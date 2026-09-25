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Sống Khỏe

Tự điều trị thuốc nam 6 tháng, người đàn ông phát hiện sỏi thận 20 mm

Sỏi thận lớn kèm nhiễm trùng đường tiết niệu không được tán ngay mà phải dẫn lưu, kiểm soát nhiễm trùng trước khi can thiệp.

Thúy Nga

Người đàn ông 54 tuổi ở Vĩnh Long bị đau âm ỉ vùng hông lưng trái kéo dài khoảng 6 tháng. Nghĩ nguyên nhân là sỏi thận, ông tự điều trị bằng thuốc nam nhưng tình trạng đau không cải thiện.

Sau đó, theo giới thiệu của người thân, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long thăm khám. Các bác sĩ phát hiện sỏi thận trái kích thước khoảng 20 mm. Viên sỏi đã gây ứ nước thận trái.

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Hình ảnh sỏi thận trên phim chụp - Ảnh BVCC

Đáng lưu ý, bệnh nhân đồng thời có nhiễm trùng đường tiết niệu. Vì vậy, các bác sĩ chưa tiến hành tán sỏi ngay mà ưu tiên kiểm soát tình trạng nhiễm trùng và đặt sonde JJ niệu quản để dẫn lưu, giúp giải áp đường tiết niệu.

Sau khoảng 2 tuần, khi tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát và kết quả xét nghiệm nước tiểu ổn định, bệnh nhân được tiến hành nội soi tán sỏi thận bằng ống soi mềm với laser.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Một ngày sau thủ thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, được rút thông tiểu. Tình trạng đau hông lưng cũng cải thiện rõ rệt.

BS.CKI Chung Ý Nhật Minh, Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, nội soi tán sỏi thận bằng ống mềm với laser hiện được triển khai thường quy tại khoa, là phương pháp ít xâm lấn đối với những trường hợp sỏi thận phù hợp.

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Hội chẩn trên phim chụp của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kỹ thuật này không cần rạch da, không tạo vết mổ ngoài da. Ống soi mềm được đưa theo đường tiểu tự nhiên để tiếp cận vị trí sỏi. Sau đó, laser tán sỏi thành những mảnh nhỏ, giúp người bệnh ít đau và hồi phục sớm.

Tuy nhiên, trường hợp trên cho thấy việc phát hiện sỏi không đồng nghĩa có thể can thiệp ngay. Khi sỏi đi kèm nhiễm trùng đường tiết niệu và gây ứ nước thận, kiểm soát nhiễm trùng và dẫn lưu đường tiết niệu có thể được đặt ra trước khi xử lý sỏi, tùy tình trạng cụ thể của người bệnh.

BS.CKII Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, đánh giá việc điều trị trường hợp sỏi thận kích thước lớn sau nhiễm trùng dựa trên chiến lược cá thể hóa và ứng dụng các kỹ thuật nội soi ít xâm lấn.

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Nội soi tán sỏi cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS.CKI Chung Ý Nhật Minh cảnh báo, đau âm ỉ vùng hông lưng kéo dài không nên chỉ dựa vào phỏng đoán để tự điều trị. Trong trường hợp này, người bệnh đã sử dụng thuốc nam suốt 6 tháng nhưng triệu chứng không cải thiện, trong khi sỏi thận đã đạt kích thước khoảng 20 mm và gây ứ nước thận trái.

Việc thăm khám, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá tình trạng đường tiết niệu giúp xác định chính xác vị trí, kích thước sỏi cũng như các biến chứng đi kèm. Từ đó, bác sĩ lựa chọn thời điểm và phương pháp xử trí phù hợp.

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#Sỏi thận #Nhiễm trùng đường tiết niệu #Chẩn đoán hình ảnh #Phẫu thuật nội soi #Điều trị sỏi thận

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