ khi “Dưới ô cửa sáng đèn” lên sóng, mỗi tối cả gia đình Nguyễn Trúc Anh lại quây quần trước màn hình. Nếu Trúc Anh hào hứng nhận ra từng cảnh quay của mình thì mẹ em lại mang theo những cảm xúc rất khác.

Trúc Anh kể với PV Tri thức và Cuộc sống, cứ mỗi lần thấy mình xuất hiện trên tivi, em lại thích thú chỉ tay lên màn hình rồi gọi mẹ: "Mẹ ơi, đoạn này con diễn thế này nè!". Có những lúc, em còn ngượng ngùng lấy gối che mặt khi xem lại những phân cảnh của mình.

Với mẹ Trúc Anh, ký ức sâu đậm nhất là cảnh Diệu ngồi trên sân thượng khu tập thể, ôm nỗi nhớ người mẹ vừa qua đời rồi bật khóc trong vòng tay anh Sinh.

"Lúc quay, Trúc Anh đã phải khóc rất nhiều. Đến khi xem lại, mình vẫn thấy sống mũi cay cay. Là một người mẹ, nhìn con hóa thân vào những cảm xúc như vậy vừa thương, vừa tự hào vì con đã cố gắng hết sức", chị chia sẻ.

Khoảnh khắc khiến chị xúc động hơn cả là khi tập đầu tiên của bộ phim lên sóng.

"Nhìn Trúc Anh từ một bạn nhỏ còn rụt rè đi casting giờ xuất hiện trên màn ảnh với một vai diễn được nhiều khán giả yêu thương, mình đã rơi nước mắt", chị nói.

Ít ai biết, phía sau những khoảnh khắc khiến khán giả xúc động ấy lại bắt đầu từ một cơ duyên rất tình cờ.

Gia đình chưa từng đặt mục tiêu đưa Trúc Anh trở thành diễn viên chuyên nghiệp từ sớm. Khi đăng ký cho em theo học lớp đào tạo diễn viên nhí của thầy Nguyễn Tiến Ngọc, cha mẹ chỉ mong con có thêm trải nghiệm, mạnh dạn hơn trước đám đông và được làm điều mình yêu thích.

"Ban đầu ba mẹ chỉ nghĩ cho con đi casting để học hỏi và trải nghiệm thôi, không ngờ lại nhận được 'món quà' lớn như vậy", mẹ Trúc Anh nhớ lại.

Nhận tin trúng vai, Trúc Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy.

"Con vui lắm. Khi biết mình được chọn, con chỉ nghĩ sẽ cố gắng làm thật tốt để không phụ lòng mọi người", em chia sẻ.

Theo mẹ Trúc Anh, Diệu là nhân vật giàu tình cảm, nghĩa khí và mạnh mẽ, vì vậy đây là vai diễn khá thử thách với một diễn viên nhỏ tuổi.

"Nhờ vai diễn này mà Trúc Anh có cơ hội học hỏi rất nhiều từ đạo diễn, các cô chú, anh chị trong đoàn và trưởng thành hơn sau từng ngày quay", mẹ Trúc Anh nói.

Trúc Anh cho biết, điều em thích nhất ở phim trường là được đạo diễn cùng các cô chú trong đoàn tận tình hướng dẫn từng cảnh quay.

Từng làm MC, ca hát và biểu diễn giúp Trúc Anh khá tự tin trước máy quay, nhưng đóng phim lại là trải nghiệm hoàn toàn khác.

"Có những cảnh phải quay đi quay lại rất nhiều lần, có hôm quay đến tối muộn, có hôm nắng nóng, lại có hôm mưa to nhưng con vẫn rất kiên nhẫn", mẹ Trúc Anh kể.

Điều khiến chị tự hào không phải là những lời khen dành cho diễn xuất.

"Con luôn lắng nghe đạo diễn, lễ phép với mọi người và chưa bao giờ than vãn. Khi nghe mọi người trong đoàn phim nói Trúc Anh biểu cảm tốt, ngoan, lễ phép và rất chịu khó, mình thấy đó là món quà lớn nhất", mẹ Trúc Anh chia sẻ.

Ngoài diễn xuất, Trúc Anh còn tham gia ca hát, dẫn chương trình, trình diễn thời trang và nhiều hoạt động nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của em là chương trình “Tiểu đội lớp học vì sao” trên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Mẹ Trúc Anh cho biết, sau chương trình, con gái rắn rỏi, tự giác và kỷ luật hơn.

"Trước đây nhiều khi mẹ còn phải nhắc gấp chăn hay sắp xếp đồ đạc, còn bây giờ nhiều việc con tự làm luôn", chị nói.

Điều khiến chị vui nhất là con hiểu hơn về tinh thần đồng đội và thêm yêu quý các chú bộ đội.

Về phần mình, Trúc Anh cho biết em rất thích được mặc quân phục, học cách gấp chăn, sắp xếp đồ đạc và sống kỷ luật hơn. Em cũng mong muốn có cơ hội trở lại chương trình để tiếp tục trải nghiệm.

Sau một chút suy nghĩ, Trúc Anh nói thêm: "Em muốn sau này trở thành cô bộ đội để xây dựng Tổ quốc và tiếp nối truyền thống quân nhân của gia đình”.

"Nghe con nói vậy, mình thấy những gì con học được còn quý hơn bất kỳ giải thưởng nào", mẹ Trúc Anh bộc bạch.

Nếu được hỏi điều yêu thích nhất, Trúc Anh trả lời ngay là diễn xuất và ca hát.

"Ở nhà con thường bật nhạc tập hát, đứng trước gương diễn lại các phân đoạn trong phim rồi tập đánh đàn", em chia sẻ.

Gia đình chưa bao giờ ép Trúc Anh phải giỏi tất cả.

"Chúng tôi chỉ cố gắng đồng hành, tạo điều kiện để Trúc Anh được học những điều mình yêu thích. Chỉ mong con luôn giữ được niềm vui, sự hồn nhiên và tình yêu với nghệ thuật", mẹ Trúc Anh chia sẻ.

Dù sớm tiếp xúc với nghệ thuật, gia đình Trúc Anh vẫn ưu tiên việc học văn hóa, chỉ lựa chọn những dự án phù hợp để con không bị quá tải.

"Bố mẹ luôn tâm niệm rằng dù có tham gia nghệ thuật thì Trúc Anh vẫn là một em bé đúng với tuổi. Con vẫn đi học, đi chơi với bạn, thích xem hoạt hình, thích ăn vặt, thích ôm mẹ mỗi tối trước khi ngủ", mẹ Trúc Anh tâm sự.

Theo chị, điều gia đình mong muốn chưa bao giờ là sự nổi tiếng.

"Chúng tôi chỉ mong Trúc Anh được lớn lên thật vui, thật tử tế và nếu sau này có tiếp tục nghệ thuật thì sẽ luôn giữ được trái tim trong trẻo như bây giờ”, chị nói.

Khép lại câu chuyện, người mẹ nhắc lại lời dặn luôn đồng hành cùng con: "Con không cần đi thật nhanh, con chỉ cần đi thật vui và thật bền. Chỉ cần con còn giữ được tình yêu với nghệ thuật, luôn chăm chỉ học tập và sống tử tế thì đó đã là thành công lớn nhất của gia đình”.