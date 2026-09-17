Kết nối hoàn hảo, tiện ích sát cửa, cả gia đình sống thảnh thơi

Với gia đình đa thế hệ, sự thuận tiện đích thực không nằm ở việc căn nhà có đủ phòng, mà ở khả năng mỗi thành viên đều có thể chủ động sử dụng quỹ thời gian.

Tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ), hệ sinh thái All-in-One cùng mạng lưới hạ tầng siêu kết nối giúp rút ngắn những hành trình thường nhật, tăng tính độc lập cho từng thế hệ và dành lại thời gian cho những khoảnh khắc gia đình.

Siêu đô thị All-in-One tăng tính độc lập cho mỗi thành viên

Bảy giờ sáng, con cần đến trường, mẹ có cuộc họp gấp, bố phải đưa ông đi tái khám. Cuối giờ chiều, lịch học năng khiếu của con lại trùng với giờ tập thể thao của bố mẹ. Trong một gia đình nhiều thế hệ, mỗi người có thể mang một “chiếc đồng hồ” riêng với những thời khóa biểu lệch pha. Khi mọi lịch trình cùng phụ thuộc vào người cầm lái, việc đưa đón dễ biến thành một “công việc thứ hai”, chiếm dụng đáng kể thời gian của cả gia đình.

Vì thế, sự thuận tiện cần được giải quyết từ quy hoạch đô thị, thay vì chỉ dừng ở tiện nghi trong mỗi ngôi nhà.

Trường học và Young Paradise Hub tạo sự kết nối liền mạch trong hành trình học tập, khám phá và phát triển sở thích của trẻ.

Tọa lạc tại Cần Giờ trên quy mô 2.870 ha, Vinhomes Green Paradise được thiết kế để đưa hệ thống hạ tầng phát triển con người và các tiện ích thiết yếu về gần nơi ở. Nền tảng giáo dục cho thế hệ tương lai được đảm bảo với hệ thống 104 trường học đa dạng, nổi bật là hệ thống trường liên cấp Vinschool và trường quốc tế Anh quốc Brighton College Vietnam. Cùng với hệ thống an ninh đa lớp và mạng lưới phương tiện nội khu an toàn, trẻ có thể chủ động đi bộ hoặc đạp xe tới trường trong bán kính gần, giảm đáng kể nhu cầu bố mẹ phải đưa đón mỗi ngày.

Sau tiếng trống tan trường, hành trình học hỏi và khám phá tiếp tục tại Trung tâm Phát triển Thế hệ trẻ Young Paradise Hub quy mô 2,8 ha. Từ mỹ thuật, âm nhạc đến trải nghiệm công nghệ và thể chất, trẻ có thêm không gian phát triển sở thích ngoài chương trình chính khóa.

Cuối tuần, thế giới trải nghiệm tiếp tục mở rộng tại “kỳ quan lễ hội giải trí toàn cầu” VinWonders 122 ha kế cận với 280 trò chơi và 30 show diễn. Không gian lễ hội 5 châu, công viên nước hay vườn thú safari ngay gần nhà mở thêm những “phòng học thực địa” sinh động cho trẻ, để cả gia đình cùng trải nghiệm, ghi dấu kỷ niệm mà không cần chuẩn bị cho những chuyến đi xa mệt nhoài.

Tự do trong khoảng riêng, trọn vẹn gắn kết bên nhau

Khi áp lực đưa đón được giảm bớt, cha mẹ cũng có thêm quỹ thời gian cho bản thân. Sau một ngày làm việc, việc tập luyện thường là hoạt động dễ bị bỏ qua nếu phải di chuyển xa.

Tại Vinhomes Green Paradise, Sports District quy mô 8 ha với 60 sân tennis, pickleball, padel cùng tổ hợp thể thao trong nhà Sportia Complex đưa hoạt động rèn luyện vào ngay nhịp sống thường nhật, bất kể điều kiện thời tiết.

Bên cạnh đó, hệ thống trung tâm thương mại Vincom và chuỗi phố mua sắm Vincom Collection cho phép cha mẹ kết hợp luyện tập thể thao và mua sắm thực phẩm tươi ngon trên cùng một lộ trình ngắn, để việc chăm lo cho gia đình không phải đánh đổi bằng thêm nhiều giờ di chuyển.

Không gian rừng, biển cùng hệ thống thể thao mở thêm lựa chọn vận động, thư giãn cho các thành viên trong gia đình.

Cùng lúc, thế hệ tuổi vàng tìm thấy tại đây sự an tâm chăm sóc đi cùng quyền sống chủ động. Bệnh viện Quốc tế Vinmec hợp tác cùng các đối tác y khoa hàng đầu thế giới Cleveland Clinic (Mỹ) đưa dịch vụ theo dõi, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu về gần nơi cư trú, giải tỏa mối lo y tế của con cháu.

Trong khi đó, New Horizon Center, Học viện Minh Triết là những không gian kết nối cộng đồng cao niên, nơi ông bà giao lưu cùng bạn bè đồng lứa và tiếp tục tận hưởng đời sống, cống hiến cho xã hội sau khi đã nghỉ hưu.

Bệnh viện Vinmec và New Horizon Center kết nối nhu cầu chăm sóc sức khỏe với đời sống cộng đồng của thế hệ tuổi vàng.

Mảnh ghép hoàn thiện nhịp sống ba thế hệ là nền tảng sinh thái nguyên bản hiếm có. Địa thế hướng biển, liền kề 75.000 ha rừng sinh quyển Cần Giờ cùng hơn 930 ha cây xanh và mặt nước theo quy hoạch mở ra bầu không khí trong lành, giàu oxy nguyên sinh và ion âm, đặc biệt tốt cho sức khỏe trẻ em và người cao tuổi. Một buổi sớm tản bộ ven hồ, một chiều dạo mát dưới bóng cây có thể trở thành khoảng nghỉ riêng của cha mẹ, đồng thời là thời gian ông bà thong thả trò chuyện cùng con cháu.

Khi con trẻ lớn khôn, cha mẹ bước sang những nấc thang mới của sự nghiệp và ông bà cần thêm sự chăm sóc, một đô thị đủ đầy tiện ích có thể linh hoạt đáp ứng nhu cầu của từng lứa tuổi, từng giai đoạn của cuộc sống. Tiện nghi đích thực không nằm ở việc có thật nhiều thứ quanh mình, mà ở khả năng mỗi thành viên được tự do lựa chọn cách sống, chủ động tận hưởng thời gian và vẫn dễ dàng trở về với những người mình yêu thương. Vinhomes Green Paradise giúp các gia đình đa thế hệ tìm thấy câu trả lời hoàn chỉnh cho nhu cầu đó.