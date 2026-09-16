Thành Công và VGX ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy giao thông xanh

Lễ ký kết được thực hiện tại Trụ sở Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (số 1 Khâm Thiên, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) với sự tham dự của Ban Lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Thành Công, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, VGX và đại diện các cơ quan báo chí truyền thông.

Đại diện VGX và Tập đoàn Thành Công ký kết hợp tác chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng dành cho phương tiện điện hóa tại Việt Nam

Trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch sang phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, đặc biệt là xe điện, đang diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam, nhu cầu phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng phục vụ phương tiện điện ngày càng trở nên cấp thiết. Trong đó, hạ tầng trạm sạc và các giải pháp cung cấp năng lượng cho phương tiện điện vẫn là một trong những điểm nghẽn quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng và phổ cập xe điện trên thị trường.

Chính phủ Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách vĩ mô nhằm khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp trong nước. Tập đoàn Thành Công sở hữu nền tảng nhiều năm kinh nghiệm về sản xuất và cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực ô tô, với năng lực sản xuất ô tô theo các tiêu chuẩn quốc tế, cùng hệ thống phân phối rộng khắp cả nước. Hiện tại, tập đoàn Thành Công đã và đang chủ động triển khai chiến lược chuyển dịch dải sản phẩm theo hướng điện hóa, từng bước mở rộng các dòng xe điện hóa tại thị trường Việt Nam. VGX với cơ cấu cổ đông là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors đang hướng tới mục tiêu xây dựng một hạ tầng năng lượng đồng bộ tại hàng ngàn cửa hàng xăng dầu và các điểm dừng nghỉ trên phạm vi toàn quốc.

Do đó, việc hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển hạ tầng trạm sạc và các giải pháp năng lượng phục vụ phương tiện điện là nhu cầu tất yếu, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường, đồng thời mang tính chiến lược đối với định hướng chuyển dịch năng lượng và phát triển hệ sinh thái giao thông xanh của cả hai bên.

Trong Biên bản ghi nhớ, hai bên đã thống nhất thúc đẩy chuyển đổi xanh, xây dựng và phát triển mạng lưới hạ tầng năng lượng xanh hiện đại dùng chung, phục vụ cộng đồng người tiêu dùng Việt Nam thông qua các giải pháp sạc điện và dịch vụ năng lượng tiện lợi, an toàn, được chuẩn hóa và tối ưu chi phí. Hai bên sẽ cùng phát huy thế mạnh riêng của mình nhằm tối ưu hóa lợi ích cộng hưởng, cụ thể là năng lực đầu tư, phát triển hạ tầng trạm sạc và công nghệ năng lượng của VGX, kết hợp với năng lực sản xuất xe điện hóa và hệ thống phân phối rộng lớn của Tập đoàn Thành Công.

Ông Nguyễn Ngọc Tú – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Hạ tầng Năng lượng xanh Việt Nam chia sẻ tại sự kiện: “Việc ký Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Thành Công và VGX là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng xanh đồng bộ, theo hướng mở phục vụ cho mọi hãng và mọi người dùng. Sự kiện này đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp nội địa trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc thực hiện chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và Net Zero vào năm 2050.

Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, Chủ tịch Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam Nguyễn Ngọc Tú phát biểu tại buổi lễ.

Trên nền tảng hợp tác này, Tập đoàn Thành Công và VGX sẽ cùng nghiên cứu, phát triển và từng bước triển khai hệ sinh thái hạ tầng năng lượng xanh hiện đại, thuận tiện và mang tính mở - hướng tới nhiều chủng loại phương tiện và người dùng. Mục tiêu không chỉ là đáp ứng nhu cầu trước mắt của thị trường mà còn tạo dựng nền tảng bền vững để người tiêu dùng có thể tiếp cận các giải pháp di chuyển xanh một cách dễ dàng, tin cậy và hiệu quả hơn.

Chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa năng lực triển khai và tầm nhìn dài hạn của hai bên sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam. VGX cam kết đồng hành cùng Tập đoàn Thành Công trong việc xây dựng các mô hình hợp tác thiết thực, tối ưu nguồn lực và bảo đảm hiệu quả đầu tư, từ đó mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Đây cũng là lời khẳng định về trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi xanh của quốc gia. Với tinh thần hợp tác cởi mở, đổi mới và quyết tâm cao, chúng tôi tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Thành Công và VGX sẽ tạo ra những dấu ấn tích cực, đóng góp vào một tương lai giao thông xanh và bền vững.”

Phát biểu tại Lễ ký, ông Lê Ngọc Đức - Phó Chủ tịch Tập đoàn Thành Công chia sẻ: “Việc ký kết hợp tác với VGX là bước khởi đầu quan trọng, tạo nền tảng để hai bên kết nối thế mạnh, phát huy hiệu quả nguồn lực và cùng mở rộng hệ sinh thái hạ tầng trong chiến lược phát triển hạ tầng phục vụ giao thông xanh tại Việt Nam. Thông qua việc chủ động triển khai các chiến lược về sản phẩm và xây dựng mạng lưới đối tác phủ rộng, chúng tôi kỳ vọng có thể mang đến cho khách hàng hệ thống hạ tầng năng lượng ngày càng thuận tiện, dễ tiếp cận với chi phí tối ưu. Qua đó, Tập đoàn Thành Công tiếp tục khẳng định cam kết về chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm điện hóa do Tập đoàn phân phối.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Thành Công kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý ngành Công nghiệp, Công nghiệp Ô tô Thành Công Lê Ngọc Đức phát biểu tại buổi lễ

Chúng tôi tin rằng, việc các doanh nghiệp cùng chung tay phát huy thế mạnh, tối ưu nguồn lực xã hội và mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng năng lượng sẽ tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi sang giao thông điện hóa. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới một hệ thống giao thông hiện đại, hiệu quả và phát triển bền vững tại Việt Nam.”

Về Tập đoàn Thành Công Thành lập năm 1999, đến nay TC Group (Tập đoàn Thành Công) đã có gần 30 năm đồng hành cùng ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam,với định hướng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối ô tô, cung cấp phụ tùng và linh kiện ô tô chuyên nghiệp.