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Doanh nghiệp

Phân bón Cà Mau trao tặng 600 triệu đồng tri ân gia đình chính sách

Những ngày tháng Bảy luôn nhắc nhớ mỗi người Việt Nam về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ và tri ân những người , hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

PV

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM), đơn vị thành viên của Petrovietnam, đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình trao tặng quà tới người có công với cách mạng và gia đình chính sách tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hà Tĩnh.

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Đại diện Phân Bón Cà Mau phối hợp cùng UBND xã Hương Khê trao quà tri ân người có công; thân nhân người có công

Trong khuôn khổ chương trình, Phân Bón Cà Mau hỗ trợ tổng kinh phí 600 triệu đồng, trong đó mỗi địa phương 300 triệu đồng, để tổ chức trao quà tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Nguồn kinh phí được các địa phương sử dụng để trao tận tay các đối tượng thụ hưởng theo kế hoạch, bảo đảm đúng đối tượng, công khai và kịp thời.

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Những phần quà nghĩa tình từ PVCFC được trao gửi đến các gia đình chính sách tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Phát biểu tại chương trình, đại diện Phân Bón Cà Mau cho biết, cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp luôn dành nguồn lực cho các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là những chương trình hướng tới các đối tượng chính sách và những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Việc đồng hành cùng các địa phương trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là tình cảm, trách nhiệm của tập thể người lao động Phân Bón Cà Mau đối với các thế hệ đi trước.

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Ông Đặng Hữu Thắng – Phó Giám đốc Marketing PVCFC chia sẻ tại chương trình

Đại diện chính quyền địa phương ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của Phân Bón Cà Mau. Đồng chí Trần Quốc Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Khê, cho rằng nguồn kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp đã góp phần giúp địa phương thực hiện tốt hơn chính sách đối với người có công, đồng thời tạo thêm điều kiện để chăm lo đời sống các gia đình chính sách.

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Đồng chí Trần Quốc Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Khê phát biểu tại Chương trình

Đại diện các gia đình người có công, ông Nguyễn Đại Đông, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Phân Bón Cà Mau và chính quyền địa phương. Theo ông, những phần quà được trao không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trong cuộc sống mà còn tiếp thêm niềm tin để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gìn giữ những giá trị tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

Trong hành trình 15 năm phát triển, Phân Bón Cà Mau luôn kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm nền tảng và trách nhiệm với cộng đồng làm giá trị đồng hành. Doanh nghiệp đã triển khai nhiều chương trình trên cả nước trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng nhà ở, phát triển hạ tầng nông thôn và hỗ trợ các đối tượng yếu thế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở nhiều địa phương.

Chương trình tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa và xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nối dài hành trình sẻ chia của Phân Bón Cà Mau, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và bồi đắp truyền thống biết ơn đối với các thế hệ đã cống hiến vì đất nước.

#Chương trình tri ân gia đình chính sách #Hoạt động hỗ trợ người có công #Ý nghĩa đạo lý uống nước nhớ nguồn #Cam kết phát triển bền vững của PVCFC #Hoạt động cộng đồng hướng tới các đối tượng chính sách

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