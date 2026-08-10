Phân Bón Cà Mau cùng bóng bàn Việt Nam bước vào mùa giải đỉnh cao

Không chỉ là giải đấu danh giá nhất của làng bóng bàn Việt Nam, mùa giải năm nay còn đánh dấu bước phát triển mới khi lần đầu tiên được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Lễ khai mạc có sự tham dự của ông Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Văn Hiệu - Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Về phía Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau có đại diện ông Huỳnh Trần Anh Quang - Giám đốc Marketing PVCFC. Sự kiện còn có sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo lực lượng huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, khán giả hâm mộ.

Diễn ra từ ngày 8-16/8 tại Nhà thi đấu thể thao Hải Dương, thành phố Hải Phòng, Giải Vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 quy tụ gần 150 vận động viên đến từ 15 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố, ngành có phong trào bóng bàn phát triển mạnh, sở hữu lực lượng vận động viên chất lượng cao, trong đó có nhiều tuyển thủ quốc gia vừa trở về từ các đợt tập huấn, thi đấu quốc tế cùng những gương mặt trẻ đang nổi lên mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

ông Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Bên cạnh giải vô địch quốc gia, một điểm nhấn hoàn toàn mới của mùa giải 2026 là lần đầu tiên Báo Nhân Dân phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng năm 2026 Cúp Phân Bón Cà Mau dành cho các vận động viên phong trào trên toàn quốc. Diễn ra từ ngày 3 đến 5/8, sân chơi dành cho các vận động viên phong trào trên toàn quốc được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa phong trào và thành tích cao, góp phần mở rộng cộng đồng người yêu bóng bàn, phát hiện thêm nhiều nhân tố tiềm năng cho thể thao nước nhà.

Với vai trò đơn vị đồng hành chính đã gắn bó với giải đấu suốt 14 năm liên tiếp, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM), đơn vị thành viên của Petrovietnam, tiếp tục khẳng định cam kết bền vững trong việc đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên tầm nhìn phát triển cộng đồng thông qua giá trị thể chất và tinh thần.

Phân Bón Cà Mau là đơn vị đồng hành chính gắn bó với giải đấu suốt 14 năm liên tiếp

Bên cạnh 7 bộ Huy chương được trao theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Báo Nhân Dân và Đơn vị đồng hành chính là Tổng Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau cũng trao tặng hai giải là: Giải vận động viên nam trẻ triển vọng và nữ trẻ triển vọng dành cho hai vận động viên trẻ nam, nữ xuất sắc nhất cùng 2 tặng thưởng dành cho địa phương tích cực xây dựng phong trào thi đấu bóng bàn và địa phương đăng cai tổ chức giải, nhằm khuyến khích các tài năng trẻ và động viên phong trào bóng bàn trong cả nước.

Tại sự kiện, ông Huỳnh Trần Anh Quang - Giám đốc Marketing PVCFC chia sẻ: “Phân Bón Cà Mau tin rằng thể thao là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, năng động và giàu khát vọng. Chúng tôi luôn theo đuổi triết lý phát triển bền vững, trong đó đầu tư cho con người và cộng đồng là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn.”

Ông Huỳnh Trần Anh Quang, Giám đốc Marketing Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau tại Lễ khai mạc.

Đi từ những giá trị đã được kiến tạo bền vững, Phân bón Cà Mau luôn là một hình mẫu doanh nghiệp không chỉ thành công về kinh tế, mà còn đi đầu trong đồng hành nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội toàn diện, các giải đấu thể thao lớn… Sứ mệnh này không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của một thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

Sau hơn bốn thập kỷ tổ chức, Giải Vô địch Bóng bàn Quốc gia Báo Nhân Dân trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ phát triển của bóng bàn Việt Nam. Với việc lần đầu tiên trở thành nội dung thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc, lần đầu tổ chức thêm giải phong trào quy mô toàn quốc cùng sự đồng hành bền bỉ của Phân Bón Cà Mau trong suốt 14 năm qua, mùa giải 2026 được kỳ vọng sẽ tạo nên những dấu ấn mới, góp phần mở rộng phong trào, nâng cao chất lượng chuyên môn và tiếp thêm động lực cho hành trình phát triển của bóng bàn Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.