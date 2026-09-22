Lý Nhã Kỳ xuất hiện xinh đẹp ở sự kiện

Lý Nhã Kỳ gây chú ý không chỉ bởi nhan sắc trẻ trung mà còn bởi những chia sẻ đầy ẩn ý về tuổi mới.

Nhân dịp sinh nhật tháng 7, Lý Nhã Kỳ thực hiện bộ ảnh thời trang với phong cách ngọt ngào, nữ tính nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Trong không gian ngập nắng và sắc hoa, nữ diễn viên xuất hiện với nhiều tạo hình thanh lịch. Bộ ảnh với gam màu pastel và ánh sáng tự nhiên cũng phần nào phản chiếu tinh thần bình yên, chín chắn mà cô đang hướng đến ở tuổi mới.