HLV Roland tiết lộ về kế hoạch World Cup ngay khi U17 Việt Nam về nước

HLV Cristiano Roland chia sẻ về hành trình lịch sử của U17 Việt Nam và kế hoạch sắp tới sau chiến thắng vang dội tại VCK U17 châu Á 2026.

Rơi nước mắt vì hạnh phúc và sự kiên cường của học trò

Dù phải dừng bước ở tứ kết trước đối thủ mạnh U17 Australia, đội tuyển U17 Việt Nam vẫn xuất sắc hoàn thành mục tiêu tối thượng là giành tấm vé chính thức tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Trong vòng vây của người hâm mộ và truyền thông ngày trở về, chiến lược gia người Brazil đã không giấu được sự tự hào.

HLV Roland trong vòng vây người hâm mộ tại sân bay Nội Bài chiều ngày 18/5.

Khi được hỏi về khoảnh khắc xúc động đến rơi nước mắt sau giải đấu, HLV Cristiano Roland nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc. Sau giải vô địch Đông Nam Á, tôi tin rằng đội bóng đã gắn kết và trở thành một tập thể mạnh hơn rất nhiều. Bước vào giải châu Á, việc phải giải quyết 3 trận vòng bảng vô cùng căng thẳng đã cho tôi thấy sự cố gắng, nỗ lực đến tột cùng của các cầu thủ để đạt được kết quả vừa qua".

Nhà cầm quân người Brazil cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không có nhiều thời gian hơn bên các học trò: "Tôi thực sự muốn có thêm thời gian chuẩn bị cùng các em, để không chỉ dừng lại ở đây, mà phải giúp các em tiến bộ tốt nhất có thể. Những gì các em nhận được ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng sau mọi công sức đã bỏ ra".

Đáng chú ý, HLV Roland tiết lộ ông chỉ có vỏn vẹn 1 tháng 20 ngày để chuẩn bị cho chiến dịch lịch sử này. "Trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, tôi và Ban huấn luyện đã đạt được cả 2 mục tiêu lớn do VFF đề ra ban đầu. Tôi vô cùng tự hào với hành trình đã qua của toàn đội", chiến lược gia người Brazil khẳng định", HLV trưởng U17 Việt Nam nói.

Lãnh đạo VFF chào đón U17 Việt Nam về nước.

Bất ngờ kế hoạch World Cup: Trở lại CLB và lời cảm ơn bầu Hiển

Dù người hâm mộ bóng đá nước nhà đang vô cùng sục sôi trước tấm vé dự World Cup, HLV Cristiano Roland lại bất ngờ tiết lộ hiện tại chưa có kế hoạch cụ thể nào cho giải đấu thế giới. HLV Roland chia sẻ thẳng thắn: "Thời gian qua, tôi được VFF mời để thực hiện 2 nhiệm vụ ngắn hạn và đều đã hoàn thành. Hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch cụ thể cho World Cup. Ngay ngày mai, tôi sẽ quay trở lại CLB Hà Nội để tiếp tục công việc và phục vụ đội bóng chủ quản".

Đồng thời, vị thuyền trưởng của U17 Việt Nam cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến ban lãnh đạo đội bóng Thủ đô. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến bầu Hiển và Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của CLB Hà Nội đã tạo điều kiện, cho phép tôi lên tuyển để cống hiến trong suốt 1 tháng 20 ngày vừa rồi. Kế hoạch tiếp theo trước mắt của tôi sẽ là giải U17 Quốc gia, chúng tôi chưa tính đến World Cup vào lúc này", HLV Roland bày tỏ.

Theo tìm hiểu, HLV Cristiano Roland vẫn thuộc biên chế đội bóng nhà bầu Hiển và chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sau vòng chung kết U17 châu Á 2026, HLV Roland tạm chia tay U17 Việt Nam.

HLV Roland chia tay U17 Việt Nam sau chiến dịch U17 châu Á 2026.

Điều khác biệt tạo nên kỳ tích World Cup của lứa U17 năm nay

Khi đặt lên bàn cân so sánh lứa cầu thủ hiện tại với các thế hệ đàn anh trước đây từng áp sát tấm vé đi World Cup, HLV Roland đã chỉ ra điểm mấu chốt: "Đó là bản lĩnh ở thời khắc quyết định. Năm ngoái chúng ta đã ở rất gần việc giành vé. Năm nay, lỗi lầm xảy ra trong bóng đá là bình thường, nhưng điều quan trọng nhất là ở trận đấu cuối cùng, các em đã không mắc phải những sai lầm tai hại.

