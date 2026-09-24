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[GALLERY] Emoura Phạm có thành tích đầu tiên tại Miss Grand International

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Emoura Phạm có thành tích đầu tiên tại Miss Grand International

Emoura Phạm lọt Top 10 Grand Day Experience tại Miss Grand International 2026, có cơ hội trò chuyện cùng Chủ tịch Nawat.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Vietnamnet, tối 23/9, Miss Grand International 2026 tổ chức lễ chào mừng kết hợp họp báo tại Thái Lan. Tại sự kiện, Emoura Phạm được công bố vào Top 10 bình chọn Grand Day Experience. Ảnh: Miss Grand Vietnam.
Theo Vietnamnet, tối 23/9, Miss Grand International 2026 tổ chức lễ chào mừng kết hợp họp báo tại Thái Lan. Tại sự kiện, Emoura Phạm được công bố vào Top 10 bình chọn Grand Day Experience. Ảnh: Miss Grand Vietnam.
Emoura Phạm xuất hiện trên sân khấu trong bộ đầm tông cam ánh lửa đính sequin, đầu đội vương miện Miss Grand Vietnam. Ảnh: Miss Grand Vietnam.
Emoura Phạm xuất hiện trên sân khấu trong bộ đầm tông cam ánh lửa đính sequin, đầu đội vương miện Miss Grand Vietnam. Ảnh: Miss Grand Vietnam.
Theo Tiền Phong, khi bước xuống bậc cầu thang, Emoura Phạm bước hụt khiến cô chới với và rơi vương miện. Người đẹp nhanh tay đỡ vương miện, sau đó đội lại ngay ngắn và tiếp tục phần trình diễn. Ảnh: Miss Grand Vietnam.
Theo Tiền Phong, khi bước xuống bậc cầu thang, Emoura Phạm bước hụt khiến cô chới với và rơi vương miện. Người đẹp nhanh tay đỡ vương miện, sau đó đội lại ngay ngắn và tiếp tục phần trình diễn. Ảnh: Miss Grand Vietnam.
Cách xử lý sự cố của Emoura Phạm nhận được tiếng vỗ tay, hò reo từ khán giả tại khán phòng. Video ghi lại tình huống sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Ảnh: Miss Grand Vietnam.
Cách xử lý sự cố của Emoura Phạm nhận được tiếng vỗ tay, hò reo từ khán giả tại khán phòng. Video ghi lại tình huống sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Ảnh: Miss Grand Vietnam.
Chia sẻ sau sự cố, Emoura Phạm nói: “Nếu bạn ngã và dừng lại ở đó, đó là khi bạn thất bại. Tôi không cho phép bản thân gục ngã”. Trước đó, cô thừa nhận việc bị vấp ngã là một trải nghiệm không mong muốn. Ảnh: FB Emoura Phạm.
Chia sẻ sau sự cố, Emoura Phạm nói: “Nếu bạn ngã và dừng lại ở đó, đó là khi bạn thất bại. Tôi không cho phép bản thân gục ngã”. Trước đó, cô thừa nhận việc bị vấp ngã là một trải nghiệm không mong muốn. Ảnh: FB Emoura Phạm.
Trong hành trình tại Thái Lan, Emoura Phạm tham gia các hoạt động của Miss Grand International 2026 với sash Việt Nam. Ảnh: FB Emoura Phạm.
Trong hành trình tại Thái Lan, Emoura Phạm tham gia các hoạt động của Miss Grand International 2026 với sash Việt Nam. Ảnh: FB Emoura Phạm.
Người đẹp thay đổi phong cách qua nhiều trang phục, từ thiết kế tông cam đến váy đỏ trễ vai, xẻ cao. Ảnh: FB Emoura Phạm.
Người đẹp thay đổi phong cách qua nhiều trang phục, từ thiết kế tông cam đến váy đỏ trễ vai, xẻ cao. Ảnh: FB Emoura Phạm.
Emoura Phạm tham gia hoạt động cùng các thí sinh quốc tế trong trang phục truyền thống Thái Lan. Đại diện Việt Nam xuất hiện bên người đẹp Guam và Philippines trong một lịch trình của Miss Grand International 2026. Ảnh: FB Emoura Phạm.
Emoura Phạm tham gia hoạt động cùng các thí sinh quốc tế trong trang phục truyền thống Thái Lan. Đại diện Việt Nam xuất hiện bên người đẹp Guam và Philippines trong một lịch trình của Miss Grand International 2026. Ảnh: FB Emoura Phạm.
Theo thông báo của Miss Grand International, Top 10 Grand Day Experience gồm đại diện Việt Nam, Pakistan, Iran, Chile, Tanzania, Thái Lan, Cuba, Guatemala, Brazil và Costa Rica. Nhóm sẽ dự tiệc trà chiều và trò chuyện cùng Chủ tịch Nawat ngày 28/9. Ảnh: FB Emoura Phạm.
Theo thông báo của Miss Grand International, Top 10 Grand Day Experience gồm đại diện Việt Nam, Pakistan, Iran, Chile, Tanzania, Thái Lan, Cuba, Guatemala, Brazil và Costa Rica. Nhóm sẽ dự tiệc trà chiều và trò chuyện cùng Chủ tịch Nawat ngày 28/9. Ảnh: FB Emoura Phạm.
Video: "Sự cố của Emoura Phạm". Nguồn Vietnamnet.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Emoura Phạm #Miss Grand International #hoa hậu #hoa hậu Emoura Phạm

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