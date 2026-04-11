[e-Magazine] Diễn viên Bồ Câu: 'Mẹ dạy em từng câu thoại khi chưa biết chữ'

Đỗ Ngọc Trâm Anh (nghệ danh Bồ Câu, sinh năm 2017) được khán giả biết đến qua vai Mỹ Tâm thời nhỏ trong “Tài” và con gái của Ốc Thanh Vân trong “Heo năm móng”. Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức & Cuộc sống, Bồ Câu chia sẻ về hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Cơ duyên đến với diễn xuất của Bồ Câu bắt đầu từ hơn 5 tuổi, khi em năn nỉ mẹ cho đi học một lớp diễn xuất. Không lâu sau, vai diễn đầu tiên trong phim ngắn “Chuyện con nít” đến với cô nhóc.

“Em rất thích, nhưng cũng lo vì sợ mình không làm tốt”, Bồ Câu nhớ lại.

Với một đứa trẻ chưa biết chữ, thử thách không phải diễn xuất mà là ghi nhớ kịch bản. Em học thoại theo cách riêng, nghe, lặp lại và ghi nhớ từng câu một. Phía sau quá trình này, luôn có mẹ đồng hành. “Mẹ dạy em từng câu thoại, từng cảm xúc”, em kể.

Mẹ Bồ Câu không chỉ đọc lời thoại mà còn hướng dẫn con cách nhấn nhá, cách thể hiện cảm xúc theo từng tình huống. Đây là bước “cầm tay chỉ việc” đầu tiên, giúp diễn viên nhí quen với nhịp điệu và áp lực của môi trường làm phim.

Sau những vai diễn đầu, Bồ Câu bắt đầu quen với nhịp làm việc trên phim trường. Bước ngoặt thực sự đến khi em đảm nhận vai bé Rose trong “Heo năm móng” – một nhân vật có chuyển biến tâm lý phức tạp.

“Lúc đầu em cũng hồi hộp, nhưng không còn sợ nữa. Em đã quen với máy quay, và luôn có mẹ bên cạnh hướng dẫn”, Bồ Câu chia sẻ.

Diễn viên nhí còn may mắn được làm việc cùng các diễn viên kinh nghiệm như Ốc Thanh Vân, Trần Ngọc Vàng, Thanh Thủy. Những người bạn diễn này không chỉ giúp Bồ Câu bắt nhịp nhanh hơn mà còn truyền năng lượng, giúp em giữ tập trung và hoàn thành vai.

Phim trường lúc này vừa là cơ hội vừa là áp lực. Không còn diễn theo bản năng, Bồ Câu học cách kiểm soát cảm xúc, duy trì tập trung và theo kịp tiến độ sản xuất – thử thách không nhỏ ngay cả với diễn viên lớn tuổi hơn Bồ Câu.

Với Bồ Câu, phim trường không chỉ là nơi làm việc mà còn là không gian trải nghiệm đầu đời. Một kỷ niệm đáng nhớ là lần quay tại An Giang, khi nhiều khán giả nhận ra em và xin chụp ảnh, xin chữ ký.

“Em không nghĩ là nhiều người biết mình như vậy. Em rất vui”, Bồ Câu kể.

Những khoảnh khắc này dù nhỏ nhưng ý nghĩa, chúng cho em thấy công việc của mình có người quan tâm, tạo động lực để tiếp tục yêu nghề.

Bên cạnh phim ảnh, Bồ Câu còn thử sức với âm nhạc. Một số MV của em đạt triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến. Gần đây, ca khúc “Thả diều” lan truyền trên TikTok, giúp em tiếp cận thêm nhiều khán giả.

“Cả hai đều hấp dẫn với em. Em muốn cân bằng giữa diễn xuất và ca hát”, cô nhóc nói.

Ở lứa tuổi này, việc không vội chọn hướng đi cụ thể lại là điều hợp lý. Thử nghiệm nhiều lĩnh vực giúp em hiểu rõ bản thân, thay vì bị đóng khung sớm.

Dù con đường nghệ thuật mở ra sớm, gia đình vẫn đặt ra nguyên tắc rõ ràng: cân bằng giữa việc học và đi quay. Chỉ khi đảm bảo việc học, Bồ Câu mới được tiếp tục diễn xuất.

Sau mỗi dự án, em thường chia sẻ với gia đình để nhận góp ý – đôi khi là động viên, đôi khi là nhắc nhở để làm tốt hơn. Thói quen lắng nghe từ sớm giúp Bồ Câu không bị cuốn theo cảm xúc nhất thời, giữ được nền tảng vững cho con đường dài.

Ở tuổi lên 9, Bồ Câu chưa nói nhiều về kế hoạch dài hạn. Nhưng nhìn vào những gì em đã trải qua, hành trình này không còn đơn giản là thử sức ngẫu hứng. Từ học thoại khi chưa biết chữ, đến đảm nhận vai diễn phức tạp, Bồ Câu đang từng bước làm quen với công việc của một diễn viên chuyên nghiệp.

“Lý do giữ em lại với phim trường vẫn đơn giản, em thích được đứng trước máy quay”, em chia sẻ.

Chính sự thích thú ấy, cùng những trải nghiệm sống động, sẽ là động lực để cô nhóc tiếp tục bước đi trên con đường nghệ thuật.