Để bước ra sân chơi World Cup, chúng ta phải chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng về mặt sức mạnh thể chất, cũng như trau chuốt từng chi tiết nhỏ nhất để có được hành trình tốt nhất". Tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Cristiano Roland. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chiến tích này đã mở ra một trang sử mới đầy hứa hẹn cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Theo Đoàn Ca/ Người Đưa Tin
Thể thao

CĐV châu Á nói gì sau thất bại của U17 Việt Nam trước Australia?

Dù thua 0-3 trước Australia mạnh hơn về thể hình và tốc độ, đội tuyển U17 Việt Nam nhận được nhiều lời khen về tinh thần thi đấu và tiến bộ.

U17 Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước U17 Australia ở trận tứ kết U17 châu Á 2026 diễn ra rạng sáng 17/5. Thầy trò HLV Cristiano Roland để thua với tỷ số 0-3 trước đối thủ vượt trội về thể hình, tốc độ và khả năng tranh chấp.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội châu Á xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều nhưng phần lớn vẫn dành sự ghi nhận cho hành trình của U17 Việt Nam. Không ít CĐV cho rằng Australia cho thấy đẳng cấp khác biệt và xứng đáng giành vé vào bán kết.

Một tài khoản đến từ Indonesia bình luận: “U17 Việt Nam đã cố gắng hết sức. Australia đơn giản là quá mạnh ở thể lực và tốc độ”. Trong khi đó, nhiều CĐV Malaysia và Thái Lan đánh giá đại diện Việt Nam vẫn là một trong những đội bóng trẻ tiến bộ nhất Đông Nam Á hiện nay.

Bên cạnh những lời động viên, cũng có không ít ý kiến cho rằng U17 Việt Nam gặp hạn chế khi đối đầu các đội bóng sở hữu nền tảng thể chất vượt trội. Một số CĐV Trung Quốc nhận xét đội bóng của HLV Cristiano Roland không thể duy trì chuỗi trận bất bại khi bước vào vòng knock-out có tính cạnh tranh cao hơn.

Truyền thông khu vực cũng dành nhiều sự chú ý cho thất bại này. Báo chí Đông Nam Á nhìn nhận U17 Việt Nam đã có hành trình đáng khích lệ khi lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu lục. Nhiều bài viết cho rằng bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng nhờ lối chơi tổ chức và tinh thần thi đấu kỷ luật.

Trước trận đấu, chính người hâm mộ Australia cũng từng bày tỏ sự dè chừng với U17 Việt Nam sau những màn trình diễn ấn tượng từ vòng bảng. Điều đó cho thấy đội bóng trẻ Việt Nam đã tạo được sự tôn trọng nhất định ở sân chơi châu lục.

Dù dừng bước tại tứ kết, U17 Việt Nam vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực với lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Giới chuyên môn đánh giá đây sẽ là nền tảng quan trọng cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Thể thao

U17 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải châu Á sau trận thua Australia

Dù dừng bước ở tứ kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã tạo dấu ấn lịch sử với vé dự FIFA U17 World Cup 2026 và màn trình diễn ấn tượng.

0h ngày 17/5, đông đảo người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý về sân Prince Abdullah Al Faisal (Saudi Arabia), nơi U17 Việt Nam bước vào trận đấu mang tính bản lề trong hành trình lịch sử của bóng đá trẻ nước nhà. Từ vị thế không được đánh giá quá cao trước giải, các cầu thủ trẻ áo đỏ đã tạo nên bất ngờ lớn khi đứng đầu bảng C – bảng đấu có sự góp mặt của U17 Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đặc biệt, chiến thắng 3-2 trước UAE ở lượt cuối không chỉ giúp đội tuyển giành vé vào tứ kết mà còn mở ra cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam với suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Trước một đối thủ vượt trội, U17 Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ. Ảnh: VFF.
Thể thao

HLV Cristiano Roland nói gì trước trận tứ kết gặp U17 Australia?

Cristiano Roland tự tin đội tuyển U17 Việt Nam sẽ thể hiện tốt, giữ vững tinh thần và chiến thắng trước U17 Australia tại vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026.

Chia sẻ trong buổi tập tại Jeddah, chiến lược gia người Brazil cho biết, tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 đã mang lại sự tự tin lớn cho toàn đội, song điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải duy trì được tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức trong lối chơi.

“Sau khi giành vé vào tứ kết và , các cầu thủ đang rất tự tin và vui vẻ. Điều đó rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi luôn muốn các em giữ được tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức đã thể hiện trong suốt giải đấu. Đó là điều quan trọng nhất mà các em cần duy trì”, ông Cristiano Roland nhấn mạnh.

