Sun PhuQuoc Airways duy trì Top 3 OTP tháng 8 khi sản lượng tiếp tục tăng

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, tháng 8, Sun PhuQuoc Airways ghi nhận tỷ lệ bay đúng giờ (OTP) 73,9%, tiếp tục nằm trong Top 3 cao nhất toàn ngành.

Cùng với đó, sản lượng chuyến bay của SPA tiếp tục tăng, cho thấy quy mô khai thác của hãng đang từng bước được mở rộng.

OTP cải thiện trong bối cảnh hoạt động khai thác nhiều biến động

Tháng 8/2026 ghi nhận sự cải thiện về tỷ lệ đúng giờ của hoạt động khai thác hàng không so với tháng trước. OTP bình quân toàn ngành đạt 68,4%, tăng 7,8 điểm phần trăm so với tháng 7. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các hãng bước vào giai đoạn cuối mùa cao điểm hè, đồng thời hoạt động khai thác vẫn chịu ảnh hưởng nhất định từ điều kiện thời tiết theo mùa và lưu lượng khai thác tại các cảng hàng không.

Tàu bay Sun PhuQuoc Airways

Về sản lượng, tổng số chuyến bay toàn ngành trong tháng 8 đạt 27.594 chuyến, giảm so với tháng 7, phù hợp với xu hướng nhu cầu đi lại hạ nhiệt sau cao điểm hè. Trong khi đó, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với 2.902 chuyến bay trong tháng, tăng so với 2.422 chuyến của tháng 7.

Trong bối cảnh quy mô khai thác tiếp tục được mở rộng, SPA vẫn duy trì OTP ở mức 73,9%, cao hơn 5,5 điểm phần trăm so với mức bình quân toàn ngành và đứng thứ 3 về OTP trong tháng 8. Kết quả này cho thấy hãng đang từng bước củng cố khả năng tổ chức và điều phối khai thác khi quy mô hoạt động ngày càng lớn hơn.

“Đối với Sun PhuQuoc Airways, đúng giờ là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng khai thác và trải nghiệm hành khách. Tuy nhiên, mọi quyết định khai thác luôn được thực hiện trên nguyên tắc ưu tiên tuyệt đối cho an toàn, tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật, khai thác và điều kiện thực tế của từng chuyến bay.” Đại diện Sun PhuQuoc Airways chia sẻ.

Tăng trưởng quy mô trên nền tảng chất lượng

Tính lũy kế từ đầu năm 2026 đến hết tháng 8, OTP của Sun PhuQuoc Airways đạt 80,4%, cao hơn mức bình quân 72,4%. Cùng với việc duy trì hiệu quả khai thác, sản lượng và quy mô đội tàu của hãng cũng từng bước được mở rộng. Đến cuối tháng 8/2026, SPA đang khai thác đội bay gồm 19 tàu thân hẹp. Từ tháng 9 đến hết năm 2026, hãng dự kiến lần lượt đưa vào khai thác 4 tàu bay thân rộng Airbus A330. Việc bổ sung đội tàu thân rộng sẽ gia tăng năng lực phục vụ trên các đường bay hiện hữu, tạo điều kiện tăng tần suất và mở rộng mạng bay tới các điểm đến tầm trung và đường dài.

Sun PhuQuoc Airways định hướng phát triển hãng hàng không dịch vụ theo tiêu chuẩn 5 sao

Theo kế hoạch, đội bay của SPA sẽ đạt 33 tàu vào cuối năm 2026, trong đó có 4 tàu bay thân rộng Airbus A330. Việc phát triển đội tàu theo từng giai đoạn giúp hãng có thêm nguồn lực để mở rộng mạng bay, nâng cao tần suất và góp phần tăng khả năng kết nối Phú Quốc với các trung tâm du lịch, kinh tế trong khu vực và quốc tế.

Đây cũng là nền tảng để Sun PhuQuoc Airways từng bước triển khai chiến lược “Rise to the World”, mở rộng kết nối từ Phú Quốc tới các thị trường quốc tế, đồng thời theo đuổi định hướng phát triển hãng hàng không dịch vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, lấy an toàn, độ tin cậy và trải nghiệm hành khách làm những nền tảng xuyên suốt.