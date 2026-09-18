BAC A BANK tiếp tục bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam cuối năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực nhờ khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, và sự phát triển quy mô của nhóm trái phiếu ngân hàng thương mại cùng việc các doanh nghiệp chủ động cơ cấu lại nợ đã giúp duy trì sự ổn định và tính thanh khoản cho toàn hệ thống. Với mặt bằng lãi suất hấp dẫn và độ minh bạch được nâng cao, đây tiếp tục là một kênh phân bổ dòng tiền vừa hiệu quả, vừa đảm bảo tính an toàn cho các nhà đầu tư trong trung và dài hạn.

Đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư, trong tháng 9 này, BAC A BANK tiếp tục phát hành hơn 15 triệu trái phiếu ra công chúng với mệnh giá 100.000 VND/trái phiếu, có kỳ hạn 07 năm. Tiền lãi sẽ được trả định kỳ 01 năm một lần kể từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu được xác định trên cơ sở Lãi suất tham chiếu cộng biên độ, trong đó biên độ lên tới 2,3%/năm trong 05 năm đầu tiên và 3,1%/năm kể từ năm thứ 06.

Lãi suất tham chiếu được xác định tương đương lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng theo quy định của BAC A BANK tại từng thời điểm xác định lãi suất. Cơ chế xác định lãi suất theo Lãi suất tham chiếu cộng biên độ giúp nhà đầu tư có cơ sở theo dõi và chủ động hơn trong việc đánh giá dòng tiền từ khoản đầu tư trong suốt thời gian nắm giữ trái phiếu.

Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu bắt đầu từ ngày 21/09/2026 đến ngày 12/10/2026 tại Trụ sở chính và hệ thống Chi nhánh/ Phòng giao dịch BAC A BANK trên toàn quốc. Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có thể dễ dàng đăng ký mua trái phiếu BAC A BANK khi số lượng đăng ký mua tối thiểu chỉ từ 500 trái phiếu hoặc bội số của 500 trái phiếu đối với cá nhân; tối thiểu 1.000 trái phiếu hoặc bội số của 1.000 trái phiếu đối với tổ chức doanh nghiệp.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, trái phiếu BAC A BANK sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Việc đăng ký, lưu ký và niêm yết trái phiếu trên thị trường chứng khoán tạo điều kiện để nhà đầu tư chủ động hơn trong việc quản lý và giao dịch theo quy định.

Bên cạnh đó, trái phiếu có thể được sử dụng làm tài sản bảo đảm để vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo chính sách và điều kiện áp dụng tại từng thời kỳ. Đây là một trong những phương án giúp nhà đầu tư chủ động hơn về nguồn vốn khi phát sinh nhu cầu tài chính trong thời gian nắm giữ trái phiếu. Thực tế qua các lần phát hành trái phiếu trước đây, BAC A BANK đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với nhà đầu tư, đảm bảo giữ tín nhiệm là một kênh đầu tư an toàn, hiệu quả và sinh lời bền vững.

Với việc tăng vốn cấp 2 nhờ phát hành Trái phiếu ra công chúng, BAC A BANK tiếp tục tăng quy mô hoạt động, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động. Tính đến hết 30/06/2026, tổng tài sản BAC A BANK đạt 214 nghìn tỷ đồng, huy động tiền gửi Khách hàng đạt 120 nghìn tỷ đồng và tổng cấp tín dụng đạt hơn 134 nghìn tỷ đồng. Mạng lưới 194 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc tạo nền tảng để Ngân hàng tiếp tục mở rộng khả năng phục vụ khách hàng và triển khai các hoạt động kinh doanh theo định hướng đã đề ra.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng khi BAC A BANK lần đầu được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm quốc tế ở mức “B+”, triển vọng ổn định. Những doanh nghiệp có xếp hạng tín nhiệm tốt thường có cơ cấu tài chính vững chắc, chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả và khả năng ứng phó linh hoạt trước biến động của thị trường. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn vốn, tạo sự an tâm cho nhà đầu tư khi nắm giữ trái phiếu của doanh nghiệp.

Sang năm 2026, BAC A BANK tiếp tục được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2026 cho thấy sự nhất quán của BAC A BANK trong định hướng phát triển dài hạn, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Ngân hàng trong việc củng cố năng lực tài chính, quản trị và chất lượng hoạt động.

Mọi thông tin chi tiết về Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng, Quý khách hàng vui lòng truy cập website www.baca-bank.vn, liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800 588 828 (miễn phí) hoặc nhận tư vấn trực tiếp tại các Chi nhánh/ Phòng giao dịch BAC A BANK gần nhất.