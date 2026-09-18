BAC A BANK và Xuân Mai Corp ký kết Thoả thuận Hợp tác chiến lược toàn diện

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng, nâng tầm mối quan hệ hợp tác gắn bó suốt nhiều năm qua trở thành đối tác chiến lược sâu rộng, mở ra hành trình bứt phá mạnh mẽ cho cả hai bên trong tương lai.

Toàn cảnh Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác chiến lược giữa BAC A BANK và Xuân Mai Corp

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Đặng Trung Dũng - Phó Tổng Giám đốc Thường trực BAC A BANK nhấn mạnh Lễ ký kết Hợp tác chiến lược giữa Xuân Mai Corp và BAC A BANK chính là sự ghi nhận chính thức nâng tầm hợp tác sâu rộng sau khoảng thời gian dài cùng đồng hành, vượt qua những giai đoạn đầy thách thức.

Ông Đặng Trung Dũng - Phó Tổng Giám đốc thường trực BAC A BANK phát biểu tại buổi Lễ

Chia sẻ về năng lực của Ngân hàng TMCP Bắc Á, ông Dũng nhấn mạnh: "Với tổng tài sản đạt khoảng 220.000 tỷ đồng, bên cạnh các lĩnh vực y tế, giáo dục hay nông nghiệp công nghệ cao, BAC A BANK đang định hướng đẩy mạnh sang lĩnh vực bất động sản và hạ tầng trong 5 năm trở lại đây. Chúng tôi đánh giá rất cao Xuân Mai Corp bởi nền tảng kỹ thuật vững chắc, đội ngũ nhân sự chính trực và thương hiệu uy tín lâu năm trên thị trường. BAC A BANK cam kết sẽ sát cánh, chia sẻ mọi thuận lợi cũng như khó khăn, và hỗ trợ tối đa nguồn lực tài chính để Xuân Mai phát triển mạnh mẽ."

Để có được cột mốc ý nghĩa này, không thể không nhắc đến vai trò kết nối đặc biệt của Ông Phan Hưng Long - Phó Chủ tịch HĐQT Xuân Mai Corp. Ông chia sẻ, bản hợp đồng ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là cái bắt tay về mặt kinh tế, mà còn là kết tinh của tình hữu nghị chân thành, trong sáng được vun đắp qua bao năm tháng.

Tại sự kiện, Ông Nguyễn Đức Cử - Chủ tịch HĐQT Xuân Mai Corp đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về hành trình vực dậy công ty từ những khó khăn tài chính 12 năm trước, nhờ vào nền tảng con người tài năng và chuyên môn kỹ thuật sâu rộng.

Định hướng chiến lược trong 5 năm tới, Xuân Mai Corp sẽ không chạy theo các siêu dự án mà tập trung mạnh mẽ vào công nghệ lõi: Công nghệ bê tông lắp ghép (PC). Sự tối ưu của công nghệ này không chỉ giải quyết bài toán nhân công, kiểm soát chất lượng tuyệt đối mà còn mở ra hướng đi sản xuất cấu kiện chất lượng cao cho các công trình hạ tầng giao thông lớn (đường cao tốc, tàu điện ngầm) và hướng tới xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Xuân Mai Corp sẽ tập trung vào các dự án nhà ở xã hội, các khu tái định cư quy mô vừa và nhỏ. Triết lý thiết kế và phát triển bất động sản của Xuân Mai luôn đề cao tính thực dụng: tối ưu không gian để đón ánh sáng tự nhiên và cam kết một bài toán tài chính "3 bên cùng có lợi" (nhà thầu - chủ đầu tư - người mua nhà). Ông Cử cũng bày tỏ kỳ vọng, sự tiếp sức từ BAC A BANK sẽ là đòn bẩy củng cố vững chắc năng lực tài chính của Xuân Mai Corp trong nửa thập kỷ tới, tạo nền tảng để hai bên cộng hưởng giá trị - hiện thực hoá các mục tiêu phát triển bền vững.

Nghi lễ ký kết Thoả thuận Hợp tác chiến lược toàn diện giữa BAC A BANK và Xuân Mai Corp

Dưới sự chứng kiến của ban lãnh đạo cấp cao hai bên, Ông Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Xuân Mai Corp cùng Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Giám đốc BAC A BANK Chi nhánh Thăng Long và Bà Nguyễn Thị Lan Phương - Giám đốc BAC A BANK Chi nhánh Hà Nội đã chính thức đặt bút ký kết bản Thỏa thuận Hợp tác chiến lược toàn diện.

Lễ ký kết khép lại trong không khí hân hoan, tràn đầy năng lượng. Ngay sau chương trình, hai đơn vị đã có hoạt động giao lưu bóng đá nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết tại sân bóng Hà Trì, chính thức khởi động cho một nhịp đập mới trên chặng đường chinh phục thị trường của cả Xuân Mai Corp và BAC A BANK.