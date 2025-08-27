Bắt giữ đối tượng đâm chết bạn nhậu ở xã Đak Pơ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/8, Tâm ngồi nhậu cùng với anh L.V.H. (SN 1992, trú tại xã Đak Pơ) tại một quán nhậu ở thôn 2, xã Đak Pơ. Trong lúc nói chuyện, Tâm nghĩ rằng anh H. xúc phạm mình.

Khoảng 17h cùng ngày, trong lúc ngồi nhậu cùng, hai bên xảy ra cãi cọ, xô xát khi rượt đuổi nhau từ trong quán ra ngoài đường. Tại đây, anh H. bị Tâm đánh ngã xuống lòng đường. Sau đó, Tâm cầm dao đâm nhiều nhát vào người anh L.V.H. rồi bỏ đi.

Đối tượng Tâm đã khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh CA Đak Pơ

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng 27/8.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đak Pơ đã cùng tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng Tâm.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tâm đã khai nhận hành vi phạm tội.

