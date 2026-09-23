[INFOGRAPHIC] Dàn mỹ nhân đăng quang Miss International Queen

Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt 770 tỷ USD trong 8 tháng, ngành điện tử nhập siêu 60 tỷ USD. Chính phủ đề xuất giảm phụ thuộc ngoại để cân đối kinh tế.
Đinh Khánh Duy chia sẻ hành trình đến với diễn xuất, cơ duyên vào vai Hà Bá trong “Út Lan 2” và mong muốn thử sức với vai hài.
Emoura Phạm liên tục thay đổi hình ảnh với loạt trang phục đa dạng trong những ngày đầu dự Miss Grand International 2026 tại Thái Lan.
Sau phán quyết của tòa, Thiên An cho biết tôn trọng quyết định và sẵn sàng hỗ trợ Jack-J97 gặp con.
Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi xuất hiện ở sự kiện tại TP HCM với hình ảnh quý cô thanh lịch, cổ điển.
Ở tuổi 38, Hoàng Thùy Linh duy trì sức hút trên sân khấu lẫn đời thường. Nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách biến hóa giúp cô nhận được sự chú ý từ công chúng.
Gia đình Dương Khắc Linh có thêm hai thành viên khi Lưu Ngọc Duyên sinh đôi hai bé gái Dani và Sani.
Pháo có mặt tại Miss Universe Vietnam 2026. Tuy nhiên, việc nữ rapper rút khỏi Miss Grand Vietnam chỉ vài tháng trước khiến màn trở lại này vướng tranh cãi.
Trước những ồn ào của Trường Giang, chiều 21/9, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP HCM đã có văn bản nêu quan điểm xung quanh vấn đề này,
Sau Miss Grand Vietnam 2026, rapper Pháo tiếp tục thử sức ở đấu trường nhan sắc khi lọt Top 30 Miss Universe Vietnam 2026.
Bén duyên với diễn xuất từ năm 10 tuổi, Bảo Khang đã trải nghiệm sân khấu kịch, phim truyền hình, phim chiếu mạng và màn ảnh rộng.
Trở về sau hơn 8 tháng rong ruổi từ Bắc vào Nam, Dư Thủy Tiên vẫn lưu luyến khung cảnh, con người và những kỷ niệm ở các bản làng, vùng đất đã đi qua.
“Lên hương”, “Bóng ma nhà hát”, “Trại buôn người”, “Mãi nợ một lời tạm biệt”, “Út Lan 2” là những phim Việt ra rạp tháng 9.
Tóc Tiên đại diện Việt Nam tại Eurovision Asia 2026, cùng các nghệ sĩ đến từ Lào, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia và Bhutan.
Sau lời xin lỗi của Trường Giang, Nhã Phương chia sẻ về tình trạng hiện tại và hoạt động quảng bá sản phẩm trước đây.
Sau 25 năm phim lên sóng, Minh Trang, Kiều Anh, Hà Hương, Thu Nga, Diệu Thảo có những ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống.
Ở những tháng cuối thai kỳ, Vũ Thúy Quỳnh thoải mái chia sẻ hình ảnh mang bầu. Người đẹp còn được nhiều khán giả nhận xét ngày càng rạng rỡ.
Phim kinh dị ‘Út Lan 2’ đạt hơn hai tỷ đồng từ vé bán trước, giới thiệu câu chuyện kỳ bí về tín ngưỡng và truyền thuyết dân gian vùng quê sông nước.
Chuẩn bị chuyển giao danh hiệu Á hậu 2 Miss International Queen 2025, Hà Tâm Như cho biết cô hài lòng với những gì đã làm trong một năm qua.
Trước những ý kiến trái chiều về bà Ngọc trong “Mùa hè năm ấy”, Vân Dung lý giải sự khắt khe và cách yêu thương của nhân vật.
Ở tuổi 37, Midu tiếp tục gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, trong trẻo cùng phong cách thanh lịch.