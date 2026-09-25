Bé gái 4 tuổi mang dị vật âm đạo suốt 1 tháng, cảnh báo dấu hiệu dễ bỏ sót

Dịch âm đạo đục, hôi kéo dài 1 tháng ở bé gái 4 tuổi không thuyên giảm, bác sĩ phát hiện dị vật mắc sâu, niêm mạc đã viêm nề.

Tưởng viêm nhiễm ai ngờ dị vật sâu trong âm đạo trẻ

Một bé gái 4 tuổi, dân tộc Thái, ở Phù Yên, Sơn La vừa được Bệnh viện Phụ sản Trung ương - Cơ sở 2 can thiệp lấy dị vật mắc sâu trong âm đạo. Dị vật tồn tại khoảng 1 tháng, khiến vùng kín của trẻ liên tục ra dịch đục, có mùi hôi.

Ngày 23/9, bé H.T. được gia đình đưa đến bệnh viện. Trước đó, bố mẹ đã đưa trẻ đi thăm khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng tình trạng không thuyên giảm.

Khi đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trẻ hoảng loạn, sợ hãi và khóc nhiều. Thăm khám ghi nhận không có sang chấn cơ quan sinh dục ngoài, nhưng dịch đục, hôi liên tục chảy qua âm đạo.

Nghi ngờ có dị vật bên trong, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn với PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện, Phụ trách Cơ sở 2 và quyết định thực hiện nội soi gắp dị vật.

Ca can thiệp được BSCKII Nguyễn Thị Như Hà, Phụ trách Khoa Phụ Ngoại Cơ sở 2, trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp.

Các bác sĩ thực hiện gắp dị vật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, khó khăn lớn nhất là cơ quan sinh dục của trẻ còn rất nhỏ, âm đạo ngắn, thành mỏng và kém đàn hồi. Dị vật tồn tại trong thời gian dài khiến niêm mạc âm đạo viêm nề, sung huyết, ranh giới tổn thương khó xác định, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu.

Ê-kíp phải đưa dụng cụ nội soi nhi khoa qua không gian chật hẹp để tiếp cận dị vật, đồng thời kiểm tra kỹ nhằm không bỏ sót tổn thương và hạn chế tối đa sang chấn cho trẻ.

Sau quá trình can thiệp thận trọng, BSCKII Nguyễn Thị Như Hà cùng ê-kíp đã lấy thành công dị vật trong tình trạng vùng âm đạo đã viêm nhiễm.

“Thách thức đối với ê-kíp không chỉ là lấy được dị vật mà còn phải kiểm soát tình trạng viêm nhiễm, hạn chế tối đa sang chấn đối với niêm mạc và các cấu trúc giải phẫu của trẻ”, bác sĩ Như Hà cho biết.

Nội soi gắp dị vật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ, mọi thao tác đều phải được thực hiện thận trọng nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế những ảnh hưởng không cần thiết đến sức khỏe thể chất cũng như tâm lý của trẻ.

Không tự lấy dị vật tại nhà

Theo BSCKII Nguyễn Thị Như Hà, dị vật âm đạo ở trẻ nhỏ không phổ biến nhưng có thể xảy ra. Do trẻ chưa đủ khả năng mô tả chính xác cảm giác khó chịu, các biểu hiện ban đầu dễ bị bỏ qua hoặc nhầm với viêm nhiễm thông thường.

Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám khi thấy khí hư ra nhiều, có mùi hôi; xuất hiện vệt máu không rõ nguyên nhân; vùng kín tấy đỏ, đau ngứa; trẻ thường xuyên đưa tay cọ xát vùng sinh dục, quấy khóc hoặc khó chịu khi đi tiểu.

Dị vật được gắp bỏ - Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Thị Như Hà khuyên, khi nghi ngờ trẻ có dị vật vùng kín, cha mẹ không nên la mắng, tra hỏi gắt gao hoặc cố tự lấy dị vật. Việc thụt rửa hay can thiệp không đúng cách có thể gây tổn thương, đẩy dị vật vào sâu hơn và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Cha mẹ nên bình tĩnh trò chuyện với trẻ bằng câu hỏi mở, tôn trọng tâm lý của trẻ và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, xử trí an toàn.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, gia đình chủ động cất các vật dụng nhỏ, tránh để trẻ tò mò khám phá. Việc giáo dục giới tính từ sớm, trong đó có “quy tắc đồ lót”, giúp trẻ nhận biết vùng riêng tư, biết cách bảo vệ bản thân và chủ động chia sẻ khi có bất thường.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Việt Nam đang đối mặt bài toán dân số già hóa