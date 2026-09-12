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Doanh nghiệp

Đảo Ngọc - Gia sản truyền đời bên một điểm đến đang thành hình

Một bất động sản ven biển có thể sở hữu tầm nhìn đẹp, nhưng một gia sản cần nhiều hơn thế.

PV

Một bất động sản ven biển có thể sở hữu tầm nhìn đẹp, nhưng một gia sản cần nhiều hơn thế. Tại Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng), giá trị của mỗi căn nhà được đặt trong chuyển động của cả điểm đến, nơi vui chơi, nghỉ dưỡng, thương mại và cảnh quan cùng tạo ra lý do để cư dân ở lại và du khách quay trở lại.

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Biệt thự mang phong cách Địa Trung Hải tại Đảo Ngọc (Ảnh: Vinhomes)

Giá trị vượt ra ngoài ranh giới căn nhà

Đảo Ngọc không được quy hoạch như một khu nghỉ dưỡng tách biệt khỏi dòng chảy đô thị. Với vai trò trung tâm vui chơi, giải trí và du lịch của Vinhomes Hải Vân Bay, Đảo Ngọc hưởng lợi từ sức sống do các công trình biểu tượng, không gian lễ hội và hoạt động thương mại tạo ra. Đây là nền tảng quan trọng cho giá trị sử dụng, khả năng khai thác và triển vọng tích sản dài hạn.

Chuỗi động lực tại Đảo Ngọc gồm VinWonders và Công viên Rừng Hải Vân 225 ha, khách sạn Vinpearl LegendLux 6 sao, Công viên Bách thảo Hải Vân 8 ha và phố đi bộ Emerald Boulevard dài 1,3 km. Bên cạnh đó là các công viên nội khu mang tinh thần nghỉ dưỡng cùng cụm di tích Trạm Nam Chơn - Đồn Chơn Sảng sẽ được phục dựng. Khi từng cấu phần đi vào vận hành theo lộ trình, Đảo Ngọc được bổ sung thêm trải nghiệm và sức hút, qua đó gia tăng độ hoàn thiện của điểm đến.

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Phố đi bộ Emerald Boulevard mang hơi thở Địa Trung Hải tại Đảo Ngọc (Ảnh: Vinhomes)

Nhờ đó, chủ nhân Đảo Ngọc có thể khai thác căn nhà theo nhiều kịch bản. Đó có thể là nơi ở thường xuyên cho gia đình, là ngôi nhà để nghỉ ngơi cuối tuần, điểm sum họp nhiều thế hệ hoặc tài sản cho thuê có chọn lọc. Khả năng chuyển đổi giữa các nhu cầu giúp tài sản sản không bất động hay bị phụ thuộc vào một mùa du lịch hay một nhóm khách duy nhất.

Sức sống thương mại của Đảo Ngọc được hình thành từ nhiều dòng người. Cư dân tạo nhu cầu đều đặn mỗi ngày; khách vui chơi bổ sung lưu lượng vào cuối tuần và mùa cao điểm; khách lưu trú mở rộng chi tiêu sang ẩm thực, mua sắm và dịch vụ. Khi các nhóm khách có thời gian hiện diện khác nhau, hoạt động kinh doanh có cơ hội duy trì nhịp ổn định hơn thay vì chỉ sôi động trong vài khung giờ.

Emerald Boulevard dài 1,3 km là một ví dụ về hạ tầng có thể kết nối trải nghiệm với thương mại. Tuyến đi bộ ven biển vừa mở tầm nhìn, vừa tạo mặt tiền cho các hoạt động gặp gỡ, mua sắm và ẩm thực. Giá trị của những sản phẩm lân cận vì thế không chỉ đến từ khoảng cách tới biển, mà còn từ khả năng tiếp cận một không gian công cộng có lưu lượng và lý do sử dụng rõ ràng.

Giá trị trường tồn của quỹ đất ở lâu dài ven biển

Giá trị trường tồn của Đảo Ngọc còn đến từ tính hữu hạn của quỹ đất pháp lý lâu dài ven biển. Các sản phẩm biệt thự, liền kề có hình thức sở hữu lâu dài cho phép chủ nhân sử dụng tài sản trong kế hoạch nhiều thế hệ, từ an cư, nghỉ dưỡng đến khai thác dòng tiền và chuyển giao như một phần gia sản của gia đình.

Một tài sản đáng giá không chỉ bởi cảnh quan trước mắt, mà bởi hệ sinh thái sẽ nuôi dưỡng đời sống xung quanh nó. Đảo Ngọc hội tụ cả hai, gồm địa thế không thể tái lập dưới chân “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” và chuỗi điểm đến được quy hoạch bài bản. Không giống một tiện ích có thể bổ sung ở giai đoạn sau, vị trí đồng thời tiếp cận biển, vịnh, rừng và hệ điểm đến không thể nhân bản. Với những chủ nhân đến sớm, đây là cơ hội nắm giữ một vị trí trong miền đất đang vươn mình trở thành tâm điểm mới của du lịch miền Trung.

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Đảo Ngọc nằm trong lòng một đại đô thị vịnh biển đang định hình điểm đến du lịch mới của miền Trung (Ảnh: Vinhomes)

Khi các lớp giá trị cùng hội tụ, Đảo Ngọc mở ra một cách tiếp cận khác với bất động sản ven biển: ngôi nhà là một phần của hệ sinh thái thay vì một tài sản đứng riêng lẻ. Chủ nhân sở hữu một không gian để sống và nghỉ dưỡng hôm nay, đồng thời nắm giữ một tài sản có thể tiếp tục phục vụ gia đình, tạo giá trị khai thác và được chuyển giao trong tương lai.

#vin group #đảo ngọc #Vinhomes Hải Vân Bay #Vinhomes

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