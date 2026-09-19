DOJI nhận vinh danh TOP 7 Doanh nghiệp phân phối - bán lẻ tư nhân nộp ngân sách lớn nhất

DOJI tiếp tục khẳng định vị thế của một Tập đoàn lớn với những đóng góp thiết thực, gắn liền hiệu quả kinh doanh, phát triển bền vững và trách nhiệm với đất nước.

Ngày 15/09/2026, tại Lễ Vinh danh các Doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (VNTAX 2026) tổ chức tại Khách sạn Lotte (Hà Nội), Tập đoàn DOJI chính thức được xướng tên trong bảng xếp hạng PRIVATE 100 – Top 100 doanh nghiệp tư nhân đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Trần Trọng Hùng đại diện Tập đoàn DOJI nhận vinh danh.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp DOJI góp mặt trong bảng xếp hạng, ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh và đồng hành cùng nền kinh tế.

Tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Trần Trọng Hùng đã đại diện cho Tập đoàn DOJI đón nhận vinh danh giải thưởng này, DOJI giữ vững vị trí thứ 78 trong bảng xếp hạng PRIVATE 100 (dựa trên số liệu thực nộp ngân sách trong năm tài chính 2025) và vị trí 168 trên bảng vinh danh chung gồm doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước VNTAX 200.

Ở lĩnh vực Phân phối – Bán lẻ, Tập đoàn DOJI đứng thứ 7 trong Top 10 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026, theo dữ liệu VNTAX 2026. Nếu xét riêng khối doanh nghiệp tư nhân, DOJI đứng thứ 5 trong Top 7 doanh nghiệp Phân phối – Bán lẻ tư nhân nộp ngân sách lớn nhất, với mức đóng góp 545 tỷ đồng.

Việc 3 năm liên tiếp góp mặt trong PRIVATE 100 là sự ghi nhận đối với quá trình DOJI duy trì hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước. Đối với Tập đoàn, hiệu quả kinh doanh không chỉ được thể hiện qua quy mô hay lợi nhuận, mà còn gắn với tinh thần thượng tôn pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong năm 2025, DOJI tiếp tục phát huy nền tảng vững chắc được xây dựng qua hơn ba thập kỷ: từ năng lực chế tác độc đáo, công nghệ sản xuất hiện đại đến hệ thống phân phối và trung tâm bán lẻ trải dài toàn quốc.

Bên cạnh năng lực kinh doanh cốt lõi, Tập đoàn đặc biệt đề cao tính liêm chính, chú trọng xây dựng môi trường làm việc tin cậy, phát triển đội ngũ nhân sự dài hạn và tích cực thực thi các định hướng ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Các thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn đã triển khai hàng loạt công trình tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và đạt chứng nhận uy tín LEED, qua đó bổ sung dấu ấn phát triển bền vững cho thương hiệu DOJI.

Dấu ấn tự hào của DOJI trong Top 100 Doanh nghiệp tư nhân đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026.

Thành quả của DOJI được ghi nhận trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục có những đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách Nhà nước. Theo dữ liệu từ hệ thống Vietnam Largest Taxpayers do CafeF công bố, tổng số thực nộp ngân sách của 100 doanh nghiệp tư nhân thuộc PRIVATE 100 đạt 390.700 tỷ đồng, tăng 146.300 tỷ đồng, tương đương 60% so với năm trước. Con số này chiếm khoảng 14,7% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2025.

Trong khi đó, 100 doanh nghiệp nhà nước thuộc STATE 100 đóng góp tổng cộng 425.800 tỷ đồng, sau khi loại trừ phần tính trùng giữa công ty mẹ và công ty con, tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách quốc gia. Như vậy, tổng số thực nộp của PRIVATE 100 đã tương đương gần 92% của STATE 100, với mức chênh lệch khoảng 35.100 tỷ đồng.

Xu hướng tập trung nguồn lực cũng được thể hiện trong VNTAX 200 – bảng vinh danh chung gồm doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, 20 doanh nghiệp đứng đầu đóng góp 614.000 tỷ đồng, tương đương gần 62% tổng số nộp của cả danh sách. Số doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trên 10.000 tỷ đồng cũng tăng lên 26 đơn vị, thêm 9 đơn vị so với kỳ xếp hạng trước.

Trên hành trình hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, DOJI không ngừng đổi mới, sáng tạo và thích ứng với những thay đổi của thị trường. Việc tiếp tục góp mặt trong PRIVATE 100 là một dấu mốc ghi nhận quá trình đó, đồng thời tạo thêm động lực để Tập đoàn nâng cao năng lực hoạt động, củng cố nền tảng phát triển dài hạn và tiếp tục đóng góp vào nền kinh tế, xã hội và cộng đồng.

Với DOJI, mỗi bước phát triển của doanh nghiệp đều gắn với trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Từ dấu mốc VNTAX 2026, Tập đoàn sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp ngày càng thiết thực cho sự phát triển chung của đất nước.