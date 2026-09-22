Lý Nhã Kỳ xuất hiện xinh đẹp ở sự kiện

Lý Nhã Kỳ - Ngọc Lan - Thùy Lâm sau thành công của ‘Kiều nữ và đại gia’
18 năm sau bộ phim "Kiều nữ và đại gia", Lý Nhã Kỳ, Ngọc Lan và Thùy Lâm chọn những hướng đi khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống.
Bộ phim truyền hình "Kiều nữ và đại gia" phát sóng năm 2008, có Lý Nhã Kỳ, Ngọc Lan và Thùy Lâm đóng chính. Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của những cô gái trẻ nơi phố thị, đồng thời góp phần đưa tên tuổi của cả ba đến gần khán giả truyền hình.
Lý Nhã Kỳ nói đang rất hạnh phúc, tiết lộ điều quý hơn tài sản
Lý Nhã Kỳ gây chú ý không chỉ bởi nhan sắc trẻ trung mà còn bởi những chia sẻ đầy ẩn ý về tuổi mới.
Nhân dịp sinh nhật tháng 7, Lý Nhã Kỳ thực hiện bộ ảnh thời trang với phong cách ngọt ngào, nữ tính nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Trong không gian ngập nắng và sắc hoa, nữ diễn viên xuất hiện với nhiều tạo hình thanh lịch. Bộ ảnh với gam màu pastel và ánh sáng tự nhiên cũng phần nào phản chiếu tinh thần bình yên, chín chắn mà cô đang hướng đến ở tuổi mới.
Lý Nhã Kỳ mang ngựa về resort ở Đồng Nai chụp ảnh đón Tết Bính Ngọ
Với dịp Tết, Lý Nhã Kỳ cho biết đây luôn là khoảng thời gian cô ưu tiên cho gia đình và những giá trị truyền thống.
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