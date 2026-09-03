[e-Magazine] Amie Bảo An: ‘Em thích cảm giác được cầm cọ, bước lên sân khấu’

Từ những lần quan sát mẹ làm nghề makeup, Bảo An dần tự cầm cọ, học cách trang điểm và biến sở thích ban đầu thành công việc em nghiêm túc theo đuổi. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Bảo An kể về những ngày bắt đầu công việc từ sáng sớm, trải nghiệm làm người mẫu và cách em sắp xếp việc học với đam mê.

Sớm tiếp xúc với makeup, Bảo An chủ yếu tự học qua video, hình ảnh, quan sát và thực hành. Khi có cơ hội trang điểm cho nhiều người, em dần hình thành cách làm riêng, chú trọng sự tự nhiên, hài hòa với từng gương mặt, trang phục và tính chất chương trình.

“Khi makeup, em sẽ nhìn gương mặt trước rồi hỏi mọi người muốn trang điểm như thế nào. Nếu chuẩn bị cho một chương trình, em còn xem trang phục và phong cách của show. Em thích kiểu trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng vẫn có điểm nhấn”, Bảo An chia sẻ.

Công việc đôi khi bắt đầu từ rất sớm. Có ngày em xuất phát từ 4h30, trang điểm cho 9 người đến khoảng 14h và di chuyển qua nhiều địa điểm. Có lần lịch makeup kết hợp với biểu diễn, Bảo An bắt đầu ngày mới từ khoảng 3h và kết thúc lúc 23h.

Sau thời gian làm quen với cọ, Bảo An bén duyên với công việc người mẫu. Những hình ảnh của em trong các chương trình, buổi trình diễn hay chụp hình cũng phần lớn do chính Bảo An tự chuẩn bị phần makeup. Qua quá trình này, em dần hiểu hơn về ánh sáng, góc mặt, biểu cảm và cách thể hiện trang phục trước ống kính.

“Em thích cảm giác được đứng trên sân khấu cùng các bạn, mặc những bộ trang phục đẹp và nghe mọi người cổ vũ. Những lần đầu em vẫn có lúc hồi hộp nhưng càng tham gia nhiều chương trình, em càng tự tin hơn”, em kể.

Song song với công việc và hoạt động nghệ thuật, Bảo An vẫn chú trọng việc học. Gia đình còn có những khó khăn nhất định, nhưng mẹ luôn đồng hành và tạo điều kiện để em theo đuổi những điều mình yêu thích. Bảo An cũng sớm biết chia sẻ công việc với gia đình và chủ động sắp xếp lịch học, lịch makeup, lịch biểu diễn để các hoạt động không ảnh hưởng lẫn nhau.

“Mỗi khi nhận lịch, em sẽ nhớ ngày nào đi học, ngày nào trang điểm hay đi diễn để tự sắp xếp. Nếu các lịch gần nhau, em cố gắng chuẩn bị trước. Em nghĩ mình đã chọn làm điều mình thích thì cũng phải có trách nhiệm”, Bảo An chia sẻ.