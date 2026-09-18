Từ Nghị quyết 26/NQ-TW đến Công văn 8509: Khơi dòng vốn phát triển du lịch

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Công văn 8509/NHNN-CSTT ngày 16/9/2026, đưa ra các chính sách điều chỉnh cơ chế kiểm soát tín dụng bất động sản.

Chính sách được ban hành sau chưa đầy một tháng kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW và chỉ 9 ngày sau Chương trình hành động của Chính phủ. Đây có thể được xem như một hành động cụ thể và kịp thời của ngành Ngân hàng, nhằm hỗ trợ nguồn lực cho phát triển du lịch – động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Đồng thời, tạo niềm tin vững chắc cho các doanh nghiệp ngành du lịch, khi chủ trương phát triển du lịch không chỉ nằm ở định hướng, mà đã được “mở van” bằng các chính sách rất cụ thể.

Điều chỉnh có mục tiêu, tạo thêm dư địa cho vốn đi vào kinh tế du lịch

Công văn 8509/NHNN-CSTT (công văn 8509) do NHNN ban hành về tăng trưởng tín dụng năm 2026. Theo đó, từ ngày 01/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026, các tổ chức tín dụng (TCTD) không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng bất động sản (BĐS) khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng BĐS năm 2026 theo Công văn 11686/NHNN-CSTT ngày 31/12/2025.

Việc tiếp cận vốn thuận lợi hơn sẽ tạo động lực giúp các doanh nghiệp du lịch kiến tạo những công trình du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp và quy mô quốc tế.

Công văn 8509 không làm tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng chung của các TCTD. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh điều hành tín dụng năm 2026, thay đổi mang tính kỹ thuật này có ý nghĩa đáng chú ý đối với khả năng phân bổ nguồn vốn của hệ thống ngân hàng.

Xét về mặt cấu trúc bên trong, phần dư nợ tăng thêm đối với những loại hình được Công văn 8509 xác định sẽ không còn làm tăng số dư nợ BĐS được sử dụng để kiểm soát tăng trưởng tín dụng lĩnh vực này. Điều đó có nghĩa, với những ngân hàng vẫn còn dư địa tín dụng chung nhưng mức tăng tín dụng BĐS đã tiến gần giới hạn kiểm soát, không gian để cân đối và xem xét cấp vốn cho các nhu cầu đủ điều kiện thuộc lĩnh vực du lịch – nghỉ dưỡng được mở rộng hơn, gỡ các “nút thắt” mà doanh nghiệp du lịch phản ánh nhiều nhất trong thời gian qua.

Ở góc độ điều hành, đây là một sự điều chỉnh có trọng tâm: tiếp tục kiểm soát dòng vốn vào BĐS, đồng thời tạo thêm không gian để tín dụng hướng tới những loại hình gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Trong khi đó, với các doanh nghiệp đầu tư du lịch, phát triển điểm đến, đây là điều kiện thuận lợi hơn để huy động nguồn lực cho các dự án khách sạn, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực của điểm đến.

Cách tiếp cận này cũng cho thấy sự nhất quán trong điều hành của NHNN. Trước đó, Công văn 4551/NHNN-CSTT ngày 29/5/2026 đã có điều chỉnh tương tự đối với phần dư nợ tăng thêm của nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất. Với Công văn 8509, cơ chế này tiếp tục được áp dụng đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng.

Điểm chung có thể thấy là nguồn lực tín dụng đang được điều tiết có trọng tâm hơn, phù hợp với những ưu tiên phát triển của nền kinh tế trong từng thời kỳ.

Cáp treo Fansipan từ lâu đã trở thành động lực tăng trưởng của du lịch Sa Pa.

Từ chủ trương lớn đến hành động chính sách cụ thể

Du lịch Việt Nam đang tăng tốc. 8 tháng đầu năm 2026, cả nước đón 15,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4%; doanh thu lưu trú, ăn uống đạt 670,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,4%. Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10–12% GDP; đón 45–50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa; tổng thu đạt 80–90 tỷ USD và bảo đảm khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú du lịch.

Phú Quốc đã hình thành một hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí ngày càng đa dạng.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, song song tăng lượng khách quốc tế, ngành du lịchViệt Nam cần nâng cao năng lực của điểm đến, từ cơ sở lưu trú chất lượng cao, khu nghỉ dưỡng, tổ hợp vui chơi giải trí đến các sản phẩm mới, dịch vụ và hệ sinh thái du lịch có khả năng kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Đây là những lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn dài. Vì vậy, khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn có ý nghĩa quan trọng với doanh nghiệp đầu tư, vận hành khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch cũng như các hệ sinh thái điểm đến.

Công văn 8509 không thay thế các tiêu chuẩn cấp tín dụng, nhưng “mở khoá” một ràng buộc quan trọng trong cơ chế kiểm soát tăng trưởng tín dụng BĐS, qua đó tạo điều kiện để các TCTD chủ động hơn trong việc cân đối nguồn vốn và xem xét cấp tín dụng cho những dự án phục vụ ngành du lịch đáp ứng đầy đủ điều kiện ngay trong quý IV năm nay, đặc biệt là nhu cầu cấp thiết từ các điểm đến du lịch lớn như Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027, Đà Nẵng, Hạ Long, Nha Trang hay 10 trung tâm du lịch mà Chương trình hành động của Chính phủ xác định, đảm bảo nguồn lực tài chính để các dự án về đích đúng hẹn.

Đặt trong bối cảnh Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chương trình hành động của Chính phủ vừa được ban hành, Công văn 8509 cho thấy một chuyển động chính sách nhanh chóng, quyết liệt: từ định hướng của Bộ Chính trị đến chương trình hành động của Chính phủ và tiếp đó là những giải pháp cụ thể của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Trong đó, NHNN đã nhanh chóng vào cuộc bằng một chính sách tín dụng cụ thể, tạo thêm nguồn lực cho ngành. Cùng với các chính sách tiếp theo của Chính phủ và các Bộ, Ngành, đây sẽ là những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy du lịch Việt Nam tăng tốc trong giai đoạn mới.

Tất nhiên, tín dụng ngân hàng chỉ là một cấu phần trong bài toán đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Để đạt mục tiêu đến năm 2030, nguồn vốn cần được đặt trong một hệ sinh thái chính sách đồng bộ hơn về hạ tầng giao thông, hàng không, thị thực, đất đai, nhân lực, chuyển đổi số, sản phẩm và xúc tiến thị trường. Các dự án quy mô lớn cũng cần được bổ sung nguồn lực huy động từ thị trường vốn, quỹ đầu tư và các mô hình hợp tác công – tư, thay vì phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng.

Với ngành du lịch, sau nhiều năm nói về “mũi nhọn”, đây có thể là lúc mũi nhọn ấy được mài sắc bằng chính sách thật, đưa du lịch trở thành nguồn lực tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn mới.