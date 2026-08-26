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Doanh nghiệp

Đúng bí kíp, mùa vàng càng thắng lớn

Một mùa vụ tốt là tín hiệu đáng mừng, nhưng điều nhà nông cần hơn là duy trì hiệu quả ấy bền vững và tiếp tục nâng năng suất, chất lượng qua từng vụ.

PV

Khi kỹ thuật canh tác và giải pháp dinh dưỡng được áp dụng đúng lúc, đúng cách, “Bí Kíp Vàng” có thể giúp mùa vàng không chỉ được giữ vững mà còn ngày càng thắng lớn hơn.

Những trăn trở của nhà nông

Tại Tây Ninh, một trong những địa bàn sản xuất lúa quan trọng của khu vực phía Nam, ông Lê Văn Trạng thẳng thắn chia sẻ: Nắng nóng kéo dài khiến cây lúa sinh trưởng chậm và đẻ nhánh kém, trong khi mưa kéo dài có thể khiến lúa vươn cao, thân yếu và dễ đổ ngã. Ngoài ra, việc bón phân cũng làm ông trăn trở. “Bón thêm thì sợ dư đạm, không bón thì lo mất năng suất” - ông Trạng chia sẻ.

Tại vườn canh tác cà phê ở xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng, nông dân Nguyễn Huy Đắc cho rằng việc canh tác có nhiều biến số, từ thời tiết, phân bón, giống cây và các yếu tố khác. Trong đó, bón phân hợp lý luôn là một trong những yếu tố quyết định đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cây trồng. Tuy nhiên, việc quyết định bón thế nào cho đúng, vào thời điểm nào và lựa chọn loại phân nào phù hợp với từng cây trồng vẫn là điều khó. Bản thân ông cũng đã thử nhiều loại phân bón nhưng cây vẫn không phát triển như kỳ vọng, có lúc rễ bị bó, đọt không vươn ra được.

"Tin đúng" cách làm, kết quả thắng lớn

Thực tế cho thấy, điều bà con cần không chỉ là một loại phân bón phù hợp, mà còn là một giải pháp canh tác có cơ sở, sát với cây trồng, mùa vụ và điều kiện từng vùng. Đây cũng là cách Phân bón Cà Mau đồng hành cùng nhà nông: từ tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn kỹ thuật, lựa chọn sản phẩm đến theo dõi hiệu quả thực tế trong suốt quá trình canh tác.

Khi cây được cung cấp dinh dưỡng đúng nhu cầu, bón đúng thời điểm và có giải pháp phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, những khó khăn trước đó dần được tháo gỡ. Cây khỏe hơn, sinh trưởng ổn định hơn, năng suất và chất lượng được cải thiện, qua đó giúp bà con không chỉ có một vụ mùa tốt mà còn hướng tới hiệu quả bền vững qua nhiều mùa vụ.

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Ông Lê Văn Trạng (Tây Ninh) học hỏi Bí kíp vàng từ Phân bón Cà Mau trong canh tác lúa hiệu quả

Với ruộng lúa của ông Trạng (Tây Ninh), “bí kíp” nằm ở việc theo dõi sát tình trạng cây và thời tiết để điều chỉnh dinh dưỡng hợp lý, bón cân đối và đúng thời điểm, thay vì tăng lượng phân theo cảm tính. Ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh, ông sử dụng NPK Cà Mau Gold 20-15-8 (Mùa vàng 1) theo hướng dẫn, giúp lúa đẻ nhánh tốt, cây cứng khỏe hơn, hạn chế đổ ngã và duy trì nền tảng năng suất trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Trở lại vườn cà phê của ông Nguyễn Huy Đắc (Lâm Đồng), những thay đổi đã thể hiện khá rõ sau khi ông áp dụng các “Bí Kíp Vàng” từ Phân bón Cà Mau. Thay vì bón phân theo kinh nghiệm như trước, ông tập trung chăm đất, dưỡng rễ và bón phân theo từng giai đoạn sinh trưởng, tuân thủ nguyên tắc 4 đúng. Việc sử dụng NPK Cà Mau ứng dụng công nghệ Polyphosphate cũng giúp bộ rễ phát triển và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn trong điều kiện đất chua. Nhờ đó, tình trạng rễ bị bó, đọt chậm phát triển dần được cải thiện, cây sinh trưởng khỏe và đồng đều hơn.

Không chỉ dừng ở những chia sẻ kinh nghiệm, “Bí Kíp Vàng” còn được kiểm chứng qua nhiều mô hình trình diễn thực tế, với các kết quả khả quan về sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế, đồng thời được theo dõi, đánh giá bởi đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật viên trong suốt quá trình triển khai.

Điển hình như kết quả từ mô hình trình diễn sầu riêng Dona 8 năm tuổi tại Krông Pắc (Đắk Lắk) cho thấy tín hiệu tích cực ngay sau một vụ sử dụng NPK Cà Mau kết hợp phân bón hữu cơ OM CAMAU theo bí kíp vàng từ Phân bón Cà Mau. Báo cáo tại lễ tổng kết mô hình, ThS. Hồ Công Trực (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên) cho biết vườn tăng trên 8% lợi nhuận, chi phí giảm rõ rệt và năng suất tăng so với mô hình đối chứng. Điều đáng chú ý tại mô hình là hiệu quả được cải thiện trên chính một vườn sầu riêng vốn đã có nền năng suất tốt.

Nhân rộng những mùa vàng bền vững

Tiếp tục hành trình 7 năm đồng hành với nông dân trên đa dạng nền tảng, “Bí Kíp Vàng” đang ghi nhận những phản hồi tích cực từ bà con. Mỗi câu chuyện, kinh nghiệm, mô hình hay giải pháp được chia sẻ đều hướng đến một mục tiêu chung: giúp bà con có thêm thông tin đúng, cơ sở đúng để đưa ra quyết định đúng đắn trong từng mùa vụ.

Với thông điệp “Tin đúng - Trúng mùa”, chiến dịch “Bí Kíp Vàng” của Phân bón Cà Mau khẳng định cam kết đồng hành cùng nhà nông bằng thông tin đúng, giải pháp đúng và sản phẩm chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, tạo nên những vụ mùa bền vững, đồng thời giúp nhà nông nâng cao kiến thức và kỹ năng canh tác, vững tin hơn trước những biến động của thị trường và hướng đến nền nông nghiệp thịnh vượng hơn.

#Bí Kíp Vàng #Canh tác nông nghiệp #Phân bón Cà Mau #Nông nghiệp bền vững #Chia sẻ kinh nghiệm

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