Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

VinFast VF 2: Xe điện cỡ nhỏ cho những hành trình thường ngày trong đô thị

Phanh tái sinh tạo khác biệt trong trải nghiệm vận hành, quãng đường tối đa 210 km đáp ứng dư dả nhu cầu đi lại hằng ngày.

PV

Phanh tái sinh - điểm khác biệt khi lần đầu lái xe điện

Với nhiều người lần đầu chuyển sang ô tô điện, phanh tái sinh là một trong những tính năng đặc trưng nhất. Khi xe giảm tốc, hệ thống phanh tái sinh tạo lực ghì nhẹ giúp xe giảm tốc, đồng thời thu hồi một phần năng lượng để nạp lại pin.

1-8934.jpg

Đây cũng là điểm chị Hoàng Anh, 35 tuổi, sống tại Hà Nội, chú ý nhất khi chọn xe điện VinFast VF 2 làm chiếc ô tô thứ hai của gia đình. Chị Hoàng Anh nhận định, cơ chế này đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện đô thị, khi người lái thường xuyên giảm tốc trước đèn đỏ, đi theo dòng xe đông hoặc dừng - chạy liên tục.

Bên cạnh đó, chị cũng yên tâm với tầm vận hành của VF 2. Xe có thể di chuyển quãng đường lên tới 210 km sau một lần sạc đầy. Với nhu cầu đi làm, đưa đón con đi học trong phố khoảng 20-30 km mỗi ngày, tổng quãng đường trong 5 ngày làm việc của chị vào khoảng 100-150 km. Như vậy, chị nhẩm tính một tuần chỉ cần sạc xe một lần là thoải mái sử dụng.

Khi cần bổ sung năng lượng, VF 2 có thể sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút tại trụ sạc nhanh phù hợp. Khách hàng còn được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến ngày 10/2/2029, tương đương khoảng 2.000 km đi lại không phát sinh chi phí năng lượng.

“Có thêm một chiếc xe nhỏ để đi trong phố nên tôi chủ động hơn hẳn. Bây giờ nhà chỉ có một chiếc ô tô, có việc phát sinh tôi lại phải chờ chồng đưa đón hoặc gọi xe công nghệ, tốn cũng không ít”, chị Hoàng Anh nói.

Đi phố linh hoạt, chi phí sở hữu dễ tính

Trực tiếp trải nghiệm VF 2 tại đại lý, chị Hoàng Anh càng thấy lựa chọn của mình phù hợp. VF 2 sử dụng động cơ điện dẫn động cầu sau, công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Cấu hình này cho khả năng khởi hành êm, phản hồi chân ga tức thời và linh hoạt khi di chuyển trong phố.

2.jpg

Đặc biệt, xe có hai chế độ lái Eco và Normal. Eco phù hợp với nhịp di chuyển đều trong phố, trong khi Normal có thể được lựa chọn khi người lái muốn phản hồi chân ga nhanh hơn. Đi cùng là các trang bị an toàn cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và kiểm soát lực kéo TCS. Đây là những hệ thống hỗ trợ kiểm soát xe khi phanh hoặc khi độ bám mặt đường thay đổi.

Một yếu tố khác khiến VF 2 phù hợp với vai trò xe đi phố hoặc ô tô thứ hai là chi phí sở hữu. Xe có giá niêm yết 188 triệu đồng – thuộc nhóm xe dễ tiếp cận bậc nhất thị trường. Ô tô điện chạy pin hiện được miễn 100% lệ phí trước bạ đến năm 2030, nhờ đó khoản chi ban đầu thấp hơn đáng kể so với các dòng xe xăng. Ngoài ra, chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng.

Xe được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 130.000 km và dịch vụ cứu hộ 24/7 miễn phí trong thời gian bảo hành, với hệ thống xưởng dịch vụ gần 450 cơ sở trên toàn quốc. Kết hợp yếu tố hạ tầng hậu mãi cùng chi phí sở hữu, sử dụng và công năng hợp lý, VF 2 đang là lựa chọn hàng đầu cho nhóm khách hàng tìm mua xe điện cỡ nhỏ sử dụng trong đô thị, hoặc các gia đình mua ô tô lần đầu.

#VinFast VF 2 #Xe điện đô thị #Phanh tái sinh #Xe nhỏ giá rẻ #Chính sách hỗ trợ xe điện

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương chuyển giao vai trò lãnh đạo tại VinFast và GSM

VinFast và GSM chính thức công bố bổ nhiệm nhân sự mới, thay thế cho ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương trong vai trò lãnh đạo cấp cao toàn cầu.

Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh - hiện là Chủ tịch VinFast toàn cầu - sẽ kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu thay cho ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời được bổ nhiệm thêm vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Tuấn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch GSM toàn cầu thay bà Phạm Thu Hương, ông Phạm Nhật Minh Hoàng trở thành Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam.

Hoạt động kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp cao của VinFast và GSM diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đang đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển nhân tài tại chỗ và chuyển giao vai trò cho thế hệ lãnh đạo trẻ, nhằm đáp ứng nhu cầu và tốc độ phát triển của hệ thống. Đặc biệt, hai công ty VinFast và GSM đều đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và quyết liệt trên phạm vi toàn cầu.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

VinFast đóng vai trò quan trọng trong quá trình phổ cập xe điện tại Việt Nam

Theo IEA, từ thị trường gần như chưa có xe điện vào năm 2020, Việt Nam đã đạt tỉ lệ xe điện tới 40% trong tổng lượng ô tô mới bán ra năm 2025.

Đáng chú ý, bước tiến này gắn với vai trò nổi bật của một hãng xe nội địa là VinFast.

Từ số 0 lên 40% xe điện sau 5 năm

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới