VF 2 giúp người dùng chuyển sang ô tô điện nhờ sạc linh hoạt, chi phí nhẹ

VF 2 có thể sạc nhanh tại trạm công cộng hoặc nạp điện chậm trong thời gian xe dừng tại nhà, nơi làm việc và hầm chung cư.

Hạn mức miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại V-Green giúp người dùng giảm đáng kể chi phí năng lượng đến tháng 2/2029.

Sạc nhanh khi cần, sạc chậm trong thời gian xe nghỉ

Người mới chuyển sang ô tô điện thường quan tâm xe sẽ được sạc ở đâu và việc nạp năng lượng có làm xáo trộn lịch sinh hoạt hay không. Với VF 2, người dùng có thể lựa chọn cách sạc theo điều kiện chỗ đỗ và lịch trình mỗi ngày

.Khi cần bổ sung năng lượng nhanh, xe có thể nạp pin từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút tại hệ thống trạm sạc V-Green – hiện đã bao phủ khắp 34 tỉnh, thành. Khoảng thời gian này có thể được kết hợp với lúc đi siêu thị, dùng bữa hoặc giải quyết công việc ngắn.

Sạc nhanh phù hợp với những ngày lịch trình kéo dài hơn dự kiến hoặc khi người dùng cần tiếp tục di chuyển ngay lập tức. Thay vì chờ pin đầy tới 100%, chủ xe có thể nạp lượng điện vừa đủ cho chặng đường tiếp theo.

Nếu có sân riêng hoặc vị trí đỗ cố định, người dùng có thể sạc tại nhà bằng thiết bị phù hợp. Xe được nạp điện trong thời gian nghỉ qua đêm và sẵn sàng cho lịch trình vào sáng hôm sau. Cách sử dụng này tương tự thói quen cắm sạc điện thoại hoặc xe máy điện sau mỗi ngày.

Tại nơi làm việc hoặc hầm chung cư đã có hạ tầng, chủ xe cũng có thể tận dụng thời gian phương tiện dừng đỗ để bổ sung năng lượng.

VF 2 sử dụng bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Nếu người dùng đi khoảng 20–35 km mỗi ngày, phạm vi này có thể đáp ứng nhiều ngày di chuyển trước khi cần sạc lại.

Đi tới 2.000 km mỗi tháng với chi phí bằng 0

Bên cạnh sự thuận tiện khi nạp năng lượng, chính sách sạc giúp khoản chi hằng tháng nhẹ hơn. Khách hàng hiện được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green trên toàn quốc đến ngày 10/2/2029.

Với phạm vi tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy, hạn mức trên tương ứng quãng đường lý thuyết khoảng 2.000 km mỗi tháng. Nhu cầu thực tế của nhiều gia đình đô thị thường thấp hơn mức này, nên số lượt miễn phí có thể đáp ứng phần lớn lịch trình đi làm, đưa đón con và mua sắm.

Người dùng vẫn cần tính tới những khoản chi phí chung như phí gửi xe, bảo hiểm và những khoản cố định khác. Tuy nhiên, việc giảm mạnh chi phí năng lượng giúp dễ dự trù cũng như nhẹ gánh hơn, đặc biệt với gia đình mua ô tô lần đầu.

Khoản chăm sóc phương tiện cũng đơn giản hơn xe xăng rất nhiều. Xe điện không sử dụng dầu động cơ, lọc dầu, bugi hay dây curoa cam, nhờ đó lược bỏ một số hạng mục thay thế quen thuộc trên xe động cơ đốt trong. VF 2 áp dụng chu kỳ bảo dưỡng 15.000 km hoặc một năm, tùy điều kiện nào đến trước.

Xe được bảo hành 5 năm hoặc 130.000 km và hưởng dịch vụ cứu hộ 24/7 miễn phí trong thời gian bảo hành. Mạng lưới gần 450 xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc giúp chủ xe thuận tiện hơn khi cần kiểm tra hoặc chăm sóc phương tiện.

VF 2 có giá niêm yết 188 triệu đồng. Xe được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách áp dụng đến năm 2030, giúp chi phí lăn bánh của xe ở mức chưa tới 200 triệu đồng.

Với nhiều lựa chọn nạp điện, phạm vi di chuyển phù hợp và chính sách sạc miễn phí, VF 2 giúp người mới chuyển sang ô tô điện yên tâm hơn trong mỗi hành trình, đồng thời nhẹ gánh chi phí sử dụng hằng tháng.