[e-Magazine] Hoàng Hải: ‘Lần đầu đóng phim, tôi vừa áp lực vừa tò mò’

Vai Hoàng trong “Mùa hè năm ấy” đánh dấu lần đầu Hoàng Hải góp mặt trong một dự án phim truyền hình. Với nam sinh viên năm ba Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, đây cũng là dịp để anh trải nghiệm môi trường làm phim chuyên nghiệp.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Hoàng Hải kể về vai diễn đầu tiên, những bỡ ngỡ khi bước vào đoàn phim và mong muốn trên chặng đường sắp tới.

- Tuyến thời thanh xuân của Hoàng trong Mùa hè năm ấy đã khép lại. Điều gì về nhân vật khiến anh nhớ nhất và phản hồi nào từ khán giả để lại cho anh nhiều ấn tượng?

- Điều tôi nhớ nhất là những lúc Hoàng thể hiện sự nhiệt tình với mọi người. Sau sự việc bị bắt cóc, Hoàng thấy bản thân cần cố gắng hơn và học cách phòng bị hơn.

Khi những tập phim có Hoàng lên sóng, có người gọi tôi là Hoàng. Mọi người cũng nhận xét nhân vật và tôi ngoài đời có nhiều điểm giống nhau. Đó là phản hồi khiến tôi khá bất ngờ.

- Trên mạng xã hội, anh khá kín tiếng. Anh vốn ít chia sẻ về bản thân?

- Trước khi biết đến nghề diễn, tôi vốn ít chia sẻ về bản thân trên mạng xã hội. Tôi khá thích thể thao, đặc biệt là bóng rổ, bóng đá nhưng cũng hiếm khi đăng về những sở thích này.

Sau khi bước vào con đường diễn xuất, tôi đang dần thay đổi, chia sẻ nhiều hơn để khán giả có thể biết thêm về công việc cũng như cuộc sống của mình.

- Khi xem lại mình trên màn ảnh, có phân cảnh nào anh cảm thấy hài lòng hoặc nghĩ rằng nếu được làm lại, mình sẽ xử lý khác đi?

- Với những phân cảnh của mình, tôi nghĩ mình đã diễn hết sức nên không có điều gì hối tiếc. Khi xem lại, tôi thấy bản thân đã làm hết khả năng ở thời điểm đó.

Lần đầu đi phim, tôi cũng có những áp lực nhất định. Đi cùng với đó là sự tò mò. Trước đó, tôi không biết môi trường thực tế sẽ khác với việc học nghề ở trường như thế nào, một bối cảnh quay sẽ diễn ra ra sao.

Một trong những điều tôi gặp là dù đã học thoại từ trước, khi đến bối cảnh, lời thoại hoặc cách xử lý cảnh quay vẫn có thể được đạo diễn thay đổi bất cứ lúc nào. Khi đó, mình phải phản ứng sao cho kịp. Tôi nghĩ mình cũng đã làm được một phần điều đó.

- Hoàng và Khánh có nhiều phân cảnh thể hiện tình bạn thân thiết. Khi xem phiên bản hoàn chỉnh, anh cảm nhận thế nào về sự tương tác giữa mình và Long Vũ?

- Trước khi quay, nhóm chúng tôi đã có thời gian làm quen và trở nên thân thiết hơn. Nhờ vậy, khi tập và diễn cùng nhau, chúng tôi có sự ăn ý nhất định.

Có những hành động trong cảnh diễn mà chúng tôi không cần trao đổi trước quá nhiều. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt hoặc cử chỉ, cả hai đã biết đoạn đó cần xử lý như thế nào.

Trước khi vào cảnh, chúng tôi cũng hay trêu đùa hoặc có những phản ứng nhỏ trước hành động của người kia. Tôi nghĩ những điều đó giúp tình bạn giữa Hoàng và Khánh có cảm giác đời hơn. Bởi bạn thân ngoài đời đâu phải lúc nào cũng nói mọi thứ thành lời, đôi khi chỉ một hành động cũng đủ để hiểu nhau.

- Sau trải nghiệm với Mùa hè năm ấy, anh thấy những kiến thức được học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã hỗ trợ mình ra sao khi làm phim thực tế?

- Ở trường, tôi được học cách phân tích nhân vật, xây dựng tâm lý, sử dụng cơ thể, giọng nói và nhiều kỹ năng khác. Tôi cũng có không gian và thời gian để thử, sai và sửa lại. Còn khi đi phim, mọi thứ diễn ra nhanh hơn và đòi hỏi tính kỷ luật rất cao.

Tôi cũng nhận ra một cảnh quay không chỉ có diễn viên mà còn là sự phối hợp của ánh sáng, máy quay, âm thanh, bối cảnh và nhiều bộ phận khác. Qua đó, tôi học được cách thích nghi, tập trung và giữ năng lượng để phân bổ cho những bối cảnh, phân đoạn khác nhau.

Tôi nghĩ trường học cho mình nền tảng để làm diễn viên, còn phim trường giúp mình hiểu nghề vận hành như thế nào trong thực tế. Hai môi trường hỗ trợ cho nhau khá nhiều.

- Gia đình đồng hành với anh thế nào khi anh lựa chọn theo đuổi nghệ thuật?

- Gia đình luôn ủng hộ tôi theo nghệ thuật. Bố mẹ tôi cũng làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên có những kỳ vọng khi thấy con trai đi theo con đường này, nhưng không tạo quá nhiều áp lực.

Từ trước khi tôi bước vào nghề, bố mẹ thường hỏi: “Con có nhiệt, có lửa không?”. Trước vòng sơ khảo đầu tiên vào trường, bố mẹ cũng hỏi lại câu đó để tôi chắc chắn hơn với lựa chọn của mình.

Tôi nghĩ khi làm nghề, điều quan trọng nhất là phải có lửa. Khi đã chắc chắn về điều đó, tôi mới bắt đầu học ở trường và theo đuổi diễn xuất.

- Vai Hoàng đã khép lại nhưng hành trình diễn xuất của anh mới bắt đầu. Anh muốn thử sức với dạng nhân vật nào trong thời gian tới?

- Sau bộ phim này, tôi muốn thử những dạng vai có một phần khác với Hoàng. Tôi cũng muốn hóa thân thành nhân vật lớn tuổi hơn mình nhưng khoảng cách không quá xa.

Tôi chưa có trải nghiệm ở những độ tuổi cách mình quá nhiều nên muốn thử những vai gần với tuổi hiện tại, có thể lớn hơn khoảng 3-4 tuổi. Qua đó, tôi muốn có thêm góc nhìn về những trải nghiệm của họ ở giai đoạn đó.

Sắp tới, tôi mong khán giả sẽ nhìn thấy mình trên truyền hình và ủng hộ tôi nhiều hơn. Đó sẽ là động lực để tôi có thêm cơ hội diễn xuất, làm phim và xuất hiện trên màn ảnh.