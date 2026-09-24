Diễn viên Bồ Câu: 'Em từng nghĩ mình sẽ bị loại khi casting Trại buôn người'

Đối diện gần 400 diễn viên nhí tại buổi casting “Trại buôn người”, Bồ Câu từng nghĩ mình khó có cơ hội. Sau bốn vòng thử vai, em được chọn vào vai Út Đẹt.

Trong “Trại buôn người”, Bồ Câu đảm nhận vai Út Đẹt có hoàn cảnh khó khăn và muốn san sẻ gánh nặng với anh. Trước đó, diễn viên nhí từng tham gia “Heo năm móng”, “Tài”.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Bồ Câu kể về hành trình đến với vai diễn và những trải nghiệm trên phim trường.

Buổi casting kéo dài đến 10h đêm

Nhớ lại buổi casting “Trại buôn người”, Bồ Câu cho biết em từng nghĩ mình sẽ bị loại ngay từ vòng đầu. “Chưa vào casting, em đã nghĩ mình sẽ bị loại. Hôm đó, mới hơn 8h, em thấy gần 400 diễn viên nhí, có bạn lớn hơn, bằng tuổi và nhỏ hơn em. Ai cũng xinh, cũng giỏi nên em mất tự tin. Em nghĩ mình đã đến rồi thì cứ thử sức thôi”, Bồ Câu kể.

Sau bốn vòng, em được đạo diễn yêu cầu ở lại để thực hiện thêm một tình huống không có kịch bản sẵn. “Em phải tự nghĩ ra tình huống để diễn. Khi em diễn xong, các cô chú khóc, mẹ em cũng khóc. Đó là lần đầu tiên em đi casting từ 8h sáng đến khoảng 10h đêm. Dù vai không nhiều, em vẫn rất vui và tự hào. Sau lần đó, em tự tin hơn và không còn ngại đi casting nữa”, em chia sẻ.

Bồ Câu đảm nhận vai Út Đẹt trong “Trại buôn người”, phim chính thức khởi chiếu ngày 25/9.

Nói về nhân vật, Bồ Câu cho biết điều em thích nhất ở Út Đẹt là tình cảm dành cho anh trai. “Út Đẹt rất thương anh Hai. Mỗi khi thấy anh gặp khó khăn, Út Đẹt nghĩ mình là gánh nặng nên muốn tìm việc làm để giúp anh”, em nói.

Trước mỗi cảnh quay, Bồ Câu được hóa trang theo tạo hình nhân vật và chuẩn bị tâm lý. “Em phải hóa trang để giống với nhân vật. Trước cảnh quay, em cũng chuẩn bị tâm lý để khi diễn có cảm xúc tốt hơn”, em cho biết.

Bồ Câu bên Á hậu Minh Kiên - người đóng vai Út Đẹt trong “Trại buôn người”. Diễn viên nhí cho biết trong thời gian ghi hình, em nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các cô chú, anh chị trong ê-kíp.

Em tự tin hơn với những cảnh tâm lý nặng

Phân đoạn Út Đẹt bị nhốt trong chuồng cọp khiến Bồ Câu sợ nhất. Em kể: “Lúc đó, em thấy mọi người đều bị chảy máu nên rất sợ. Nhưng em nghĩ nếu mình làm sai thì mọi người phải quay lại. Các cô chú, anh chị rất vất vả nên em cố gắng vượt qua nỗi sợ để hoàn thành cảnh quay”.

Bồ Câu cũng nhớ lần đoàn phim làm việc tại An Giang. “Sau khi quay xong, mọi người nhận ra em, đến xin chữ ký, chụp ảnh và tặng quà. Càng lúc càng đông nên em rất vui”, diễn viên nhí kể.

Ngoài hình ảnh Út Đẹt trên màn ảnh, Bồ Câu có phong cách trong trẻo, đáng yêu ở đời thường. Trước “Trại buôn người”, em từng tham gia “Heo năm móng”, “Tài”.

Sau “Heo năm móng”, “Tài” và “Trại buôn người”, Bồ Câu nhận thấy bản thân tự tin hơn khi diễn những phân đoạn đòi hỏi nhiều cảm xúc.

“Em không còn áp lực nhiều như trước và luôn cố gắng từng ngày để nhân vật của mình thật tròn vai. Em cảm ơn các cô chú và khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng em”, Bồ Câu chia sẻ.