Khi dữ liệu tham gia vào quản lý vận hành khu công nghiệp

Quy mô ngày càng mở rộng, nhiều hệ thống kỹ thuật và yêu cầu phản hồi tức thì đang đặt ra các yêu cầu ngày càng cao cho công tác quản lý vận hành tại các KCN.

Việc giám sát và phân tích dữ liệu theo thời gian thực giúp đội ngũ quản lý nhìn thấy những bất thường ngay từ sớm, từ đó có đủ thông tin để đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Giám sát khác quản trị

Trong nhiều năm, vận hành khu công nghiệp (KCN) vẫn dựa khá nhiều vào kinh nghiệm của đội ngũ quản lý. Người quản lý vận hành KCN lâu năm càng có khả năng “đọc” được tình trạng rủi ro, nhận biết dấu hiệu bất thường từ thực tế hiện trường và đưa ra phương án xử lý dựa trên những tình huống đã từng trải qua. Mô hình này từng phát huy hiệu quả khi quy mô KCN chưa quá lớn và số lượng dữ liệu cần quản lý còn hạn chế.

Tuy nhiên, hiện nay, cùng với làn sóng số hóa, việc vận hành KCN đang thay đổi nhanh chóng. Quy mô hạ tầng ngày càng lớn, số lượng doanh nghiệp và các hệ thống kỹ thuật ngày càng nhiều, trong khi yêu cầu của nhà đầu tư về chất lượng dịch vụ, tính minh bạch và tốc độ phản hồi ngày càng cao. Khi đó, kinh nghiệm vẫn cần thiết nhưng không còn đủ để bảo đảm một mô hình vận hành hiệu quả.

Việc vận hành KCN đang thay đổi nhanh chóng do quy mô hạ tầng ngày càng lớn

Theo ông Đỗ Huy Hoàng, Giám đốc Trung tâm giải pháp bất động sản thuộc Công ty cổ phần TNTech (thuộc hệ sinh thái ROX Group), giá trị lớn nhất của dữ liệu không nằm ở việc tạo ra thêm nhiều số liệu hay nhiều báo cáo mà nằm ở khả năng giúp người quản lý nhận biết thông tin rủi ro trong vận hành ngay lập tức để đưa ra chỉ đạo hành động xử lý nhanh hơn.

Đơn cử, với phương thức quản lý truyền thống, một sự cố khi xảy ra, nhân sự phát hiện vấn đề, tiến hành kiểm tra, sau đó gọi điện hoặc nhắn tin báo cáo, tổng hợp thông tin và xin ý kiến chỉ đạo.

“Trước khi ra quyết định xử lý, cấp quản lý vẫn cần xác minh nhiều thông tin cơ bản như: Mức độ nghiêm trọng thế nào? Diễn biến hiện tại ra sao? Cần huy động những bộ phận nào tham gia xử lý? Mỗi câu hỏi là một khoảng thời gian bị tiêu tốn. Với những sự cố có tính chất khẩn cấp, độ trễ đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xử lý” – ông Đỗ Huy Hoàng nhìn nhận

Theo ông Hoàng, khi dữ liệu được theo dõi và cập nhật liên tục, hệ thống có thể so sánh giữa tình trạng hiện tại với các thông số ổn định trong lịch sử, từ đó nhanh chóng nhận diện các trạng thái bất thường và phát cảnh báo ngay khi các chỉ số bắt đầu có dấu hiệu vượt ngưỡng. Đây chính là khác biệt căn bản của quản trị bằng dữ liệu, nó giúp người quản lý có đủ thông tin và ngữ cảnh để quyết định cần làm gì tiếp theo.

Bên cạnh đó, khi dữ liệu được quản lý tập trung trên một nền tảng, người quản lý có thể bao quát toàn bộ hoạt động trong KCN. Khi một người quản lý khó có thể liên tục quan sát hàng chục màn hình và nhận biết mọi thay đổi nhỏ trong hàng nghìn điểm dữ liệu, thì hệ thống sẽ giúp chỉ ra đâu là trạng thái bình thường và đâu là dấu hiệu cần được chú ý.

T.SIE – nền tảng hỗ trợ quản lý KCN bằng dữ liệu tập trung

T.SIE là giải pháp vận hành KCN số, đóng vai trò như một “trợ lý thông minh”, giúp kết nối dữ liệu từ các hệ thống vận hành khác nhau và cung cấp thông tin theo cách trực quan, có ngữ cảnh và phục vụ trực tiếp cho quá trình ra quyết định.

Chẳng hạn, với bài toán quan trắc nước thải trong KCN, dữ liệu quan trắc tự động được đưa trực tiếp vào hệ thống. Khi hệ thống phát hiện chỉ số bất thường hoặc vượt ngưỡng, ngay lập tức sẽ cảnh báo trên dashboard, đồng thời có thể gắn với quy trình xử lý tương ứng, từ kiểm tra, lấy mẫu đến lập biên bản xử lý vi phạm.

Trong lĩnh vực an ninh – an toàn, khi các sự kiện bất thường được nhận diện, nhân sự an ninh có thể tập trung vào đúng khu vực cần can thiệp thay vì phải theo dõi liên tục toàn bộ hệ thống.

Tương tự, với quản lý năng lượng và hạ tầng kỹ thuật. Việc kết hợp dữ liệu thời gian thực với dữ liệu lịch sử tạo ra một lớp thông tin có giá trị cao hơn và là tiền đề để chuyển từ xử lý sự cố bị động sang chủ động kiểm tra, bảo trì và phòng ngừa rủi ro.

Giải pháp vận hành KCN dựa trên dữ liệu T.SIE

Ông Hoàng lưu ý doanh nghiệp muốn chuyển đổi sang vận hành bằng dữ liệu không nên chỉ hiểu đơn giản là đầu tư thêm một nền tảng công nghệ mà cần thay đổi cách tổ chức và sử dụng dữ liệu trong toàn bộ chuỗi vận hành.

Theo đó, dữ liệu phải được chuẩn hóa, kết nối và đặt trong đúng ngữ cảnh nghiệp vụ. Đơn cử, một cảnh báo cần giúp người quản trị nhận biết chính xác nó có ý nghĩa gì, mức độ nào và cần hành động ra sao. Như vậy mới giúp giảm thời gian tìm kiếm thông tin và tăng thời gian dành cho việc phân tích, ra quyết định và hành động.

Với các KCN đang hướng tới tiêu chuẩn vận hành ngày càng cao, đây sẽ không chỉ là câu chuyện về chuyển đổi số. Đó là bước chuyển về tư duy quản trị từ phản ứng với những gì đã xảy ra sang chủ động nhận biết những gì đang hình thành, từ quản lý từng sự việc riêng lẻ sang quản trị toàn bộ hệ thống, và từ vận hành dựa trên kinh nghiệm sang vận hành dựa trên dữ liệu.