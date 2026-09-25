[INFOGRAPHIC] Dàn hoa hậu, á hậu đóng phim điện ảnh

Mẫu SUV Mazda CX-5 2027 mới mở bán tại Philippines với hệ truyền động hybrid 2.5L, đi kèm một loạt những thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ...
17 ngày quay "Út Lan 2" giúp Gia Tuệ có thêm trải nghiệm diễn xuất, học cách vượt qua nỗi sợ và trở nên tự tin, mạnh dạn hơn.
Ở tuổi 27, Thiên An nhan sắc ngày càng thăng hạng. Sau khi làm mẹ, nữ diễn viên trẻ được nhận xét chuyển từ vẻ đẹp trong trẻo sang nét mặn mà, quyến rũ.
Bộ ảnh mừng sinh nhật mới nhất của Trúc Anh gây chú ý với vẻ đẹp mơ màng, trong trẻo, khiến nhiều khán giả bất giác nhớ đến nhân vật Hà Lan.
Emoura Phạm lọt Top 10 Grand Day Experience tại Miss Grand International 2026, có cơ hội trò chuyện cùng Chủ tịch Nawat.
Hồ Quang Hiếu có sự nghiệp ca hát thành công, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Tuệ Như và hai con.
Đối diện gần 400 diễn viên nhí tại buổi casting “Trại buôn người”, Bồ Câu từng nghĩ mình khó có cơ hội. Sau bốn vòng thử vai, em được chọn vào vai Út Đẹt.
Đinh Khánh Duy chia sẻ hành trình đến với diễn xuất, cơ duyên vào vai Hà Bá trong “Út Lan 2” và mong muốn thử sức với vai hài.
Emoura Phạm liên tục thay đổi hình ảnh với loạt trang phục đa dạng trong những ngày đầu dự Miss Grand International 2026 tại Thái Lan.
Sau phán quyết của tòa, Thiên An cho biết tôn trọng quyết định và sẵn sàng hỗ trợ Jack-J97 gặp con.
Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi xuất hiện ở sự kiện tại TP HCM với hình ảnh quý cô thanh lịch, cổ điển.
Ở tuổi 38, Hoàng Thùy Linh duy trì sức hút trên sân khấu lẫn đời thường. Nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách biến hóa giúp cô nhận được sự chú ý từ công chúng.
Gia đình Dương Khắc Linh có thêm hai thành viên khi Lưu Ngọc Duyên sinh đôi hai bé gái Dani và Sani.
Pháo có mặt tại Miss Universe Vietnam 2026. Tuy nhiên, việc nữ rapper rút khỏi Miss Grand Vietnam chỉ vài tháng trước khiến màn trở lại này vướng tranh cãi.
Trước những ồn ào của Trường Giang, chiều 21/9, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP HCM đã có văn bản nêu quan điểm xung quanh vấn đề này,
Sau Miss Grand Vietnam 2026, rapper Pháo tiếp tục thử sức ở đấu trường nhan sắc khi lọt Top 30 Miss Universe Vietnam 2026.
Bén duyên với diễn xuất từ năm 10 tuổi, Bảo Khang đã trải nghiệm sân khấu kịch, phim truyền hình, phim chiếu mạng và màn ảnh rộng.
Nguyễn Cao Minh Anh khép lại hành trình tại Miss International Queen 2026 với thành tích Top 12. Lo Colby giành ngôi vị cao nhất.
Trở về sau hơn 8 tháng rong ruổi từ Bắc vào Nam, Dư Thủy Tiên vẫn lưu luyến khung cảnh, con người và những kỷ niệm ở các bản làng, vùng đất đã đi qua.
Sau lời xin lỗi của Trường Giang, Nhã Phương chia sẻ về tình trạng hiện tại và hoạt động quảng bá sản phẩm trước đây.
Sau 25 năm phim lên sóng, Minh Trang, Kiều Anh, Hà Hương, Thu Nga, Diệu Thảo có những ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống.