HLV Roland tiết lộ về kế hoạch World Cup ngay khi U17 Việt Nam về nước

Rơi nước mắt vì hạnh phúc và sự kiên cường của học trò

Dù phải dừng bước ở tứ kết trước đối thủ mạnh U17 Australia, đội tuyển U17 Việt Nam vẫn xuất sắc hoàn thành mục tiêu tối thượng là giành tấm vé chính thức tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Trong vòng vây của người hâm mộ và truyền thông ngày trở về, chiến lược gia người Brazil đã không giấu được sự tự hào.

HLV Roland trong vòng vây người hâm mộ tại sân bay Nội Bài chiều ngày 18/5.

Khi được hỏi về khoảnh khắc xúc động đến rơi nước mắt sau giải đấu, HLV Cristiano Roland nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc. Sau giải vô địch Đông Nam Á, tôi tin rằng đội bóng đã gắn kết và trở thành một tập thể mạnh hơn rất nhiều. Bước vào giải châu Á, việc phải giải quyết 3 trận vòng bảng vô cùng căng thẳng đã cho tôi thấy sự cố gắng, nỗ lực đến tột cùng của các cầu thủ để đạt được kết quả vừa qua".

Nhà cầm quân người Brazil cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không có nhiều thời gian hơn bên các học trò: "Tôi thực sự muốn có thêm thời gian chuẩn bị cùng các em, để không chỉ dừng lại ở đây, mà phải giúp các em tiến bộ tốt nhất có thể. Những gì các em nhận được ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng sau mọi công sức đã bỏ ra".

Đáng chú ý, HLV Roland tiết lộ ông chỉ có vỏn vẹn 1 tháng 20 ngày để chuẩn bị cho chiến dịch lịch sử này. "Trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, tôi và Ban huấn luyện đã đạt được cả 2 mục tiêu lớn do VFF đề ra ban đầu. Tôi vô cùng tự hào với hành trình đã qua của toàn đội", chiến lược gia người Brazil khẳng định", HLV trưởng U17 Việt Nam nói.

Lãnh đạo VFF chào đón U17 Việt Nam về nước.

Bất ngờ kế hoạch World Cup: Trở lại CLB và lời cảm ơn bầu Hiển

Dù người hâm mộ bóng đá nước nhà đang vô cùng sục sôi trước tấm vé dự World Cup, HLV Cristiano Roland lại bất ngờ tiết lộ hiện tại chưa có kế hoạch cụ thể nào cho giải đấu thế giới. HLV Roland chia sẻ thẳng thắn: "Thời gian qua, tôi được VFF mời để thực hiện 2 nhiệm vụ ngắn hạn và đều đã hoàn thành. Hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch cụ thể cho World Cup. Ngay ngày mai, tôi sẽ quay trở lại CLB Hà Nội để tiếp tục công việc và phục vụ đội bóng chủ quản".

Đồng thời, vị thuyền trưởng của U17 Việt Nam cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến ban lãnh đạo đội bóng Thủ đô. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến bầu Hiển và Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của CLB Hà Nội đã tạo điều kiện, cho phép tôi lên tuyển để cống hiến trong suốt 1 tháng 20 ngày vừa rồi. Kế hoạch tiếp theo trước mắt của tôi sẽ là giải U17 Quốc gia, chúng tôi chưa tính đến World Cup vào lúc này", HLV Roland bày tỏ.

Theo tìm hiểu, HLV Cristiano Roland vẫn thuộc biên chế đội bóng nhà bầu Hiển và chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sau vòng chung kết U17 châu Á 2026, HLV Roland tạm chia tay U17 Việt Nam.

HLV Roland chia tay U17 Việt Nam sau chiến dịch U17 châu Á 2026.

Điều khác biệt tạo nên kỳ tích World Cup của lứa U17 năm nay

Khi đặt lên bàn cân so sánh lứa cầu thủ hiện tại với các thế hệ đàn anh trước đây từng áp sát tấm vé đi World Cup, HLV Roland đã chỉ ra điểm mấu chốt: "Đó là bản lĩnh ở thời khắc quyết định. Năm ngoái chúng ta đã ở rất gần việc giành vé. Năm nay, lỗi lầm xảy ra trong bóng đá là bình thường, nhưng điều quan trọng nhất là ở trận đấu cuối cùng, các em đã không mắc phải những sai lầm tai hại.

Để bước ra sân chơi World Cup, chúng ta phải chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng về mặt sức mạnh thể chất, cũng như trau chuốt từng chi tiết nhỏ nhất để có được hành trình tốt nhất". Tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Cristiano Roland. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chiến tích này đã mở ra một trang sử mới đầy hứa hẹn cho bóng đá trẻ Việt Nam.

