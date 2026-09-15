VinFast VF 2: Xe điện cỡ nhỏ cho những hành trình thường ngày trong đô thị

Phanh tái sinh - điểm khác biệt khi lần đầu lái xe điện

Với nhiều người lần đầu chuyển sang ô tô điện, phanh tái sinh là một trong những tính năng đặc trưng nhất. Khi xe giảm tốc, hệ thống phanh tái sinh tạo lực ghì nhẹ giúp xe giảm tốc, đồng thời thu hồi một phần năng lượng để nạp lại pin.

Đây cũng là điểm chị Hoàng Anh, 35 tuổi, sống tại Hà Nội, chú ý nhất khi chọn xe điện VinFast VF 2 làm chiếc ô tô thứ hai của gia đình. Chị Hoàng Anh nhận định, cơ chế này đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện đô thị, khi người lái thường xuyên giảm tốc trước đèn đỏ, đi theo dòng xe đông hoặc dừng - chạy liên tục.

Bên cạnh đó, chị cũng yên tâm với tầm vận hành của VF 2. Xe có thể di chuyển quãng đường lên tới 210 km sau một lần sạc đầy. Với nhu cầu đi làm, đưa đón con đi học trong phố khoảng 20-30 km mỗi ngày, tổng quãng đường trong 5 ngày làm việc của chị vào khoảng 100-150 km. Như vậy, chị nhẩm tính một tuần chỉ cần sạc xe một lần là thoải mái sử dụng.

Khi cần bổ sung năng lượng, VF 2 có thể sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút tại trụ sạc nhanh phù hợp. Khách hàng còn được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến ngày 10/2/2029, tương đương khoảng 2.000 km đi lại không phát sinh chi phí năng lượng.

“Có thêm một chiếc xe nhỏ để đi trong phố nên tôi chủ động hơn hẳn. Bây giờ nhà chỉ có một chiếc ô tô, có việc phát sinh tôi lại phải chờ chồng đưa đón hoặc gọi xe công nghệ, tốn cũng không ít”, chị Hoàng Anh nói.

Đi phố linh hoạt, chi phí sở hữu dễ tính

Trực tiếp trải nghiệm VF 2 tại đại lý, chị Hoàng Anh càng thấy lựa chọn của mình phù hợp. VF 2 sử dụng động cơ điện dẫn động cầu sau, công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Cấu hình này cho khả năng khởi hành êm, phản hồi chân ga tức thời và linh hoạt khi di chuyển trong phố.

Đặc biệt, xe có hai chế độ lái Eco và Normal. Eco phù hợp với nhịp di chuyển đều trong phố, trong khi Normal có thể được lựa chọn khi người lái muốn phản hồi chân ga nhanh hơn. Đi cùng là các trang bị an toàn cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và kiểm soát lực kéo TCS. Đây là những hệ thống hỗ trợ kiểm soát xe khi phanh hoặc khi độ bám mặt đường thay đổi.

Một yếu tố khác khiến VF 2 phù hợp với vai trò xe đi phố hoặc ô tô thứ hai là chi phí sở hữu. Xe có giá niêm yết 188 triệu đồng – thuộc nhóm xe dễ tiếp cận bậc nhất thị trường. Ô tô điện chạy pin hiện được miễn 100% lệ phí trước bạ đến năm 2030, nhờ đó khoản chi ban đầu thấp hơn đáng kể so với các dòng xe xăng. Ngoài ra, chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng.

Xe được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 130.000 km và dịch vụ cứu hộ 24/7 miễn phí trong thời gian bảo hành, với hệ thống xưởng dịch vụ gần 450 cơ sở trên toàn quốc. Kết hợp yếu tố hạ tầng hậu mãi cùng chi phí sở hữu, sử dụng và công năng hợp lý, VF 2 đang là lựa chọn hàng đầu cho nhóm khách hàng tìm mua xe điện cỡ nhỏ sử dụng trong đô thị, hoặc các gia đình mua ô tô lần đầu.