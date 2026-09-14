Amio S2: Xe điện gọn gàng, an toàn cho lịch đi học hằng ngày

Thiết kế gọn gàng, trang bị pin LFP hiếm có trong phân khúc và cấu hình vận hành phù hợp với những chặng đi gần là những yếu tố đáng chú ý trên VinFast Amio S2.

Cấu hình vừa với nhu cầu đi học

Khi tìm xe cho con gái vừa vào lớp 10, chị Thu Trang, 42 tuổi, Hà Nội, xác định nhu cầu chính là quãng đường từ nhà tới trường và một số lớp học thêm trong khu vực, mỗi chặng không quá 5 km. Mong muốn tìm một chiếc xe để con sử dụng được lâu dài, chị quan tâm nhiều đến khả năng vận hành vừa sức, dễ làm quen và chất lượng pin.

VinFast Amio S2 là mẫu xe mà chị cho là “vừa đẹp” với các tiêu chí này. Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa 800 W, tốc độ giới hạn 25 km/h. Cấu hình này phù hợp với những chặng đi gần, quen thuộc.

Xe sử dụng pin LFP dung lượng khoảng 1 kWh, cho quãng đường di chuyển khoảng 65 km sau một lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn. Với lịch đi lại hằng ngày, con chị không cần phải sạc xe liên tục sau mỗi chuyến đi mà có thể chủ động sạc ở nhà khi cần.

“Mua xe có sẵn bộ sạc đi kèm rồi, vài ngày cắm sạc một lần là thoải mái đi lại. Nếu đang ở ngoài đường mà nhỡ nhàng, cần sạc thêm thì cũng đơn giản vì trạm sạc V-Green ở khắp mọi nơi”, chị Trang nhận xét.

Theo chị Trang, ở phân khúc xe học sinh, một dòng xe có giá niêm yết chỉ 12 triệu đồng được trang bị pin LFP là khá hiếm. Dòng pin này có đặc tính ổn định nhiệt, độ bền cao; đồng thời đạt chuẩn chống nước IP67 và đã được kiểm thử qua các bài kiểm tra an toàn về rung xóc, va đập, quá nhiệt và quá sạc.

Gọn và tiện cho những lịch trình hằng ngày

Ngoài cấu hình vận hành, sự gọn gàng cũng là yếu tố đáng cân nhắc với một chiếc xe chủ yếu phục vụ học sinh. Những điểm đến quen thuộc như cổng trường, lớp học thêm hay bãi gửi xe thường đông vào giờ cao điểm, vì vậy một mẫu xe dễ dắt, xoay trở và sắp xếp trong không gian hẹp có tính thực dụng cao.

Bên cạnh đó, Amio S2 có cốp dung tích 12 lít, đủ chỗ cho vật dụng cá nhân của học sinh. Áo mưa, túi xách, mũ... có thể được cất dưới yên thay vì treo bên ngoài xe.

Khi trải nghiệm thực tế xe tại đại lý, con gái chị Trang cũng thấy hài lòng với Amio S2. Dáng xe vừa vặn với chiều cao dưới 1m50 của bạn trẻ này, có thể chống chân và điều khiển xe khá dễ. Thiết kế trẻ trung và lựa chọn 5 màu sắc đa dạng cũng hợp với sở thích của học sinh cấp ba.

“Con thích màu xanh ngọc nên tôi quyết định chọn xe đó luôn. Trước đó, hai mẹ con nhìn hình ảnh đã thích rồi, đến đại lý thử thì ưng luôn”, chị Trang kể lại.

Với mức giá hợp lý, thiết kế gọn và cấu hình được xây dựng cho nhu cầu đi lại quãng ngắn, Amio S2 phù hợp với học sinh cấp 3 lần đầu sở hữu phương tiện riêng để chủ động đi học, học thêm và di chuyển hằng ngày.

Hiện, xe có giá niêm yết 12 triệu đồng, đã bao gồm pin và bộ sạc. Trong chương trình “Thu xăng – Đổi điện” áp dụng từ ngày 1/9 đến 31/10/2026, khách hàng chuyển đổi từ xe máy xăng sang các dòng xe điện VinFast không yêu cầu giấy phép lái xe được hỗ trợ 1 triệu đồng/xe. Chính sách áp dụng với xe xăng đứng tên người mua hoặc người thân thuộc phạm vi quy định của chương trình.