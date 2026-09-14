Hà Nội khơi thông nguồn vốn cho các dự án

Việc khơi thông vốn cho những dự án có khả năng tạo sản phẩm, thu hồi dòng tiền và thu hút ngoại tệ có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa lớn cho Thủ đô.

Sunshine Empire - khu phức hợp lớn bậc nhất Hà Nội tại KĐT Ciputra

Trong một nền kinh tế, vốn chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được đưa vào đúng nơi, đúng thời điểm và tạo ra những sản phẩm mà thị trường thực sự cần. Với Hà Nội, việc khơi thông nguồn vốn cho các dự án có tính khả thi, có khả năng triển khai nhanh và tạo ra dòng tiền thực đang mở ra một hướng đi đáng chú ý: biến nguồn vốn đang nằm trong hệ thống tài chính thành những công trình, không gian đô thị và sản phẩm phục vụ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Điểm đáng nói là bài toán hiện nay không đơn thuần nằm ở việc “có tiền hay không”, mà nằm ở khả năng kết nối nguồn tiền với những dự án có chất lượng. Khi mặt bằng tiền gửi và nhu cầu vay vốn có sự chênh lệch, một phần nguồn lực tài chính có thể chưa được chuyển hóa thành hoạt động đầu tư hiệu quả. Trong bối cảnh đó, tín dụng cho những dự án bất động sản được lựa chọn kỹ, có pháp lý rõ ràng, tiến độ cụ thể và thị trường đầu ra thực có thể trở thành một kênh chuyển vốn quan trọng.

Đặc biệt, với những dự án tại Hà Nội có chu kỳ triển khai khoảng 2-3 năm và có khả năng tạo doanh thu, dòng tiền ngay trong quá trình phát triển, nguồn vốn ngân hàng không chỉ phục vụ một doanh nghiệp. Nó được luân chuyển qua hàng loạt mắt xích: nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp vật liệu, đơn vị thiết kế, tư vấn, vận hành, người lao động và cuối cùng là người mua hoặc người thuê sản phẩm. Khi dự án hoàn thành và bán được sản phẩm, dòng tiền quay trở lại hệ thống, tạo tiền đề cho một vòng đầu tư mới.

Đây chính là điểm khác biệt giữa “bơm vốn vào tài sản” và “đưa vốn vào một chu kỳ tạo giá trị”. Nếu lựa chọn đúng dự án, tín dụng bất động sản có thể tạo ra tài sản hữu hình, việc làm, thu ngân sách và sức mua mới, thay vì chỉ tạo ra sự gia tăng giá của một tài sản tài chính.

Một lợi ích khác ngày càng quan trọng là khả năng thu hút nguồn ngoại tệ. Hà Nội đang hướng tới một đô thị quốc tế với lực lượng chuyên gia, doanh nhân, người lao động chất lượng cao và cộng đồng người nước ngoài ngày càng lớn. Những dự án tạo ra căn hộ cho thuê chất lượng cao, văn phòng làm việc, thương mại, dịch vụ và các không gian sống đạt chuẩn quốc tế có thể trở thành hạ tầng phục vụ trực tiếp nhóm khách hàng này.

Nếu một phần sản phẩm được bán hoặc khai thác cho người nước ngoài, dòng tiền từ bên ngoài có thể được đưa vào nền kinh tế trong nước. Đây là một dạng “xuất khẩu tại chỗ” đáng được quan tâm: thay vì đưa sản phẩm ra nước ngoài, Hà Nội tạo ra sản phẩm ngay tại Thủ đô để thu hút nhu cầu và nguồn tiền quốc tế. Giá trị không chỉ nằm ở doanh số bán bất động sản, mà còn ở dòng tiền thuê, dịch vụ, tiêu dùng, du lịch công tác và hoạt động kinh doanh đi kèm.

Tuy nhiên, khơi thông vốn chỉ thực sự hiệu quả khi đi cùng nguyên tắc phân bổ vốn có kỷ luật. Một trong những cách giảm rủi ro là không tập trung nguồn vốn vào một vài nhà phát triển hoặc một loại sản phẩm. Việc phân bổ cho nhiều chủ đầu tư có năng lực, nhiều khu vực, nhiều phân khúc và nhiều mô hình kinh doanh sẽ giúp giảm rủi ro tập trung, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái dự án đa dạng cho Hà Nội.

Thay vì đặt cược vào một “siêu dự án”, một danh mục gồm nhiều dự án có quy mô và chức năng khác nhau có thể tạo ra hiệu quả bền vững hơn. Dự án nhà ở phục vụ nhu cầu ở thật, căn hộ cho thuê, văn phòng, trung tâm thương mại, không gian dịch vụ, khu đô thị tích hợp… mỗi loại sản phẩm giải quyết một nhu cầu khác nhau. Khi được triển khai đồng thời, chúng bổ trợ cho nhau và cùng tạo nên một diện mạo đô thị mới.

Sunshine Empire có thể được nhìn như một ví dụ điển hình cho hướng tiếp cận này. Với định hướng phát triển các sản phẩm căn hộ cho thuê, văn phòng làm việc và không gian dịch vụ, dự án không chỉ hướng tới việc tạo ra một lượng căn hộ để bán, mà còn tạo thêm một không gian sống và làm việc mới trong cấu trúc đô thị Hà Nội.

Điểm đáng chú ý của những mô hình như Sunshine Empire là khả năng phục vụ đồng thời nhiều nhóm nhu cầu. Người dân có thêm lựa chọn về nơi ở; chuyên gia và người nước ngoài có thêm lựa chọn về căn hộ và môi trường làm việc; doanh nghiệp có thêm không gian văn phòng; các ngành dịch vụ xung quanh có thêm khách hàng. Giá trị của dự án vì vậy không chỉ nằm ở diện tích sàn được xây dựng, mà nằm ở dòng hoạt động kinh tế mà nó tạo ra sau khi đi vào vận hành.

Nếu Hà Nội có thể khơi thông nguồn vốn cho một hệ thống dự án như vậy, tác động sẽ vượt ra ngoài phạm vi của từng công trình. Trong giai đoạn xây dựng, vốn tạo ra việc làm và đơn hàng cho chuỗi cung ứng. Khi dự án hoàn thành, sản phẩm tạo ra doanh thu bán hàng, dòng tiền cho thuê và hoạt động thương mại. Khi cư dân, doanh nghiệp và người nước ngoài đến sử dụng, nó tiếp tục tạo ra tiêu dùng, dịch vụ và nguồn thu cho thành phố.

Đó cũng là lý do chính sách vốn cần được nhìn dưới góc độ rộng hơn: không chỉ là hỗ trợ một ngành kinh tế, mà là kích hoạt một chuỗi giá trị đô thị. Một đồng vốn được đưa vào dự án có chất lượng có thể đi qua rất nhiều tầng của nền kinh tế trước khi quay trở lại hệ thống tài chính.

Dĩ nhiên, khơi thông vốn không đồng nghĩa với nới lỏng tiêu chuẩn. Ngược lại, càng muốn dòng vốn tạo ra tăng trưởng thực, càng cần đặt ra tiêu chuẩn cao đối với dự án: pháp lý minh bạch, năng lực chủ đầu tư, khả năng hoàn thành, nhu cầu thị trường, phương án tài chính và khả năng tạo dòng tiền phải được đánh giá nghiêm túc. Vốn chỉ nên tìm đến những dự án có khả năng biến vốn thành sản phẩm và sản phẩm thành dòng tiền.

Nếu làm được điều đó, Hà Nội có cơ hội tạo ra một chu kỳ phát triển mới: ngân hàng có thêm đầu ra tín dụng chất lượng; doanh nghiệp có nguồn lực triển khai dự án; thị trường có thêm sản phẩm; người dân có thêm lựa chọn; người nước ngoài có thêm không gian sống và làm việc; còn thành phố có thêm hạ tầng, việc làm, nguồn thu và một diện mạo đô thị hiện đại hơn.

Trong bối cảnh Hà Nội đang đứng trước yêu cầu tăng tốc phát triển, việc khơi thông vốn cho các dự án có hiệu quả vì thế có thể xem là một bước đi vừa thực tế vừa có tầm nhìn. Quan trọng nhất không phải là bơm bao nhiêu tiền vào thị trường, mà là đưa bao nhiêu dòng vốn đến đúng dự án, tạo ra bao nhiêu sản phẩm có người sử dụng thật và tạo ra bao nhiêu giá trị kinh tế thực.

Một Thủ đô hiện đại không thể chỉ được xây dựng bằng những kế hoạch trên giấy. Nó được hình thành từ những công trình thực, những không gian sống và làm việc thực, những doanh nghiệp hoạt động thực và những dòng tiền quay vòng thực. Nếu nguồn vốn được khơi thông đúng hướng, Hà Nội không chỉ giải bài toán vốn của hôm nay, mà còn có thể biến dòng tiền thành động lực để thay đổi bộ mặt đô thị và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của cả nền kinh tế.