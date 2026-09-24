[GALLERY] Thiên An ngày càng thăng hạng nhan sắc

Ở tuổi 27, Thiên An nhan sắc ngày càng thăng hạng. Sau khi làm mẹ, nữ diễn viên trẻ được nhận xét chuyển từ vẻ đẹp trong trẻo sang nét mặn mà, quyến rũ.
BYD đã chính thức ra mắt mẫu C-SUV hoàn toàn mới mang tên Sealion 5 tại Việt Nam, xe sẽ được phân phối chính thức với hai phiên bản là Essential và Premium.
Đoạn Lương Định Của chìm trong biển nước suốt hơn 10 ngày gây hư hỏng nặng. Nhiều hố sâu khiến hàng loạt phương tiện liên tiếp té ngã.
BYD đã chính thức ra mắt mẫu C-SUV hoàn toàn mới mang tên Sealion 5 tại Việt Nam, xe sẽ được phân phối chính thức với hai phiên bản là Essential và Premium.
Bộ ảnh mừng sinh nhật mới nhất của Trúc Anh gây chú ý với vẻ đẹp mơ màng, trong trẻo, khiến nhiều khán giả bất giác nhớ đến nhân vật Hà Lan.
GAC Yue 7 2026 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc – mẫu SUV địa hình PHEV hình hộp này sẽ được gọi là GAC XT80 cho thị trường toàn cầu.
Emoura Phạm lọt Top 10 Grand Day Experience tại Miss Grand International 2026, có cơ hội trò chuyện cùng Chủ tịch Nawat.
Hình ảnh hé lộ mới nhất của Kia Việt Nam cho thấy phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu MPV hạng B Carens dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 25/9/2026.
Mẫu Bentley Torcal siêu sang bước vào kỷ nguyên xe điện với công suất tối đa 876 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm cùng khả năng sạc siêu nhanh 400 kW.
Tesla vừa mở lại hệ thống đặt cọc cho mẫu Roadster với mức chi phí 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) và đồng thời xác nhận ra mắt bản thương mại vào tháng 10 tới.
Tại hiện trường, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, giấy, nilon... tỏa nhiệt rất cao và sinh ra nhiều khói khí độc.
Hyundai Bayon 2027 mới dành cho thị trường Ấn Độ được xác nhận sẽ có trợ lý giọng nói AI tạo sinh và dùng nền tảng khung gầm Global K Enhanced Platform.
Với người kháng insulin hoặc mắc tiểu đường, lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cung cấp đầy đủ dưỡng chất.
Theo kế hoạch, Lexus ES 2026 mới sẽ chính thức được giới thiệu tại TP.HCM vào ngày 7/10/2026. Xe sẽ có cả bản hybrid và thuần điện, giá dự kiến từ 2,36 tỷ đồng
Sau nhiều năm hứa hẹn và thử nghiệm thương hiệu Ceer do Ả-Rập Xê-Út phát triển đã ra mắt bộ đôi ôtô điện mang tên Ceer Exobot với thiết kế viễn tưởng.
Mazda Roadster FSW Ver. 2 độ màu vàng có giá 4.708.000 Yên (khoảng 941 triệu đồng). Trong khi đó, Mazda MX-5 nguyên bản có giá 3.256.000 Yên (651 triệu đồng).
Sau khi được ra mắt hồi tháng 4 dưới dạng ý tưởng, Rolls-Royce Nightingale mui trần dựa trên coupe điện Spectre đang được hãng phát triển với quy trình cầu kỳ.
Cơn mưa như trút nước khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập như sông, nhiều ô tô phóng nhanh qua đoạn ngập tạo sóng nước văng tung tóe hai bên đường.
Emoura Phạm liên tục thay đổi hình ảnh với loạt trang phục đa dạng trong những ngày đầu dự Miss Grand International 2026 tại Thái Lan.
Hiện chưa rõ sự thay đổi về động cơ của Subaru Crosstrek 2027 thế hệ mới tại thị trường Nhật Bản có ảnh hưởng đến xe ở Việt Nam trong thời gian tới hay không.
Ở tuổi 38, Hoàng Thùy Linh duy trì sức hút trên sân khấu lẫn đời thường. Nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách biến hóa giúp cô nhận được sự chú ý từ công chúng.
Nissan X-Trail Hybrid 2027 thế hệ mới là mẫu xe đầu tiên đưa công nghệ e-Power của hãng đến thị trường Mỹ và được trang bị hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn.