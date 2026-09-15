Hàng trăm cư dân, du khách trải nghiệm công viên Văn hóa tại Sun Urban City

Công viên Văn hóa là mảnh ghép thứ 4 chuẩn bị đi vào vận hành, đồng thời là công viên có diện tích lớn nhất trong hệ sinh thái 5 công viên chủ đề được xây dựng tại Sun Urban City, bổ sung thêm một điểm đến vui chơi, thư giãn quy mô lớn ngay cửa ngõ Nam thủ đô. Tại sự kiện giới thiệu công viên với chủ đề “Rực rỡ từng nhịp sống”, quảng trường sự kiện bên hồ cảnh quan của công viên Văn hóa trở nên rộn ràng với nhiều hoạt động hấp dẫn. Những nét văn hóa dân gian thân thuộc được đưa vào chuỗi trải nghiệm ngoài trời, kết hợp cùng âm nhạc và các màn trình diễn giải trí hiện đại, tạo nên ngày hội đa sắc màu cho nhiều thế hệ.

Dưới nền trời xanh, rực rỡ những cánh diều tuổi thơ, các gia đình quây quần cắm trại, cùng nhau gửi gắm những lời chúc, điều mong muốn lên cây ước nguyện. Các em nhỏ háo hức tham gia workshop trải nghiệm như nặn tò he, làm lồng đèn, bánh Trung thu, tô tượng. Ở một góc khác, những màn trình diễn đường phố như ảo thuật, bong bóng xà phòng khổng lồ của các chú hề cũng mang đến phút giây hứng khởi, tràn ngập tiếng cười cho cư dân nhí.

Cư dân, du khách thích thú tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm. Ảnh: Ánh Dương

Không khí tại công viên càng sôi động hơn khi sân khấu âm nhạc ngoài trời liên tục vang lên những giai điệu trẻ trung. Từ các hoạt động dành cho gia đình, trải nghiệm văn hóa đến biểu diễn nghệ thuật, mỗi khu vực mang màu sắc riêng, làm giàu thêm nhịp sống sôi động, gắn kết cộng đồng tại Sun Urban City.

Công viên lớn nhất đại đô thị Sun Urban City có gì đặc biệt?

Tiên phong đưa mô hình công viên văn hóa đã phát triển tại nhiều quốc gia về Sun Urban City, Sun Group kiến tạo công viên Văn hóa với quy mô 36,7ha, trong đó hơn 16ha là diện tích mặt nước. Hồ nước rộng đã hoàn thiện cùng hệ thống cây xanh bao quanh tạo nên khoảng sinh thái lớn, như “lá phổi xanh” điều hòa không gian sống.

Từ hồ trung tâm, hệ sinh thái tiện ích tiếp tục được phát triển với những điểm nhấn như đảo pháo hoa giữa mặt hồ, khán đài ven hồ 4.500 chỗ, quảng trường sự kiện. Các khu vực được thiết kế linh hoạt, phục vụ từ lễ hội, biểu diễn nghệ thuật đến các sự kiện cộng đồng quy mô lớn.

Công viên Văn hóa còn dành nhiều khoảng không cho những phút giây thư thái. Đồi hoa, lối dạo ven hồ, bãi cỏ hay những góc cà phê giữa cây xanh tạo nên không gian gần gũi thiên nhiên, nơi cư dân và du khách đi dạo, nghỉ ngơi, vui chơi.

Công viên tạo thêm không gian sinh hoạt ngoài trời cho cư dân. Ảnh: Ánh Dương

Hơn thế, nằm trên trục kết nối với công viên Lễ hội đã đi vào vận hành, công viên Văn hóa được kỳ vọng góp phần kiến tạo không gian trải nghiệm liền mạch, mở dư địa cho các ngành dịch vụ và công nghiệp văn hóa phát triển.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Sun Group cho biết: “Chúng tôi tin rằng, một đô thị đáng sống không chỉ nằm ở các sản phẩm bất động sản, mà cần một môi trường sống đủ tốt để mỗi thành viên trong gia đình đều có không gian tận hưởng, kết nối và phát triển theo cách riêng của mình. Bởi vậy, Sun Group dành nguồn lực lớn để kiến tạo hệ sinh thái công viên, cảnh quan và những trải nghiệm sống phong phú xung quanh, góp phần tạo nên giá trị bền vững cho đô thị.”

Khi công viên Lễ hội, công viên Sun World, công viên Thể thao đã vận hành và công viên Văn hóa cũng sắp hoàn thiện, mảnh ghép cuối cùng - công viên Sinh thái - cũng đang được gấp rút triển khai, hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái vui chơi, thể thao, văn hóa và giải trí quy mô lớn, góp phần đưa Sun Urban City thành một đô thị nghỉ dưỡng đáng sống phía Nam Hà Nội.

Bất động sản gần công viên: Thêm lợi thế hút nhà đầu tư

Sau khi trực tiếp tham quan công viên và dự án Sun Urban City, anh Nguyễn Văn Cường (phường Nam Định, Ninh Bình) đã quyết định xuống tiền cho một căn nhà phố Kim Ngân – Kim Tiền. Với anh, điểm cộng lớn nằm ở vị trí: vừa bước chân ra cửa đã chạm công viên Lễ hội, đi bộ chưa đầy 5 phút là tới công viên Văn hóa. Khoảng cách này không chỉ thuận tiện cho sinh hoạt, vui chơi mà còn mở ra tiềm năng khai thác dồi dào từ lượng khách đến các công viên.

Hệ thống đại công viên gia tăng giá trị bất động sản và tiện ích cho cư dân. Ảnh: Ánh Dương

Trong khi đó, các tòa căn hộ Park Residence cũng hút mọi ánh nhìn với diện mạo ngày càng rực rỡ, cùng vị trí toạ lạc ngay “lõi” của 4 đại công viên gồm công viên Văn hóa, công viên Thể thao, công viên Sinh thái và Sun World Ha Nam.

“Nhìn công viên đông vui, các tiện ích đi vào hoạt động, tôi có thêm niềm tin để xuống tiền. Tôi cũng quan sát thấy căn hộ ở đây đang có nhu cầu thuê khá tốt, từ ngắn hạn đến dài hạn. Với tôi, tài sản mua về có thể khai thác ngay và tạo dòng tiền thì càng sở hữu sớm càng có lợi.”- Chị Thúy Ngọc, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, chia sẻ.

Những mảnh ghép mới cùng các công trình đã đi vào vận hành đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đô thị, thúc đẩy dòng dịch chuyển của chuyên gia, kỹ sư, giảng viên, bác sĩ và lực lượng lao động chuyên môn về sinh sống, làm việc. Cùng với đó, dòng khách đông đúc đổ về các không gian giải trí, sự kiện, thể thao, nghỉ dưỡng tại Sun Urban City hàng tuần cũng tạo nên nguồn cầu, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời tiềm năng cho chủ nhân Park Residence và Kim Ngân – Kim Tiền nhờ khai thác kinh doanh, cho thuê lưu trú…