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Giải trí - Giới trẻ

Lý Nhã Kỳ xuất hiện xinh đẹp ở sự kiện

Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi xuất hiện ở sự kiện tại TP HCM với hình ảnh quý cô thanh lịch, cổ điển.

Diệu Nga (Ảnh: Luke Nguyễn)
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Tại sự kiện, Lý Nhã Kỳ lựa chọn thiết kế với phần thân trên màu kem, phối cùng phom váy đen dài rộng, tạo nên tổng thể thanh lịch và cổ điển.
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Đôi găng tay opera màu beige trở thành điểm nhấn, kết hợp phụ kiện và đôi giày ánh kim.
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Kiểu tóc búi thấp cùng lối trang điểm sắc sảo nhưng tiết chế giúp nữ diễn viên tạo hình ảnh một quý cô thành thị.
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Hai gam màu đen – kem mang đến vẻ sang trọng, trong khi những món trang sức kim cương được lựa chọn vừa đủ để hoàn thiện tổng thể.
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Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ còn tham gia lĩnh vực kinh doanh.
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Lý Nhã Kỳ kể thời gian đầu, cô bắt đầu bằng việc mua những căn nhà, sau đó thiết kế, xây dựng, cải tạo và bán lại.
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Quá trình này giúp cô tích lũy kinh nghiệm về kiến trúc, thiết kế, công năng, thị trường cũng như nhu cầu của khách hàng.
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Sau giai đoạn đầu, hoạt động kinh doanh được mở rộng sang đầu tư và phát triển quỹ đất. Bất động sản vì thế trở thành một lĩnh vực được cô theo đuổi trong nhiều năm, bên cạnh những hoạt động liên quan đến nghệ thuật, thời trang và phong cách sống.
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“Ngay từ đầu, tôi định hướng mình là một doanh nhân và chuyên về bất động sản. Sau đó tôi bén duyên với nghệ thuật nên được khán giả biết đến nhiều hơn với hình ảnh nghệ sĩ”, Lý Nhã Kỳ chia sẻ.
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Hình ảnh xinh đẹp của Lý Nhã Kỳ ở sự kiện.
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