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Giải trí - Giới trẻ

Thiên An nói gì sau khi tòa tuyên Jack-J97 được nhận con?

Sau phán quyết của tòa, Thiên An cho biết tôn trọng quyết định và sẵn sàng hỗ trợ Jack-J97 gặp con.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Thiên An)

Theo Vietnamnet, ngày 22/9, TAND khu vực 2 - TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp xác định cha cho con giữa nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack-J97) và bị đơn Trần Nguyễn Thiên An.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ và kết luận giám định ADN, HĐXX nhận định có đủ cơ sở xác định ông Tuấn và bà Thiên An từng có quan hệ tình cảm, ông Tuấn và bé Đ. có quan hệ cha con. HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện, xác định ông Tuấn là cha đẻ của bé Đ., có quyền thực hiện nghĩa vụ của người cha.

Sau phiên tòa, Thiên An đăng bài viết trên trang cá nhân. Cô chia sẻ: “Từ lúc sinh bé Sol đến giờ chưa bao giờ An cấm cản hay không hỗ trợ cho thăm con. Ngay cả việc nhận yêu cầu xét nghiệm DNA và những lần hoà giải tại tòa An cũng rất thiện chí.

Ngay cả lần hoãn phiên đối chất ngày 19/12/2025 cũng là vì lý do ‘không thể tiến hành do thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có công tác đột xuất đã được Toà án xác nhận’. Chứ không phải là An tránh né không đến như những lời đồn đoán trên mạng. Vì An luôn mong những điều tốt nhất cho bé Sol. Nếu có thêm một người yêu thương và chăm sóc con thì đó là điều quá tốt.

Những điều không vui đã qua. Sol cũng không còn bị điều tiếng là lai lịch không rõ ràng. Đây là nỗi đau lớn nhất của người làm mẹ như An. Mỗi ngày thấy những nhận định tiêu cực về con mà mình không thể làm được gì để thay đổi nó ám ảnh kinh khủng. Giờ thì nhẹ lòng rồi”.

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Thiên An lên tiếng sau khi tòa tuyên Jack-J97 được nhận con.

Thiên An cho biết cô sẵn sàng hỗ trợ nếu phía Jack-J97 muốn thăm con. “Số điện thoại An chưa từng đổi. Nên nếu bên ba bé có muốn thăm thì cứ nhắn. An sẽ hỗ trợ cho gặp. An sẽ tôn trọng phán quyết của tòa. Chuyện người lớn kết thúc có thế nào thì Sol cũng sẽ được bảo vệ theo cách tốt nhất trong khả năng của An có thể làm.

Xin cảm ơn thẩm phán, cảm ơn các luật sư và các anh chị em bên cạnh để giữ cho An niềm tin. Cảm ơn gia đình luôn bên cạnh để bảo vệ và chăm sóc hai mẹ con”, Thiên An viết.

Cuối bài đăng, Thiên An bày tỏ mong muốn khép lại những chuyện đã qua. “Về những chuyện ồn ào trong quá khứ. An xin được phép khép lại. Xin lỗi mọi người vì những ồn ào tiêu cực mà An đã trót gây ra. Xin lỗi các con vì mẹ đã là một người mẹ không đủ bản lĩnh để bảo vệ các con.

Đây là điều lỗi lầm lớn nhất của An. Còn hiện tại bé Sol là tất cả của An. Từ giờ hãy cho mẹ con An những ngày tháng sống bình an, không bị điều tiếng săm soi, để An đi được làm và chăm con như bao gia đình bình thường khác”, cô viết.

Xem video: "Vụ việc liên quan đến lightstick của Jack từng được VTV đưa tin". Nguồn Vietnamnet
#Thiên An #Jack J97 #phán quyết tòa #con chung #cha con

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